Cyber-Risiken wachsen schneller als das Versicherungsangebot

2.3.2017 – Die digitale Transformation der Gesellschaft schreitet immer schneller voran und zugleich wachsen die damit verbundenen Risiken rasant. Der Bedarf der Unternehmen, sich dagegen zu versichern, ebenfalls. Noch immer tun sich die Versicherer jedoch ziemlich schwer, entsprechende Deckungslösungen im erforderlichen Umfang anzubieten, stellt die Swiss Re in einer neuen Sigma-Studie fest – und bietet zugleich einige Vorschläge zur Lösung des Problems an.

Neu ist das Thema „Cyber-Risiko“ schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Verändert hat sich nur, dass sich mit der immer stärkeren digitalen Transformation der Gesellschaft sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit von Cyber-Schadenereignissen als auch die Höhe der potenziellen Schäden rasant erhöhen – und offenbar ebenso das Risikobewusstsein bei den Unternehmen.

Dies schlägt sich auch in entsprechenden Studien nieder, die in immer kürzerer Abfolge erscheinen (VersicherungsJournal 12.1.2017, 9.2.2017, 9.2.2017). Die jüngste Analyse zu dieser Thematik mit dem Titel „Cyber: Bewältigung eines komplexen Risikos“ kommt von der Swiss Re, die ihre Sigma-Studien nun unter dem Label des am 1. März 2017 gestarteten Swiss Re Institute veröffentlicht.

Für die Versicherer sind Cyber-Risiken bisher noch immer zu komplex

Der ist allerdings ziemlich deutlich zu entnehmen, dass vorerst die gefährdeten Unternehmen selbst noch viel mehr als bisher tun müssen, um Cyber-Sicherheit in ihre Risikomanagement-Strategie zu integrieren. Zwar entwickle sich auch der Markt für Cyber-Versicherungen weiter, „doch der Deckungsumfang im Verhältnis zur mögliche Exposition ist bislang noch relativ gering“.

Ein wesentliches Hemmnis für die Entwicklung von Versicherungslösungen sei eng mit den naturgemäßen Eigenschaften von Cyber-Risiken verbunden, wird dazu erklärend ausgeführt. Diese seien nämlich „komplex und nur schwer zu quantifizieren“.

Es mangelt nicht zuletzt an historischen Daten

Zu schaffen mache den Aktuaren in diesem Zusammenhang einerseits das sich schnell verändernde technologische Umfeld, stellen die Forscher des Rückversicherers aus ihrem Marktüberblick heraus fest. Andererseits mangle es schlicht an den erforderlichen historischen Daten zu cyber-bedingten Schäden als Basis für die Schadenkalkulation.

Zur Lösung des Problems experimentierten Versicherer mit diversen Ansätzen zur Modellierung von Cyber-Risiken. Als hilfreich könnten sich auch die Erfahrungen aus dem Umgang mit anderen Gefahren wie Naturkatastrophen erweisen, wird verunsicherten Unternehmen und dem Vertrieb, der sich mit entsprechenden Kundenanfragen konfrontiert sieht, immerhin etwas Hoffnung gemacht.

Steigern ließe sich die Versicherungskapazität für Cyber-Risiken laut Studie auch durch die Entwicklung von Anlage-Instrumenten, die den Kapitalinvestoren die Übernahme eines Teils des Risikos ermöglichten. Einige Initiativen für solche Versicherungs-Verbriefungen gebe es bereits, aber dieser Markt „steht noch am Anfang“, wird hierzu festgestellt.

Ein Appell an die Kooperation der Versicherungskunden

Ein wichtiger Faktor „mit Einfluss auf das Innovationstempo“ und zur Erweiterung der Grenzen der Versicherbarkeit stelle jedoch die bessere Erfassung und Analyse relevanter Daten und Informationen zur präzisen Bewertung von Cyber-Risiken dar. Entsprechende Initiativen seien von der Branche bereits auf den Weg gebracht worden.

Zum Aufbau eines nachhaltigen Markts wird dabei nicht zuletzt an die aktive Mithilfe der Unternehmen appelliert, die den Versicherungsschutz suchen. Das Ausmaß mancher Cyber-Schäden werde jedoch wahrscheinlich in jedem Fall „zu groß für den privaten (Rück-) Versicherungssektor sein“, wird zugleich wenig Zweifel gelassen.

Gefragt ist nicht zuletzt staatliche Hilfe

Hier könnte nach Einschätzung der Studienautoren daher letztlich ein staatlich organisiertes Sicherheitsnetz – vergleichbar jenem bei Katastrophenterrorismus – sinnvoll sein. Dies insbesondere mit Blick auf potenzielle Spitzenschäden.

Das müsse zugleich Maßnahmen zur besseren Erfassung und Verbreitung von Cyber-Informationen einschließen „sowie die Verabschiedung von Gesetzen und Vorschriften zur Nutzung und zum Schutz des Cyber-Space“. In 107 Ländern seien entsprechende Regelungen bereits in Kraft gesetzt und in anderen zumindest schon auf den Weg gebracht worden, wird dazu festgestellt.

China zählt dazu allerdings nicht, wie einer entsprechenden Übersicht zu entnehmen ist, und Lücken gibt es ebenso noch vor allem in einigen anderen asiatischen Staaten sowie in Afrika. Dabei könnten Regierungen auf diese Weise zugleich „den privaten Sektor weiter in Richtung verbesserter marktorientierter Lösungen anstoßen“, wie nahezu hilfesuchend angemerkt wird.

Die 47-seitige Sigma-Studie 1/2017 „Cyber: Bewältigung eines komplexen Risikos“ steht auf dieser Internetseite als PDF-Dokument zum Herunterladen zur bereit.