Worauf es Versicherungsnehmern bei der Online-Suche ankommt

2.9.2020 – Sirius Campus hat in seiner aktuellen Studie „Wirksame Markenkommunikation im Internet“ untersucht, wie sich verschiedene Qualitäts- und Preisargumente auf die Informationssuche von Versicherungsnehmern auswirken. Das zentrale Ergebnis: Produktspezifische Erwartungen erfordern eine differenzierte Kommunikationsstrategie.

„Wann und wie haben Sie bisher nach Versicherungen im Internet gesucht?“ Diese Frage hat die Sirius Campus GmbH kürzlich 2.000 repräsentativ ausgewählten Versicherungsnehmern im Alter von 18 bis 69 Jahren gestellt. Die Online-Umfrage „Wirksame Marken- und Angebotskommunikation im Internet“ zeigt, dass sich 68 Prozent schon einmal im Netz informiert haben.

Bei der Suche nach einer Versicherungs-Gesellschaft lassen sich 42 Prozent von Qualitätsargumenten wie „optimaler Schutz“ oder „mehrfach ausgezeichnet für Qualität und Leistung“ überzeugen. Hingegen sind für 38 Prozent Hinweise über Preisvorteile wie „günstige Preise“ oder „ab 3,90 Euro im Monat" ausschlaggebend.

Noch deutlicher fällt der Unterscheid bei jüngeren Kunden bis 30 Jahren aus, die meist unerfahrener sind, aber ein hohes Abschlusspotential mitbringen. Die Präferenz für Qualitätskommunikation liegt bei 54 Prozent gegenüber 46 Prozent für Preispositionierung.

Studie „Wirksame Markenkommunikation im Internet“ (Bild: Sirius Campus). Zum Vergrößern Bild klicken.

Je nach Versicherungssparte sind Preis oder Leistung wichtiger

Bei der Suche nach einem Versicherungsprodukt kehren sich die Vorlieben um. Hier folgen 47 Prozent der Befragten zuerst Links mit Preisargumenten. Für 39 Prozent sind Tags mit Qualitätsvorteilen erste Wahl.

Je nach Produkt sind die beiden Kommunikations-Strategien allerdings höchst unterschiedlich erfolgreich. Besonders wenn es um Rechtsschutz- und Reiserücktritts-Versicherungen geht, steht der Preis im Fokus, bei Hausrat und Krankenzusatz dagegen die Qualität.

„Wenn das erlebte Kontrollgefühl eines Risikos größer ist, sinkt die Qualitätsorientierung“, sagt Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer von Sirius Campus. „Auch wenn dieses Experiment nur einen kleinen Ausschnitt der Kunden-Marken-Kontakte darstellt, spricht einiges für eine Überarbeitung so mancher Kommunikationsstrategie von Versicherern.

Ebenso können Vermittler hiervon lernen, bei welchen Produkten Preisargumente den Entscheidungsprozess ausbremsen und ihre eigene Beratungsqualität untergraben.“

Verschiedene Entscheidertypen haben unterschiedliche Anforderungen

Statt einer klassischen Definition von Zielgruppen nach Alter differenzieren die Marktforscher in ihren Studien nach vier Entscheidertypen.

Der Eigenständige will das günstige Angebot und der Partner möchte einen Vermittler, der sich für ihn ins Zeug legt. Der Vorsichtige will nicht über den Tisch gezogen werden und der Optimierer fragt sich, was für ihn herausspringt (VersicherungsJournal 4.11.2019).

Die aktuelle Studie hat ergeben, dass sich am häufigsten die Optimierer im Internet (90 Prozent) und auf Vergleichsportalen zum Thema Versicherungen informieren. Auch die vermittlerscheuen Eigenständigen nutzen mehrheitlich das Internet (84 Prozent) und Vergleichsportale (61 Prozent), aber auch Online-Tarifrechner von Versicherern (49 Prozent).

Dagegen sind die Partner als typische Vertreterkunden und die verlustaversiven Vorsichtigen deutlich seltener im Internet oder auf Webseiten für Angebotsvergleiche zu finden (57 und 49 Prozent).

Studie „Wirksame Markenkommunikation im Internet“ (Bild: Sirius Campus). Zum Vergrößern Bild klicken.

Wie man die Aufmerksamkeit von Interessenten gewinnt

Für die Nutzung von Vergleichsportalen hat Sirius Campus festgestellt, dass durchweg alle Nutzer zunächst auf die Benotung schauen und erst im zweiten oder dritten Schritt beispielsweise die Anzahl der Kundenbewertungen oder einen günstigen Preis berücksichtigen.

„Die Untersuchungsergebnisse erklären gut, wie man bei Check24 und anderen Vergleichern die Aufmerksamkeit von Interessenten gewinnt. Eine zumindest durchschnittliche Vergleichsnote ist dabei eine Grundvoraussetzung. Die Ansprache einzelner Zielgruppen lässt sich dann gezielt mit Qualitäts- und Preisvorteilen aussteuern“, erläutert Gaedeke.