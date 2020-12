Wie Makler mit der rigiden BU-Annahmepolitik umgehen

16.12.2020 – Vermittler, die für Interessenten mit Vorerkrankungen, eine Berufsunfähigkeits-Police bei Produktgebern anfragen, haben kein leichtes Los. Gerade, wenn es um chronisch Kranke und Kunden mit Über- oder Untergewicht geht. Das belegt eine Vema-Umfrage zu biometrischen Versicherungen. Den negativen Erfahrungen der Vermittler stehen aber optimistische Annahmezahlen des GDV gegenüber. Die Genossenschaft bietet dafür eine Erklärung.

Die praktischen Erfahrungen der Versicherungsmakler, was die Annahmepolitik der Versicherer von Anträgen für eine Berufsunfähigkeits-(BU)Versicherung angeht, decken sich nicht mit Auswertungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Darauf weist die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hin.

Der Maklerverbund beruft sich dabei auf eine seiner Qualitätsumfragen zu den Produktgebern im Bereich biometrische Versicherungen. Insgesamt basiert die Auswertung auf 1.655 Angaben der Vermittler (VersicherungsJournal 20.7.2020, 1.7.2020).

Hohe Ablehnung bei Rückenleiden ist keine Überraschung

Hermann Hübner (Bild: Vema)

88 Prozent der befragten Vema-Makler arbeitet in der BU mit Voranfragen bei den in Frage kommenden Produktgebern. Bei den anzugebenden Erkrankungen dominieren Probleme des Rückens, des Skeletts sowie des Bewegungsapparats. 50 Prozent der Klientel, die einen Vertrag abschließen wollte, war von solchen Problemen betroffen.

Psychische Erkrankungen folgen nach Angaben der Vermittler mit 31 Prozent auf dem zweiten Platz. Dagegen spielen chronische Erkrankungen (16 Prozent) oder ein zu hoher oder zu niedriger Body-Mass-Index (BMI) mit drei Prozent nur eine untergeordnete Rolle.

„Der hohe Anteil an Ablehnungen wegen Erkrankungen des Rückens-, Skeletts- sowie des Bewegungsapparats ist für uns an dieser Stelle keine große Überraschung.

Während hier viele womöglich an typische Rückenerkrankungen wie zum Beispiel Bandscheibenvorfälle denken, stellen wir vermehrt fest, dass bereits Fußfehlstellungen oder Sportverletzungen, […] zu Ablehnungen bei den Versicherern führen“, lässt sich Vema-Chef Hermann Hübner in der Pressemitteilung der Genossen zitieren.

Probleme bei chronischen Erkrankungen oder BMI-Fällen

Durchaus erstaunlich sei die geringe Annahmebereitschaft bei Kunden mit den beiden anderen Krankheitsbildern. 44 Prozent der befragten Makler fanden keinen BU-Versicherer „besonders zugänglich oder verhandlungsbereit“, wenn es um Interessenten mit chronischen Erkrankungen geht oder um Fälle mit zu hohem oder niedrigen BMI (42 Prozent).

Der GDV unterstreicht dagegen auf seiner Webseite, dass „nur vier Prozent aller Anträge auf Berufsunfähigkeits-Schutz ohne ein Versicherungsangebot“ bleiben. Allerdings „in zwölf Prozent der Fälle, schließt der Versicherer bestimmte Leistungsfälle von der Leistungspflicht aus. Typisches Beispiel ist hier eine chronische Vorerkrankung“, so der Verband und beruft sich auf Zahlen von 2015.

Alle anderen Berufsunfähigkeits-Risiken seien von der Versicherung abgedeckt. Die angenommenen Verträge ohne Zuschläge oder Ausschlüsse beziffert der GDV auf 75 Prozent.

Verhandlungsbereit: Alte Leipziger, Allianz und Volkswohl Bund

Nach Angaben des Maklerverbundes zeigen sich die Produktgeber offener in den Bereichen der seelischen Erkrankungen sowie bei Rückenleiden. „Bei psychischen Problemen sahen nur 38 Prozent [der Makler] keinen Lichtblick bei den Annahme-Entscheidungen. Bei Rücken und Co. waren es lediglich 28 Prozent“, so die Genossenschaft.

Als am zugänglichsten bewerten die Vermittler mit elf Prozent der Nennungen die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Im Bereich der Rückenerkrankungen waren es 16 Prozent. Dahinter folgte die Allianz Lebensversicherungs-AG. Bei Erkrankungen der Psyche waren die Erfahrungen mit der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. besser, hier lagen die Dortmunder vor der Alten Leipziger.

Dazu formuliert die Vema die Frage, wie sich die Ergebnisse ihrer Umfrage mit der GDV-Auswertung decken, nach der „75 Prozent aller BU-Anträge ohne Zuschlag und Ausschlüsse angenommen werden können“.

Die Genossenschaft findet darauf eine Antwort. Sie schreibt dazu: „Wenn 88 Prozent der Makler mit Voranfragen arbeiten, werden natürlich fast nur noch dort Anträge gestellt, wo eine Annahme wahrscheinlich ist. Wo bei der Voranfrage abgelehnt wurde, wird kein Antrag gestellt. Wo Zuschlag oder Ausschluss inakzeptabel scheinen, wird ebenfalls kein Antrag gestellt.“

Warum keine Kollektivverträge anbieten?

Daher sei die Aussage des GDV zwar wahr, aber sie erzähle nicht die ganze Geschichte, so die Vema. Als Lösungsansatz für eine höhere Annahmequote bringt die Genossenschaft Kollektivverträge ins Spiel. Man könne hier, ähnlich wie bei manchem Sterbegeld, zwei Varianten anbieten, so der Vorschlag.

„Eine mit der üblichen Gesundheitsprüfung und eine mit Gesundheitserklärung und einer Höchstrente, die zum Durchschnittseinkommen im Land passt.

Ein Zuschlag von fünf Prozent könnte dem Versicherer mehr Kalkulationssicherheit bieten, sollte im Gegenzug aber auch dazu führen, dass keine ‚Abrechnungsdiagnosen‘ gezogen werden, wenn Leistungen beantragt werden“, so die Genossenschaft.