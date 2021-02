Wie Vermittler die neuen Informationspflichten erfüllen können

12.2.2021

Für Versicherungsvermittler, die drei und mehr Mitarbeiter beschäftigen, gelten ab dem 10. März beim Beraten über Versicherungs-Anlageprodukte erweiterte Informations-Obliegenheiten. Das besagt die EU-Verordnung „über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungs-Sektor“ (TVO).

Was Versicherungsvertreter und -makler dann zu beachten haben, zeigt die Checkliste von Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund erarbeitet, die der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) auf seiner Internetseite veröffentlicht (VersicherungsJournal 9.2.2021).

Einen ergänzenden Service bieten der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. und der Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. Sie haben konkrete Textempfehlungen formuliert, wie Kunden auf der Homepage und in der Beratungsdokumentation informiert werden können und bieten die Formulierungshilfen zum Herunterladen (Word-Format, 29 KB) an.