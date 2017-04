An diese Pools vermitteln Makler das meiste Geschäft

6.4.2017 – Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH erzielt in der Lebens-, in der Kranken- und in der Kompositversicherung sowie im Bereich Finanzanlage/ Finanzierung die größten Geschäftsanteile im unabhängigen Vermittlermarkt, wie die Asscompact Award-Studie „Pools & Dienstleister 2017“ zeigt. Bei der Weiterempfehlungs-Bereitschaft liegen Fondsnet (Leben/ Vorsorge), Fonds Finanz (Kranken), Germanbroker.net (Sach/ HUK) sowie Netfonds (Finanzanlage/ Finanzierungen) an der Spitze.

WERBUNG

Auch in diesem Jahr haben die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH wieder den Pool- und Dienstleistermarkt aus Sicht der unabhängigen Vermittler untersucht.

Basis der Untersuchung war eine im Februar durchgeführte Online-Umfrage unter mehreren hundert unabhängigen Versicherungsmaklern und Kapitalanlage- sowie Darlehensvermittlern Die Größe der Nettostichprobe wird mit 548 angegeben.

Die Befragten sind im Schnitt 53,2 Jahre alt, haben 22,9 Jahre Berufserfahrungen und sind 90,4 Prozent männlich und zu 9,6 Prozent weiblich, was nach Angaben der Studienautoren „ein sehr gutes Abbild der Assekuranz- und Finanzvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur“ darstellt.

Neben den am häufigsten genutzten Produktfelder, den Anbindungen pro Vermittler und den Gründen für die (Beendigung der) Zusammenarbeit mit einem Pool oder Dienstleister (VersicherungsJournal 6.4.2017) wurde im Rahmen der Studie auch ermittelt, über welche Gesellschaften die unabhängigen Vermittler das meiste Geschäft einreichen

So wurde bewertet

Hierzu wurden die Vermittler einerseits „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, sodass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert. Dieses Verfahren wurde jeweils in den vier Bereichen Vorsorge/ Leben, Kranken, Komposit und Finanzen (Finanzanlage/ Finanzierung) angewandt.

Abschließend wurde jeweils ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Die Spitzenreiter in den Bereichen Vorsorge/Leben und Kranken

Im Bereich Leben/Vorsorge kam die Fonds Finanz Maklerservice GmbH wie in den Jahren zuvor (VersicherungsJournal 5.4.2016, 30.4.2015) auf den größten Geschäftsanteil und sicherte sich mit riesigem Abstand den Spitzenplatz vor der Netfonds AG.

Für die Gesellschaft aus Hamburg ging es von der zehnten auf die zweite Position aufwärts, der Geschäftsanteil erhöhte sich um mehr als Dreifache. Allerdings ist der Anteil der Netfonds nur etwa ein Drittel so groß wie derjenige des Spitzenreiters.

Den dritten Platz nach dem zweiten im Vorjahr sicherte sich aktuell die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. mit knappen Vorsprung vor der Blau Direkt GmbH & Co. KG, die erneut an vierter Stelle liegt. Beide Gesellschaften kommen auf einen in etwa ein Viertel so großen Geschäftsanteil wie die Fonds Finanz.

Die führenden Gesellschaften in Kranken, Sach/ HUK und Finanzen

Die gleiche Reihenfolge zeigt sich auch in der Kategorie Krankenversicherung, auch die Abstände beim relativen Geschäftsanteil waren ähnlich. Netfonds machte auch hier einen Sprung vom neunten auf den zweiten Rang. Vema und Blau Direkt tauschten die Positionen. Dahinter folgen angeführt von der Aruna GmbH insgesamt fünf Gesellschaften, deren relative Geschäftsanteile nur gut drei Prozentpunkte auseinanderliegen.

Im Bereich Sach/ HUK liegt zwar ebenfalls die Fonds Finanz an der Spitze, allerdings zeigten sich im Vergleich zu den beiden vorgenannten Bereichen deutlich kleinere Abstände. So ist der Geschäftsanteil der an zweiter Stelle liegenden Vema „nur“ um ein Fünftel kleiner als derjenige der führenden Gesellschaft. Den dritten Platz belegt Blau Direkt.

Während es auf den ersten drei Positionen keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr gab, zog die ASC Assekuranz Service Center GmbH vorbei an der Invers GmbH auf den vierten Rang. An sechster (Vorjahr: 18.) Stelle folgt die Concept If AG.

Die Fonds Finanz kommt auch im Bereich Finanzanlage/ Finanzierung auf den größten Geschäftsanteil. Von vier auf zwei aufwärts ging es für die Fondskonzept AG, neu auf dem dritten Platz liegt Netfonds. Die vierte und fünfte Position belegen die zum BCA-Konzern gehörende BfV Bank für Vermögen AG, die im Vorjahr noch an zweiter Stelle lag, sowie die Prohyp GmbH.

Auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft wurde ermittelt

Im Rahmen der Untersuchung wurde neben den Geschäftsanteilen unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft der unabhängigen Vermittler geprüft. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen.

Im Bereich Leben/Vorsorge liegt die Fondsnet Holding GmbH (nach Geschäftsanteilen an elfter Stelle) mit 70 Prozent vor der Vema (63 Prozent) und der Fonds Finanz (59 Prozent). In Kranken setzte sich die Fonds Finanz knapp gegen die Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH durch, beide Unternehmen kamen auf Werte von über 60 Prozent.

Im Bereich Sach/ HUK erzielte die Germanbroker.net AG mit 83 Prozent den höchsten NPS-Wert aller in den vier Kategorien aufgeführten Gesellschaften. Die Vema liegt nur an vierter Stelle (67 Prozent), die Fonds Finanz (45 Prozent) sogar nur auf dem achten Rang. Spitzenreiter im Bereich Finanzanlage/ Finanzierungen ist Netfonds mit einem NPS-Wert von 75 Prozent.

Die 432-seitige Untersuchung Studie „Asscompact Award – Pools und Dienstleister 2017“ kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.