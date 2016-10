Auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen

25.10.2016 – Beim Bayerischen Finanzgipfel gaben die Konzernchef von Generali Deutschland, Huk-Coburg und Versicherungskammer Bayern Einblicke in ihre Unternehmensstrategien. Wirtschaftsministerien Ilse Aigner will die Regulierung bremsen und Bundesbanker Dr. Andreas Dombret empfahl Überlebensstrategien.

Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht, ebenso wenig den einen Schalter zu Umlegen und die einzig wahre Strategie, die zu neuen Geschäftsfeldern und Vertriebsmodellen führt. Stattdessen verfolgen die Versicherungs-Unternehmen höchst unterschiedliche Ansätze, um die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern.

Das wurde gestern beim vom Bayerischen Finanz Zentrum e.V. veranstalteten Bayerischen Finanzgipfel in München deutlich.

„Nudging“ sehr erfolgreich

Giovanni Liverani (Bild: Kaspar)

Die Generali Deutschland AG lanciert derzeit eine Palette an neuen Produkten, die biometrisch organisiert sind und aktive Bewegungsprofile, gesundes Ernährungsverhalten oder vorsichtiges Autofahren belohnen.

„Nudging" nennt sich diese aus der Politik übernommene Strategie und ist, so Generali Deutschland-Chef Giovanni Liverani, in Italien sehr erfolgreich gestartet und nun auch in Deutschland.

Die Einführung der sogenannten Vitality-Tarife Mitte des Jahres (VersicherungsJournal 24.6.2016) sei ein großer Erfolg. Konkrete Zahlen wollte Liverani nicht nennen.

Versicherung „neu erfunden“

Eine Segmentierung und damit Entsolidarisierung der Versicherten-Gemeinschaft kann der Manager nicht erkennen. Vielmehr das Gegenteil, denn mit diesem Ansatz habe man die Versicherung „neu erfunden“, so Liverani weiter, schließlich würde man seine eigenen Daten solidarisieren, wovon das Kollektiv profitiere.

Drei Positionen stehen für Liverani im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie: Zukünftig werde man keine Garantien mehr versprechen. „Hybride Produkte“, die bei der Generali schon einen Anteil von 26 Prozent erreicht hätten, würden weiter forciert. Gleichzeitig würden die Kosten weiter gesenkt, in 2015 habe man bereits 300 Millionen Euro eingespart.

Die Branche solle „nicht lamentieren", sondern sich auf ihre eigene Kreativität besinnen. Risiken managen sei die vornehmste Aufgabe der Assekuranz, nicht das Management von Financial Spreads.

VKB mit fünf Kernthesen gegen die Krise

Frank Walthes (Bild: Kaspar)

Dr. Frank Walthes, Vorsitzender des Vorstands der Versicherungskammer Bayern (VKB) sah in seiner Thesenvorstellung eine seit 2008 herrschende Staatsschuldenkrise, die eine Zinskrise und diese wiederum eine Vertrauenskrise in breiten Bevölkerungsschichten ausgelöst habe.

Dem will die VKB mit fünf Kernthesen entgegenwirken: Kundennähe, Expertise, Nachhaltigkeit, Offenheit und Wertorientierung beziehungsweise Unternehmenskultur.

Wer künftig zu den Gewinnern zählen wolle, so zeigte Walthes sich überzeugt, benötige gerade im Privatkunden- und auch im Gewerbegeschäft lokale und vor Ort verankerte Geschäftsmodelle. Diese brächten ein tiefes Kunden- und Risikoverständnis.

Nicht zuletzt im gesellschaftlichen Engagement sieht der CEO einen integralen Bestandteil unternehmerischen Wirkens. „Der ehrbare Kaufmann" sei schließlich das Leitmotiv der VKB.

Kampf um den Kunden

Wolfgang Weiler (Bild: Kaspar)

Eine umfangreiche Agenda zur Sicherung des Geschäftsmodells hat sich auch Dr. Wolfgang Weiler, Sprecher des Vorstandes der Huk-Coburg-Holding AG gegeben: „Wir kämpfen heute um den Zugang zum Kunden" ist sich Weiler sicher. Um diesen zu halten, müssten auch die Kfz-Versicherer „viel, viel mehr leisten als in der Vergangenheit“.

„Problemlöser" wolle man zukünftig sein und Ansprechpartner rund um alle Fragen die Mobilität betreffend. Vom Autokauf übers Tanken, Parken, Autowäsche und die Pannenhilfe bis hin zum Autoumbau und Tuning hat man zahlreiche neue Kundenbedürfnisse identifiziert.

Damit traf sich Weiler in seiner Argumentation mit Generali-Chef Liverani. Schließlich ist es in der Autoversicherung unter den Kunden wie unter den Dienstleistern völliger Konsens, dass Risiken höchst individuell berechnet werden, abhängig von Fahrzeug, Wohnumgebung oder Erfahrung. Jetzt werden diese Potenziale auch in anderen Risikobereichen gehoben.

Aigner fordert Lockerung der Regulierung

Zuvor hatte die Bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) in ihrer Eröffnungsrede zum Finanzgipfel das Ende der Niedrigzinsphase gefordert.

Falls die Inflation wieder anziehen würde, so Aigner, müsse die EZB reagieren. Allerdings läge die Ursache für die niedrigen Zinsen nicht bei der Geldpolitik der Zentralbank, sondern bei den einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

Mit Blick auf die immer dichter werdenden Regulierungs-Vorschriften forderte sie eine Lockerung der Regulierungsumsetzungs-Richtlinie, ähnlich wie derzeit in Österreich praktiziert.

Ökonischen finden und besetzen

Dr. Andreas Dombret, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, bemühte in seiner Rede das Bild des vom Aussterben bedrohten Pandabären. Ähnlich diesem, habe sich die Versicherungs- und Finanzwirtschaft den Herausforderungen der Evolution zu stellen.

Geschäftsmodelle seien de facto Überlebensstrategien. Die Branche müsse sich den neuen, digital getriebenen Veränderungen, die tatsächlich nicht evolutionär, sondern bestenfalls revolutionär, wenn nicht gar „disruptiv" seien, stellen und neue Ökonischen finden und besetzen.