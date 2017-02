Angestellter Außendienst: Tarifverhandlungen in der Sackgasse

2.2.2017 – Die erste Runde in den Tarifverhandlungen für den angestellten Außendienst ist ergebnislos abgebrochen worden. Die Vorstellungen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite liegen trotz mehrstündiger Verhandlungen so weit auseinander, dass nicht einmal ein weiterer Verhandlungstermin vereinbart wurde.

Bei den letzten beiden Tarifverhandlungen hatte es nur jeweils einer Verhandlungsrunde bedurft, bis sich der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und die Gewerkschaften auf einen Tarifabschluss für den angestellten Außendienst geeinigt hatten (VersicherungsJournal 1.10.2014, 9.10.2012).

Meilenweit voneinander entfernt

In der aktuellen Tarifrunde vor einigen Wochen ist dies nicht gelungen. Trotz „intensiver Sondierungsgespräche“ sind die Vorstellungen der verschiedenen Parteien noch meilenweit voneinander entfernt.

Dies zeigen die Stellungnahmen vom AGV einerseits und von der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi), der DHV – Die Berufsgewerkschaft e.V. und dem Deutschen Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister andererseits.

AGV-Angebot: 33 Monate Laufzeit

Das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot sieht eine Laufzeit von 33 Monaten mit einer zweistufigen Gehaltserhöhung (zum 1. April 2017 sowie zum 1. August 2018) vor. Die Angestellten des akquirierenden Werbeaußendienstes (Gehaltsstufe eins) sollen Erhöhungen um jeweils gut 1,2 Prozent erhalten.

Für die Angestellten des akquirierenden Werbeaußendienstes (Gehaltsstufe zwei) sowie die Angestellten des organisierenden Werbeaußendienstes sind Erhöhungen von jeweils gut einem Prozent vorgesehen. Weitere Details zum Angebot der Arbeitgeber können auf dieser AGV-Internetseite nachgelesen werden.

Dort wird zum Ergebnis der Verhandlungen Folgendes festgehalten: „Nach intensiv geführten Sondierungsgesprächen sahen sich beide Seiten im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, auf dieser Grundlage und den weitergehenden Forderungen der Gewerkschaften eine Einigung zu erzielen.“ Ein weiterer Verhandlungstermin werde von den Tarifvertragsparteien zwar angestrebt, stehe derzeit allerdings noch nicht fest.

DHV und DBV lehnen AGV-Angebot ab

Für die DHV stellte sich das Arbeitgeber-Angebot als „nicht akzeptabel“ dar. Die Gewerkschaft hatte Erhöhungen von im Schnitt 3,7 Prozent jeweils ab dem 1. Januar 2017 bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten gefordert. Weitere Details zum Forderungskatalog können unter diesem Link nachgelesen werden.

Die DHV-Tarifkommission hatte zudem unter anderem die Verlängerung des bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Altersteilzeitabkommens um zwei Jahre sowie die Erweiterung des Abkommens auf den gesamten Versicherungsaußendienst gefordert, worauf der AGV nicht eingegangen sei.

Die DBV bezeichnete das erste Angebot der Arbeitgeber als „völlig unzureichend“. Die Gewerkschaft fordert vielmehr eine Erhöhung der Mindesteinkommen um 4,25 Prozent sowie unter anderem die Einführung eines Gesundheitstages. Dies sei jedoch vom AGV abgelehnt worden.

Verdi: Angebot „nicht verhandlungsfähig“

Auch die Gewerkschaft Verdi findet zur ersten Verhandlungsrunde deutliche Worte. Die Tarifkommission habe das Arbeitgeberangebot als „nicht verhandlungsfähig“ abgelehnt.

In den Augen der Arbeitnehmervertreter sind weder die Laufzeit noch die Erhöhungen akzeptabel. Auch kritisierte Verdi die große Zahl der „Nullmonate“ (drei Monate vor Beginn der ersten Erhöhung) und „weitere ‚versteckte Nullmonate‘, weil die zweite Erhöhung erst zum 1. Juli 2018 erfolgen und dann für 15 Monate gelten soll“.

Die reale Erhöhung liege bei jeweils unter einem Prozent, womit die Arbeitgeber also faktisch eine Absenkung der realen Einkommen im angestellten Außendienst „angeboten“ hätten. Denn die Verbraucherpreise hätten zuletzt kräftig angezogen, und die Deutsche Bundesbank habe die Inflationsrate für Januar auf gut zwei Prozent geschätzt. „Wertschätzung sieht anders aus!“, so Verdi.

