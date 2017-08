Tarifabschluss: Gehaltserhöhung für Versicherungs-Angestellte

30.8.2017 – Eine Erhöhung der Löhne ab November 2017 um zwei und ab Dezember 2018 um nochmals 1,7 Prozent – darauf konnten sich heute die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter in den Tarifverhandlungen für die Innendienstmitarbeiter der Versicherungsbranche einigen. Zusätzlich werden ab dem kommenden Januar Gespräche über tarifliche Regelungen zu den Auswirkungen der Digitalisierung begonnen. Die Verhandlungen sind laut der Arbeitgeberseite zielorientiert abgelaufen.

Heute trafen sich die Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseiten in München zu den vierten Verhandlungen in der laufenden Tarifrunde. Sie konnten sich auf einen Tarifabschluss für die rund 170.000 Innendienstangestellten und Azubis in der Versicherungswirtschaft einigen.

Am Verhandlungstisch saßen der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) sowie die Gewerkschaften Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi), DHV – Die Berufsgewerkschaft e.V. und Deutscher Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister.

Die Verhandlungen verliefen sehr zielorientiert. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV

Darauf haben sich die Parteien geeinigt

Die Verhandlungen, die um zehn Uhr morgens gestartet waren, waren am frühen Nachmittag beendet. „Die Verhandlungen verliefen sehr zielorientiert“, erläuterte Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV, auf Nachfrage des VersicherungsJournals. Der AGV meldete in einer Pressemitteilung folgende Verhandlungsergebnisse:

„eine Erhöhung zum 1. November 2017 um zwei Prozent

und zum 1. Dezember 2018 um 1,7 Prozent

mit einer Laufzeit von 29 Monaten bis zum 31. August 2019“.

Zudem wurde vereinbart, Gespräche über tarifvertragliche Regelungen bezüglich der Auswirkungen der Digitalisierung zu führen. „Diese Gespräche werden im Januar 2018 starten“, berichtete Hopfner.

Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Andreas Eurich, AGV-Vorsitzender und Vorstandsvorsitzender der Barmenia Versicherungen, erklärte in der Pressemeldung weiter, dass dieser Abschluss für die Arbeitgeberseite gerade noch vertretbar sei. „Die lange Laufzeit biete den Unternehmen Planungssicherheit und den Beschäftigten einen Reallohnzuwachs“, heißt in der Meldung.

Vorsichtiger Optimismus bereits vor den Verhandlungen

Nach den Sondierungsgesprächen zwischen AGV und Verdi Anfang August hatten sich beide Parteien bereits vorsichtig optimistisch gezeigt. Verdi sah nach diesen Gesprächen eine 50-zu-50-Chance, dass es bei den Verhandlungen zu einer Einigung kommen werde. Dennoch war die Gewerkschaft der Meinung, die Arbeitgeberseite hätte ihre „starke Ablehnungshaltung“ gelockert.

Auch der AGV sah nach den Annäherungs-Gesprächen Licht am Ende des Verhandlungstunnels. „Die Gewerkschaften sind wieder auf dem Boden der Realität angekommen“, beschrieb Sebastian Hopfner seine Eindrücke nach dem Treffen (VersicherungsJournal 7.8.2017).

Laut Hopfner hat die Sondierung Positives dazugetan, dass die heutige Einigung so schnell erfolgen konnte.

Zäher Kampf um Tarifkonditionen

Diese Sondierungsgespräche waren das erste Aufeinandertreffen beider Seiten, nachdem Verdi die dritte Verhandlungsrunde Anfang Juni abrupt abgebrochen hatte.

„Nachdem auch das zweite Gehaltsangebot vollkommen unzureichend ausfiel und die Arbeitgeber sämtliche Verdi-Vorschläge für Transformations-Regelungen auf dem Weg in eine digitalisierte Zukunft für die Beschäftigten der Branche kategorisch abgelehnt haben, hat die Verdi-Tarifkommission die Tarifverhandlungen einstimmig für gescheitert erklärt“, so Verdi-Verhandlungsführer Christoph Meister damals.

Auch der DBV war seinerzeit mit diesem Angebot der Arbeitgeberseite nicht zufrieden. Aus Sicht der Gewerkschaft musste der Arbeitgeberverband zu einer realistischen Verhandlungsbasis finden, bevor es wieder zu sinnvollen Gesprächen kommen könnte.

Anders als Verdi und der DBV empfand die DHV diese vergangenen Verhandlungen als konstruktiv. So habe sich der AGV von der Argumentation der DHV-Verhandlungskommission überzeugen lassen und sich dazu bereit erklärt, im Herbst 2017 in Tarifverhandlungen über eine Modernisierung der Tarifverträge einzutreten. Die DHV zeigte hingegen wenig Verständnis für den Verhandlungsabbruch durch Verdi (VersicherungsJournal 6.6.2017).

Aus diesem Grund rief die DHV ihre Mitglieder auch nicht dazu auf, zu streiken. In einer Erklärung auf der Homepage der Gewerkschaft hieß es, dass der Abbruch der Verhandlungen durch Verdi nicht nachvollziehbar gewesen sei. Immerhin hätte sich die Arbeitgeberseite annähern wollen.

Bisher wurde zu insgesamt drei Streikwellen aufgerufen

Im Gegensatz zur DHV rief Verdi seine Mitglieder in der aktuellen Tarifrunde zu insgesamt drei Streikwellen auf. Zwei davon fanden nach den gescheiterten Verhandlungen im Juni statt (VersicherungsJournal 24.5.2017, 11.7.2017, 20.6.2017).

Bei den letzten Verhandlungen im Juni hatte Verdi im Kern eine Erhöhung um 4,5 Prozent (Azubis plus 50 Euro) für zwölf Monate gefordert. Der DBV lag bei zwei Mal 4,9 Prozent mehr Gehalt für jeweils zwölf Monate (Azubis zwei Mal plus 75 Euro) (VersicherungsJournal 30.3.2017) und die DHV bei einer zweistufigen Erhöhung von 3,7 Prozent (16 Monate) und 3,4 Prozent (17 Monate) sowie zwei Mal fünf Prozent plus für die Azubis.

Das von den Arbeitgebern zu Beginn des Jahres vorgelegte Angebot sah eine Laufzeit von 33 Monaten mit einer zweistufigen Gehaltserhöhung (zum 1. April 2017 sowie zum 1. August 2018) vor (VersicherungsJournal 2.2.2017).