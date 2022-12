Welche Versicherer die Kunden am meisten weiterempfehlen

22.12.2022

Das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) hat im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV untersucht, welche Unternehmen bei den Verbrauchern in punkto Weiterempfehlung am höchsten im Kurs stehen. Die Ergebnisse veröffentlichten die Marktforscher in der Studie „Jahresanalyse Kunden-Favoriten“.

Die Basis der Metaauswertung für das Jahr 2022 bildeten nach Angaben des Instituts über 271.000 Kundenmeinungen zu rund 2.600 bewerteten Unternehmen. Die Auswertung in 53 Kategorien deckt diverse Wirtschafts- und Lebensbereiche ab, unter anderem auch die Versicherungsbranche.

In jedem Bereich wurden die drei Unternehmen ausgezeichnet, die die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Kunden aufweisen. In der Einzelauswertung werden Anbieter aufgeführt, zu denen sich mindestens 80 Kundinnen und Kunden geäußert hatten.

In der Rubrik „Versicherung“ stehen folgende drei Gesellschaften auf dem Siegerpodest: Die Huk24 AG empfehlen die meisten Verbraucher weiter (77,4 von maximal 100 Punkten). Auf Platz zwei steht der Mutterkonzern des Direktanbieters, die Huk-Coburg Versicherungen (74,7 Punkte). Den dritten Rang sicherte sich die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) (74,4). Die drei Versicherer erhielten das Qualitätsurteil „gut“.