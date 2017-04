So häufig melden sich Versicherungs-Mitarbeiter krank

4.4.2017 – Die Fehlzeitenquote und die Fehltage im Versicherungs-Innendienst sind 2016 leicht angestiegen. Bei der Fluktuation war sogar einen deutlicher Anstieg zu verzeichnen, wie aktuelle Zahlen des Arbeitgeberverbandes der Versicherungs-Unternehmen zeigen.

Der Krankenstand im Versicherungs-Innendienst ist im vergangenen Jahr ein weiteres Mal angestiegen, wie jetzt vom Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) veröffentlichten Daten aus der aktuellen Fehlzeitenerhebung zeigen.

Rund ein Drittel mehr als 2007

Die Fehlzeitenquote (Fehltage wegen Krankheit in Prozent der Sollarbeitstage) im Versicherungs-Innendienst (ohne Auszubildende) erhöhte sich 2016 von 6,2 auf 6,3 Prozent. Im Jahr zuvor hatte es allerdings noch einen viermal so großen Anstieg gegeben.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Fehltagen: Hier gab es eine leichte Steigerung von 15,6 auf 15,7 Tage. Im Vorjahr waren die Fehltage zwölf Mal so stark angestiegen (von 14,4 auf 15,6) (VersicherungsJournal 24.3.2016).

Die Fehlzeitenquote wie auch die Fehltage haben sich im Vergleich zu 2007 jeweils um über ein Drittel erhöht – und dies fast kontinuierlich. Eine Seitwärtsbewegung gab es im zurückliegenden Jahrzehnt bei beiden Werten lediglich von 2013 auf 2014 (VersicherungsJournal 9.4.2015) und bei den Fehltagen noch einmal von 2010 auf 2011.

Bei diesen Werten muss beachtet werden, dass die für die Versicherungsbranche gemeldete Fehlzeitenquote aus methodischen Gründen meist über derjenigen der gesetzlichen Krankenkassen liegt. Denn die AGV-Daten enthalten auch alle ohne Attest von den Gesellschaften anerkannten Krankheitstage, während in anderen Statistiken nur die Krankmeldungen mit einer Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung (in der Regel ab dem vierten Krankheitstag erforderlich) erfasst sind.

Fluktuation erneut angestiegen

Darüber hinaus hat der Arbeitgeberverband auch aktuelle Daten zur Schwankung des Mitarbeiterbestands im Innendienst veröffentlicht. Demnach hat sich die Fluktuation (bezogen auf den durchschnittlichen Personalbestand) 2016 deutlich von 4,6 auf 5,3 Prozent erhöht.

Damit hat sich die rückläufige Tendenz aus dem Vorjahr nicht fortgesetzt. Zwischen 2007 und 2013 hat es AGV-Daten bis auf eine Seitwärtsbewegung 2011 immer Rückgänge gegeben.

Am niedrigsten war der Wert 2013 mit lediglich 4,0 Prozent. Im Vergleich dazu ist die Fluktuation im vergangenen Jahr um etwa ein Drittel höher ausgefallen, im Vergleich zum Höchststand 2007 allerdings um rund ein Sechstel niedriger.

Rund ein Drittel natürliche Fluktuation

In etwa jeder dritte Abgang fällt in die Kategorie der sogenannten natürlichen Fluktuation – also des todesfall- oder altersbedingten Endes des Arbeitsverhältnisses (Letzteres etwa durch Pensionierung, Vorruhestand oder das Ausscheiden nach passiver Altersteilzeit).

Ein knappes Viertel ist auf Kündigungen durch den Arbeitnehmer zurückzuführen, ein gutes Fünftel auf einvernehmliche Vertragsauflösungen und rund ein Achtel auf Vertragsabläufe. Der Anteil der durch die Gesellschaften ausgesprochenen Kündigungen liegt nur bei etwa einem Achtzehntel. Wechsel in ein freies Vertreterverhältnis spielen nach wie vor nur eine völlig untergeordnete Rolle.

Im Vergleich zum Vorjahr war bei den Arbeitnehmerkündigungen ein Zuwachs um rund ein Sechste zu verzeichnen, bei den Kündigungen durch die Gesellschaft eine Steigerung um die Hälfte und bei den einvernehmlichen Vertragsauflösungen sogar ein Zuwachs um mehr als die Hälfte zugenommen, wie den Daten des Arbeitgeberverbandes weiter zu entnehmen ist.

Hingegen blieb der Wert der Vertragsabläufe um ein knappes Viertel hinter dem des Vorjahres zurück, während bei der natürlichen Fluktuation und dem Wechsel in ein freies Vertreterverhältnis keine Veränderungen zu beobachten waren.