Wie oft sich Kunden über Vermittler beschweren

29.5.2018 – Die Beschwerden gegen Versicherungsvermittler sanken laut dem Jahresbericht 2017 des Versicherungs-Ombudsmanns um 13,7 Prozent. Hinzu kommt, dass fast jede zweite Beschwerde gegen Vermittler nicht zulässig war.

Der Versicherungsombudsmann Professor Dr. Günter Hirsch hat am Dienstagvormittag in Berlin seinen Jahresbericht 2017 vorgelegt. Angesichts von etwa 400 Millionen Versicherungsverträgen fallen die Beschwerdezahlen in der Branche kaum ins Gewicht.

Jede zweite Beschwerde nicht zulässig

Im Bereich der Versicherungsvermittler ging die Zahl der eingegangenen Beschwerden um 13,7 Prozent auf 297 zurück. 2016 haben sie noch bei einer Zahl von 344 gelegen (VersicherungsJournal 30.5.2017).

Dabei bewertete der Ombudsmann fast jede zweite Beschwerde als nicht zulässig (Vorjahr: 144). Häufigster Grund für die Nichtbefassung war wiederum, dass es nicht um die Vermittlung eines Versicherungsvertrags ging.

Dass Vermittler kaum im Zentrum von Kundenbeschwerden stehen, belegt auch der Vergleich mit den im vergangenen Jahr eingegangenen Unternehmens-Beschwerden. Gegen Unternehmen wurden 19.105 Beschwerden vorgebracht (VersicherungsJournal 8.2.2018). Dies bedeutet einen leichten Zuwachs von 1,5 Prozent. Im Vergleich dazu haben die 297 Vermittler-Beschwerden einen Anteil von nur 1,6 Prozent.

Lebensversicherung vorn

Bei Vermittler-Beschwerden geht es meistens um die Lebensversicherung. Bei den zulässigen Vermittler-Beschwerden handelt es sich in 58,6 Prozent aller Eingaben um die Vermittlung von Lebensversicherungen. Deutlich dahinter lagen Beschwerden im Bereich der Kfz-Kaskoversicherung (8,3 Prozent).

Ist schon die Zahl der Vermittler-Beschwerden sehr gering, so sind die Erfolgsaussichten für den Beschwerdeführer noch geringer. In nur 19,8 (Vorjahr: 25,0) Prozent der zulässig beendeten Vermittler-Beschwerden erkannte der Ombudsmann diese ganz oder zum Teil an. Im Berichtsjahr wurden 159 (Vorjahr: 116) Beschwerden gegen Vermittler beendet.