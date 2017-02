Verdi fordert kräftige Gehaltserhöhung für den Innendienst

3.2.2017 – Am 30. März beginnen die Tarifverhandlungen für die Versicherungs-Angestellten im Innendienst. Verdi fordert eine Erhöhung von der Löhne und Gehälter inklusive aller Zulagen um 4,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Weiter sollte nach Ansicht der Gewerkschaft ein „Zukunftstarifvertrag Digitalisierung“ vereinbart werden, um die Veränderungsprozesse in der Versicherungswirtschaft gemeinsam bewältigen zu können.

Die erste Tarifverhandlungsrunde für den Versicherungsaußendienst zwischen dem Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und den Gewerkschaften Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi), DHV – Die Berufsgewerkschaft e.V. und Deutscher Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister ist Ende Dezember ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Die von den Gewerkschaften geforderten Erhöhungen liegen um ein Mehrfaches höher als die vom Arbeitgeberverband angebotenen Steigerungen von rund einem Prozent. Die Fronten sind so verhärtet, dass nicht einmal ein zweiter Verhandlungstermin vereinbart wurde (VersicherungsJournal 2.2.2017).

Verdi: 4,5 Prozent und Zukunftstarifvertrag Digitalisierung

Vor diesem Hintergrund dürften auch die am 30. März beginnenden Tarifverhandlungen für die Innendienstangestellten des Versicherungsgewerbes kein leichtes Unterfangen erwarten. Denn Verdi geht mit der Forderung in die Verhandlungen, dass die Löhne und Gehälter inklusive aller Zulagen um 4,5 Prozent erhöht werden bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.

Weitere Forderungen: Die Vergütungen der Auszubildenden sollen um 50 Euro für alle Ausbildungsjahre erhöht werden, die unbefristete Übernahme der Azubis und exklusiv für Verdi-Mitglieder ein monatlicher Beitrag von 80 Euro für eine zusätzliche Altersversorgung.

Um die Veränderungsprozesse in der Versicherungswirtschaft gemeinsam bewältigen zu können, soll darüber hinaus ein sogenannter „Zukunftstarifvertrag Digitalisierung“ vereinbart werden. „Ein neuer Tarifvertrag soll vorrangig Beschäftigung im digitalen Zeitalter sichern, notwendige Qualifizierungs-Ansprüche regeln und mobilem Arbeiten einen Rahmen geben“, hebt die Gewerkschaft hervor.

Bedrohte Arbeitsplätze und sich ändernde Arbeitsbedingungen

In die Festsetzung der Forderungen seien unter anderem die Ergebnisse der im Dezember 2016 durchgeführten Beschäftigtenbefragung unter 5.400 Versicherungs-Mitarbeitern sowie der Mitte Januar veranstalteten „Branchenkonferenz – Zukunft der Beschäftigung in der Versicherungswirtschaft“ eingeflossen, teilte Verdi weiter mit.

Bei der Konferenz mit hochrangigen Vertretern von Verdi, dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sowie dem AGV über die Lage und die Zukunft der Versicherungsbranche seien die erheblichen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beschäftigten deutlich geworden. So seien durch weiter fortschreitende Automatisierung Arbeitsplätze bedroht – und die Arbeitsbedingungen änderten sich.

Verdi: Angemessene Erhöhung

Die Gewerkschaft stellt ferner heraus, dass die Forderung nach 4,5 Prozent Erhöhung der Tarifgehälter das schwierige Geschäftsumfeld der Branche berücksichtige und deshalb angemessen sei.

Auch wenn sich die Rahmenbedingungen für die Assekuranz nachhaltig verändert hätten und die Zeiten ständiger Rekordgewinne vorerst vorbei seien, so könnten sich die Geschäftsergebnisse dennoch sehen lassen.

„Von den Beschäftigten werden hohe Leistungen und eine Anpassung an ständige Veränderungsprozesse erwartet. Viele Kolleginnen und Kollegen klagen über Arbeitsverdichtung und zunehmendem Druck. Wir erwarten Wertschätzung für die Leistungen der Beschäftigten“, führt Verdi zur weiteren Begründung an.

Der Fahrplan für die Tarifverhandlungen

Insgesamt wurden bereits drei Verhandlungstermine terminiert. Nach dem Auftakt am 30. März an noch unbekanntem Ort geht es am 5. März in Düsseldorf in die zweite und am 2. Juni in Hamburg in die dritte Runde. Mit einem Angebot der Arbeitgeber ist zunächst nicht zu rechnen.

Denn traditionell werden die erste und eventuell auch die zweite Verhandlungsrunde zum Austausch von volks- und betriebswirtschaftlichen Daten (wie etwa Ertragslage und Wettbewerbssituation der Unternehmen, Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung, Einkommenssituation der Arbeitnehmer und/oder auch Tarifabschlüsse in anderen Branchen) genutzt.

Bei den letzten beiden Tarifverhandlungen hatten die Arbeitgeber jeweils in der zweiten Runde ein Angebot vorgelegt (VersicherungsJournal 3.5.2013, 29.4.2015), in der Verhandlung davor erst in der dritten Runde (VersicherungsJournal 1.6.2011). Teilweise war es vor einer Einigung zu Streikmaßnahmen gekommen (VersicherungsJournal 7.7.2011, 22.7.2011, 10.6.2013).