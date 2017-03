BMF-News zu Riester- und Rürup-Infoblättern

6.3.2017 – In zwei Rundschreiben vom 21. Februar 2017 hat das Finanzministerium diverse (redaktionelle) Klarstellungen und Ergänzung zur Altersvorsorge-Produktinformations-Blatt-Verordnung (AltvPIBV) im Allgemeinen und zur Ausgestaltung und Veröffentlichung der (Muster-) Produktinformations-Blätter für staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukte vorgenommen.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich in zwei aktuellen Schreiben mit den seit Anfang des Jahres vorgeschriebenen Produktinformations-Blättern für Riester- und Rürup-Verträgen befasst.

Neues zur AltvPIBV

In dem BMF-Schreiben vom 21. Februar 2017 (GZ IV C 3 - S 2220-a/16/10003 :001 DOK 2017/0121408 – PDF, 122 KB) nimmt das Ministerium Stellung zur Altersvorsorge-Produktinformations-Blatt-Verordnung (AltvPIBV) und legt einige neue Regeln fest. So werden unter anderem die Regeln und Fristen zur „Information vor der Auszahlungsphase des Altersvorsorgevertrags“ (§ 15 AltvPIBV) präzisiert.

„Damit der Vorsorgesparer rechtzeitig über die Kostenbelastung in der Auszahlungsphase Kenntnis erlangt und er in dem Fall, in dem sich der Vertrag nachträglich als wirtschaftlich ungünstig herausstellt, von seinem Wechselrecht Gebrauch machen kann, gibt es eine Informationspflicht kurz vor Beginn der vertraglich vereinbarten Auszahlungsphase“, heißt es in der neuen Randziffer 85 des Schreibens. Dies gelte auch für Anbieter, die bereit sind, als neuer Anbieter bei einem Anbieterwechsel zur Verfügung zu stehen.

Soll bei Verträgen mit einer flexiblen Abrufphase zu Beginn der Auszahlungsphase „der vereinbarte Beginn der Auszahlungsphase auf Veranlassung des Vertragspartners so kurzfristig vorgezogen werden, dass der Anbieter die Fristen des § 7b AltZertG nicht mehr einhalten kann, muss der Anbieter die Information nach § 7b AltZertG erstellen, sobald ihm der Antrag auf Vorziehung des Beginns der Auszahlungsphase vorliegt“, wird unter der neuen Randziffer 86 erläutert.

Das BMF stellt klar, dass die in dem näher benannte Randziffern mit Wirkung ab 1. Januar 2017 anzuwenden sind. Im Übrigen sei das Schreiben mit Wirkung ab 1. Mai 2017 anzuwenden. Wie das Ministerium weiter mitteilt, werden die inhaltlich entsprechenden Randziffern des BMF-Schreibens vom 22. Januar 2016 (GZ IV C 3 – S 2030/11/10001 :065, DOK 2016/0061940 (BStBl I 2016, Seite 164)) mit Wirksamwerden der jeweiligen Randziffern aufgehoben.

Änderungen bei Disclaimer-Vorschriften

In dem zweiten BMF-Schreiben vom 21. Februar 2017 (GZ V C 3 – S 2220-a/16/10003 :001 DOK 2017/0122359) hat das Ministerium die inhaltliche und textliche Ausgestaltung des amtlich vorgeschriebenen Musters des Produktinformations-Blatts (§ 7 Absatz 4 Satz 4 AltZertG) sowie die Einzelheiten der Veröffentlichung der Muster-Produktinformations-Blätter im Internet (§ 13 Absatz 1 AltvPIBV) neu bestimmt.

Das überarbeitete Schreiben gilt ab dem 1. Mai 2017 und ersetzt das BMF-Schreiben vom 26. August 2016 (GZ IV C 3 – S 2220-a/13/10004 :004, DOK 2016/0739500 − BStBl I 2016, Seite 981) (VersicherungsJournal 31.8.2016).

Eine der Überarbeitungen betrifft den sogenannten Disclaimer des Produktinformations-Blatts. Hier wurde neben einigen redaktionellen Klarstellungen folgende Ergänzung vorgenommen: „Bei Verträgen, die planmäßig ein Ruhen der Beitragszahlung vorsehen (zum Beispiel wegen Erreichens der Bausparsumme), können folgende Sätze angefügt werden:

‚Sind vor dem geplanten Beginn der Auszahlungsphase zeitweise keine Einzahlungen auf den Vertrag mehr vorgesehen, kann Ihr bis dahin unwiderruflich gebildetes Kapital nach Abzug der Kosten sinken. Mindestens die Produkte der Chancen-Risiko-Klassen 1 und 2 bieten jedoch eine Beitragserhaltungszusage zu Beginn der Auszahlungsphase.‘“

Weitere Ergänzungen

Unter dem Punkt „Beitragsänderung“ werden jetzt neben Darlehensverträgen (§ 1 Absatz 1a Nummer 1 AltZertG) als zusätzliche Ausnahme auch Verträge aufgeführt, die ausschließlich einen Einmalbeitrag zulassen.

Ergänzt wurde darüber hinaus folgender Satz: „Sofern eine Beitragsfreistellung zulässig ist, ist danach als Hinweis auf die Folgen einer Beitragsfreistellung nach § 7 Absatz 1 Nummer 14 AltZertG folgender Satz aufzunehmen: ‚Beitragsänderungen können sich auf die steuerliche Förderung, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Höhe der Leistung auswirken.‘.“

Ergänzt wurde zudem unter „Allgemeines“ der Link auf die Internetseite des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt), unter dem alle gemeldeten Links zu Muster-Produktinformations-Blättern zeitnah veröffentlicht werden.