Das sind die (un)beliebtesten Arbeitgeber der Branche

Versicherer, Maklerbetriebe und Krankenkassen werden auf Kununu nicht nur oft, sondern auch vergleichsweise gut bewertet. Das Bewertungsportal zeigt auch, welche Unternehmen von ihren Mitarbeitern am besten und am schlechtesten beurteilt werden. (Bild: Burghardt) mehr ...

In den kommenden Wochen werden zahlreiche Fachveranstaltungen zu unter anderem den Themen Kundenservice, Prozessoptimierung und Vertriebsstrategien angeboten, wie ein Überblick des VersicherungsJournals zeigt. mehr ...

Fachkräftemangel auf der einen, Altersarmut auf der anderen Seite: Man sollte meinen, die Zeiten wären gut für die betriebliche Altersversorgung (bAV). Der klassische Vermittler ist hier gefragt, schreibt Regina Kutschera in einem Gastbeitrag. (Bild: Kutschera) mehr ...

Nach der Neuausrichtung in Leben nennt die HDI Leben nun auch die Feinheiten für die bAV. Bei diversen Vertrieben und Dienstleistern hat sich in den letzten Wochen ebenfalls einiges getan. mehr ...

25.11.2014 –

In einer aktuellen Studie wurde untersucht, wie unabhängige Vermittler Verkaufsunterlagen einsetzen, welche Erwartungen sie dabei an die Anbieter haben und welche Gesellschaften dies am besten praktizieren. (Bild: MRTK) mehr ...