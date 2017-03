Brexit trifft Versicherer nur gering

31.3.2017 – Die deutsche Assekuranz dürfte der Ausstieg Großbritanniens aus der EU allenfalls nur „gering“ betreffen. Warum dies so ist, erläuterte GDV-Präsident Dr. Alexander Erdland bei der Vorstellung einer Prognos-Studie zur Assekuranz in Köln. Diese unterstreicht laut Prognos-Chefvolkswirt Dr. Michael Böhmer die Schlüsselfunktion der Versicherungsbranche.

WERBUNG

Als Folge des Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union fürchtet Dr. Alexander Erdland vor allem einen Regulierungswettbewerb.

Alexander Erdland (Bild: Lier)

Möglich sei, dass die Briten ihre Assekuranz künftig laxer regulierten, sagte der Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) gestern in Köln bei der Vorstellung einer Studie der Prognos AG zur Bedeutung der Assekuranz für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Kapitalanlagen fest und gesichert

Problematisch sei zudem, dass die Brexit-Verhandlungen „enorme Kräfte absorbieren“ und die „Management Attention“ auf sich ziehen. „Das ist kontraproduktiv in einer Zeit, wo es gilt, die Kräfte in EU zu bündeln“, so Erdland.

Für das „eigene Geschäft“ der Branche sieht er wenig Folgewirkung. Neugründungen britischer Gesellschaften in Deutschland seien nicht absehbar. Die rund 460 GDV-Mitglieder deckten den deutschen Versicherungsmarkt zu über 90 Prozent und damit gut ab. „Es gibt keine Marktlücken und keine attraktiven Margen“, so Erdland. Für die gesamte EU könne dies teils anders sein.

Je nach Verhandlungsergebnis könne es natürlich sein, dass britische Versicherer ihre bisherigen Niederlassungen in der EU zu Tochtergesellschaften umfirmieren müssten. Auch bei den Kapitalanlagen ist die deutsche Assekuranz nur gering betroffen.

„Nur vier Prozent der gesamten Kapitalanlagen stecken in britischen Papieren – und diese sind zumeist festverzinslich und währungsgesichert, so dass Währungsschwankungen auch nicht wehtun“, sagte GDV-Chefvolkswirt Dr. Klaus Wieners. Wie das künftige Investmentbanking am Platz London stattfindet, habe indirekt auch Wirkung auf die Versicherer.

Wichtigkeit in Zahlen

Zum zweiten Mal (VersicherungsJournal 22.10.2013) hat der Verband die Wichtigkeit der Branche für die Volkswirtschaft von der Prognos AG untersuchen lassen. Danach sorgt die Branche für über 1,2 Millionen Jobs und trägt 88,9 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung bei. Damit ist sie für 2,7 Prozent der Erwerbstätigen und 3,3 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) verantwortlich.

In diesen Zahlen stecken die direkten Effekte – also Beiträge und Kapitalerträge minus Leistungen, Rückstellungen und Vorleistungen – sowie die indirekten und induzierten Effekte.

Bei den indirekten Effekten handelt es sich um Vorleistungen aus anderen Branchen, die zu einer zusätzlichen Bruttowertschöpfung von 20,6 Milliarden Euro führen. Die induzierten Effekte sind die, die sich aus dem Konsum der von der Branche Beschäftigten ergibt.

Michael Böhmer (Bild: Lier)

Gegenüber der Vorgängerstudie 2013, welche die Jahre vor der Finanzmarktkrise bis 2008 berücksichtigte, blieb der BIP-Anteil unverändert, aber die Beschäftigung sank um 0,4 Prozentpunkte, erläuterte Prognos-Chefvolkswirt Dr. Michael Böhmer.Den Rückgang der Beschäftigung führt er dabei weniger auf die leicht gesunkene Zahl der Gesamtbeschäftigung in der Branche (VersicherungsJournal 20.3.2017) als vielmehr die allgemeine Zunahme der Erwerbstätigen zurück.

Schlüsselfunktion für andere

Die Branche habe einen Beschäftigungs-Multiplikator von 2,23. Das bedeute, dass auf jeden Erwerbstätigen in der Versicherungswirtschaft rechnerisch 1,23 weitere Erwerbstätige in Deutschland kommen, beispielsweise in der Informations- und Kommunikationsbranche.

Zwischen 1995 und 2014 wuchs das BIP durchschnittlich um jährlich 1,3 Prozent. Prognos beziffert den Wachstumsimpuls der Versicherungsbranche auf gut 0,1 Prozentpunkte pro Jahr. Ohne Versicherer hätte das BIP 2014 um fast 50 Milliarden Euro niedriger gelegen. „Das Ergebnis der Untersuchung unterstreicht die Schlüsselfunktion der Versicherungsbranche“, sagte Böhmer.

Die Branche sichere Risiken ab und sorgt dadurch sowohl auf individueller als auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene für Stabilität. Zudem sei sie unerlässlich als Investor. Die Prognos-Modellrechnungen zeigten, dass das Wirtschaftswachstum von einem dynamischen Versicherungsmarkt profitiere.

Die gesamte Studie „Die Bedeutung der Versicherungswirtschaft für den Wirtschaftsstandort Deutschland“ ist unter diesem Link einsehbar.