Die Forderungen von Verdi

Die Gewerkschaft stellte heraus, dass sich in den vergangenen Jahren das Anforderungsprofil für die Arbeit im Außendienst deutlich erhöht habe. Deshalb hält Verdi eine angemessene Erhöhung der Mindesteinkommen genauso für unverzichtbar „wie eine deutliche Anhebung – besser noch vollständige Beseitigung – der Anspruchs- und Begrenzungsbeträge des Tarifvertrages“ (§ 19 Ziffer 5 Absatz 1 Manteltarifvertrag (MTV) und § 22 Ziffer 3 Absatz 1 MTV).

Gefordert hatte die Gewerkschaft ferner die Ausweitung des Altersteilzeitabkommens und des unverrechenbaren Festeinkommens auf den Werbeaußendienst, was von Arbeitgeberseite aus allerdings abgelehnt wurde.

Auch mit der Forderung nach einer Weiterbildungspauschale für die nach Umsetzung der IDD in deutsches Recht zwingend erforderliche Weiterbildung (§ 34d Absatz 9 Satz 2 GewO-E) konnten sich die Arbeitnehmervertreter nicht durchsetzen. „Der Provisionsausfall bei der Teilnahme an gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildungsmaßnahmen muss ausgeglichen werden“, stellt Verdi heraus.

Darüber hinaus lehnten die Arbeitnehmervertreter die vom AGV geforderten Modifizierungen an der Krankenbeihilfe (§ 21 Ziffer 2 MTV) ab, wodurch insbesondere aufgrund einer chronischen Erkrankung häufiger arbeitsunfähige Mitarbeiter finanziell benachteiligt würden. Die komplette Stellungnahme von Verdi kann unter diesem Link als PDF-Datei heruntergeladen werden.

AGV: Verdi-Ablehnung nicht nachvollziehbar

Für Sebastian Hopfner, stellvertretender AGV-Hauptgeschäftsführer, ist die Ablehnungshaltung von Verdi „nicht nachvollziehbar. Die Branche hat schwere Zeiten zu überstehen. Dass man in dieser Situation überhaupt eine Gehaltsanhebung anbietet, ist schon an sich ein Zeichen der Wertschätzung.“

In anderen europäischen Ländern gewähre die Branche wegen der anhaltenden Niedrigzinspolitik schon seit Jahren gar keine Gehaltsanhebungen, erläuterte der stellvertretende AGV-Hauptgeschäftsführer auf Anfrage des VersicherungsJournals.

Das AGV-Angebot sei schon deshalb angemessen, weil es sich an Abschlüssen orientiere, die Verdi zuletzt unterzeichnet habe. Als Beispiel nannte Hopfner den Abschluss im privaten Bankgewerbe, in dem im vorigen Sommer eine dreistufige Erhöhung von 1,5 Prozent sowie zwei Mal 1,1 Prozent bei einer Laufzeit von 33 Monaten vereinbart wurden.

„Dass die Versicherungswirtschaft, die auch in schwierigen Zeiten ein Garant für tausende gute Arbeitsplätze ist, höhere Gehaltsanhebungen stemmen soll als das Bankgewerbe, welches in den vergangenen Jahren umfangreich Personal abgebaut hat, zeigt, dass man sich auf Gewerkschaftsseite offenbar immer erst dann an den Sinn einer moderaten und an der Leistungsfähigkeit der Branche orientierten Tarifpolitik zu erinnern scheint, wenn der Schaden im Sinne eines massiven Personalabbaus bereits eingetreten ist“, so Hopfner weiter.

Streitpunkt Weiterbildungs-Verpflichtung

Darüber hinaus wehrte sich der stellvertretende AGV-Hauptgeschäftsführer gegen die „schlicht falsche“ Behauptung von Verdi, dass der AGV eine Reduzierung der Krankenbeihilfe für Langzeiterkrankte fordere.

Vielmehr forderten die Arbeitgeber „wegen in der Praxis feststellbarer Missbrauchstendenzen, dass die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall auf einen längeren Referenzzeitraum bezogen wird.“ Dies sei im Sinne der absolut überwiegenden Mehrzahl der Mitarbeiter der Branche sinnvoll.

Darüber hinaus sei die Weiterbildungs-Verpflichtung derzeit nicht auf Kosten der Mitarbeiter geregelt, stellte der stellvertretende AGV-Hauptgeschäftsführer richtig. Außendienstangestellte seien schon immer zur Weiterbildung verpflichtet gewesen.

Zudem erfolge eine Provisionszahlung nicht allein für den Abschluss eines Vertrages, sondern für sämtliche in Vorbereitung des Abschlusses erforderliche Handlungen des Angestellten. Hierzu zähle als zentrales Element auch die Weiterbildung. „Die Forderung von Verdi läuft darauf hinaus, Weiterbildungs-Bemühungen doppelt zu vergüten“, so Hopfner abschließend gegenüber dem VersicherungsJournal.