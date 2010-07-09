Wenn ein Makler auf seine „Unabhängigkeit“ hinweist, muss das sein gutes Recht sein

1.12.2025 – Die Richter des Oberlandesgerichts Dresden haben in ihrem Urteil zur Frage der Unabhängigkeit eines Versicherungsmaklers nicht die Definition des europäischen Gesetzgebers beachtet. Vielmehr haben sie ihre spezifischen Kenntnisse zur Grundlage gemacht, meint Harald Krauss in seinem Gastkommentar. Wenn der beklagte Versicherungsmakler „unabhängig“ nennt, kläre er korrekt über seine Positionierung im Markt auf.

In seinem ausführlich begründeten Urteil vom 28. Oktober 2025 hat das Oberlandesgericht (OLG) Dresden einem Versicherungsmakler untersagt, sich als unabhängig zu bezeichnen oder mit unabhängiger Beratung zu werben (VersicherungsJournal 18.11.2025).

Harald Krauss

(Bild: privat)

Dies begründete das OLG in erster Linie damit, dass bei einem erheblichen Teil der (potenziellen) Kunden dadurch der Eindruck erweckt würde, die Tätigkeit des Versicherungsmaklers würde ohne einen finanziellen Vorteil seitens des Versicherers erfolgen.

„Interessanterweise“ bezeichneten sich die Richter dabei selbst als mögliche Kunden und sahen sich daher zu einer entscheidungserheblichen Interpretation des Begriffes „Unabhängigkeit“ ermächtigt.

Gericht verzichtet auf historische Auslegung

Bedauerlicherweise stellt dabei das Gericht auf einen Gesamteindruck ab, der durch diese Bezeichnung bei den Kunden angeblich erweckt würde. Leider verzichtet das Gericht dadurch auf die Anwendung einer klassischen juristischen Interpretationsmethode: der historischen Auslegung.

Dabei hätten die Richter berücksichtigen müssen, dass die einschlägigen aktuellen Rechtsvorschriften auf EU-Recht beruhen. So findet sich bereits in der EU-Empfehlung zur Versicherungsvermittlung vom 18. Dezember 1991 gleich zweimal der Begriff der Unabhängigkeit des Versicherungsvermittlers (Artikel 3 und 5).

Im Rahmen ihrer Umsetzung versuchte der gesamte holländische Markt (Aufsichtsbehörde, Versicherer- und Maklerverband), während eines gesamten Jahres eine praktikable Definition zu finden – jedoch vergeblich! Im real existierenden Markt stand ein jeder Versicherungsmakler in (mindestens) einer Beziehung zu einem Versicherer, die ihn als nicht vollkommen unabhängig erscheinen ließ.

EU-Definition verzichtet auf den Begriff „Unabhängigkeit“

Diese Erfahrung veranlasste die Europäische Kommission, in ihrem nächsten Gesetzesvorhaben bei der Definition des Versicherungsmaklers auf den Begriff „Unabhängigkeit“ zu verzichten.

Daher nahm sie in Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie über Versicherungsvermittlung vom 9. Dezember 2002 folgende Regelung zum Versicherungsmakler auf: „[…] ist er verpflichtet, seinen Rat auf eine Untersuchung einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen zu stützen […]“.

In Artikel 12 Absatz 1e wird diese Verpflichtung der Situation eines Versicherungsvertreters gegenübergestellt, der seinen Kunden darüber aufklären muss, „ob er vertraglich verpflichtet ist, Versicherungsvermittlungsgeschäfte ausschließlich mit einem oder mehreren Versicherungsunternehmen zu tätigen“.

Richter machen ihre spezifischen Kenntnisse zur Grundlage

Dadurch machte der europäische Gesetzgeber eindeutig klar, dass sich für ihn die Unabhängigkeit des Versicherungsmaklers danach bestimmt, dass er – im Gegensatz zum Versicherungsvertreter – aus der Breite des Marktes beraten kann. Auf die Quelle seiner Vergütung kommt es für ihn hingegen insoweit gerade nicht an.

Diese historische – europarechtliche – Auslegung zeigt, dass sich die OLG-Richter fälschlicherweise auf ihren eigenen Gesamteindruck stützten.

Natürlich kann man davon ausgehen, dass hochqualifizierte Richter die unterschiedliche Rechtslage von Vertretern und Maklern kennen. Falsch ist es hingegen, wenn diese ihre spezifischen Kenntnisse als Grundlage für die Bewertung einer Irreführung von (möglichen) Kunden nehmen.

Von einer Irreführung kann keine Rede sein

Es ist gerichtsbekannt – oder sollte es zumindest sein –, dass der vom klagenden Dachverband vertretene (Durchschnitts-)Verbraucher häufig nicht weiß, welcher Vermittlertyp marktbreit beraten darf. Die einschlägigen Regelungen des VVG, der VersVermV und der GewO sind den meisten (Privat-)Kunden – im Gegensatz zu hohen Richtern – nicht bekannt.

Wenn der beklagte Versicherungsmakler in seinem Internetauftritt auf seine – insoweit – „Unabhängigkeit“ hinweist, muss das daher sein gutes Recht sein. Er klärt den (potenziellen) Kunden korrekt über seine Positionierung im Markt auf, von einer Irreführung kann daher keine Rede sein.

Hingegen erscheint die Annahme des Gerichts, der (potenzielle) Kunde denke beim Stichwort „unabhängig“ an die Vergütungsquelle, als verfehlt. Für diesen ist es wesentlich wichtiger zu wissen, ob sein Vermittler durch vertragliche Regelungen in seiner Wahlfreiheit beschränkt ist – oder ob er insoweit unabhängig ist.

Daher ist zu hoffen, dass der Bundesgerichtshof bald die Gelegenheit erhält, diese wichtige Frage – gerade auch aus europarechtlicher Sicht – grundsätzlich zu entscheiden.

Harald Krauss

Der Autor ist ehemaliger Hauptgeschäftsführer des europäischen Verbandes der Versicherungsvermittler Bipar und Autor der Publikation „Die Vergütung des Versicherungsmaklers im Rahmen internationaler Entwicklungen“.