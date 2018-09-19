Welche Privathaftpflichtversicherer ihre Kunden am fairsten behandeln

5.9.2025 – Servicevalue und Focus Money wollten von Kunden von Privathaftpflichtversicherern wissen, wie fair sie sich von den Gesellschaften behandelt fühlen. Am besten (Note „sehr gut“) schnitten Allianz, Arag, Cosmos, Debeka, Ergo, Generali, Huk24, Huk-Coburg, LVM, R+V und Württembergische ab.

Die Servicevalue GmbH hat auch in diesem Jahr wieder in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money untersucht, von welchen Privathaftpflichtversicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im Juli durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Privathaftpflicht-Kunde waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 3.772 Urteile von 3.308 Versicherungsnehmern zu 36 Unternehmen zusammen.

So wurde die Fairness in der Privathaftpflichtversicherung ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde der Begriff den Angaben zufolge durch die folgenden fünf Teildimensionen mit insgesamt 28 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faire Tarifleistung (Transparenz der Produkte und Leistungen, Produktauswahl, Qualität der Produkte, Zuverlässigkeit der Produkte, Flexibilität der Produkte, Sicherheit, Forderungsausfall-Deckung, Deckungssummen);

faire Kundenberatung (Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Auskunftsfähigkeit und -bereitschaft, Fachkompetenz, Verbindlichkeit von Aussagen, proaktiv bessere Angebote);

fairer Kundenservice (Reaktion bei Problemen (Zeit und Qualität), unbürokratischer Kundenservice, Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Reaktion auf Anfragen (Zeit und Qualität), Kulanz);

faire Kundenkommunikation (Verständlichkeit der Kommunikation, Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen, angemessener Informationsumfang, Orientierung auf der Website, Onlinevertragsabschluss);

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, Preisstabilität, Belohnung von Kundentreue, Berechnung von Zeitwerten).

Vierstufige Bewertungsskala

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung („trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3), „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Privathaftpflichtversicherer aus Kundensicht

In die Gesamtwertung gingen die fünf Dimensionen zu gleichen Teilen ein. Dabei erhielten elf Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Im Vergleich zum Vorjahr (5.9.2024) sind die DEVK Versicherungen, die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH), die Provinzial Versicherungen und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG aus der Spitzengruppe herausgefallen. Aufgestiegen in diese sind die Arag, die Debeka und die Württembergische.

Durchwachsenes Ergebnis für Marktgrößen

Auffällig ist, dass fast jeder zweite der 15 nach Prämienvolumen größten Marktteilnehmer (13.1.2025) nicht in der „sehr guten“ Spitzengruppe vertreten ist. Dabei schafften es neben der Provinzial auch die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG und die VHV Allgemeine Versicherung AG immerhin in die Riege der „guten“ Akteure.

Die Axa Versicherung AG, die Haftpflichtkasse VVaG und die HDI Versicherung AG bekamen keine überdurchschnittliche Beurteilung.

Sieben Haftpflichtversicherer in allen Segmenten „sehr gut“

Allianz, Cosmos, Ergo, Huk24, Huk-Coburg, LVM und Württembergische sammelten in allen fünf Segmenten ein „sehr gut“ ein. Jeweils viermal gelang dies der Debeka und der R+V (jeweils nicht Preis-Leistungs-Verhältnis).

Mit Allianz, Cosmos, Generali, Huk-Coburg und LVM gehören gleich fünf Marktteilnehmer zum neunten Mal in Folge zur „sehr guten“ Spitzengruppe (7.9.2023, 8.9.2022, 3.9.2021, 1.9.2020, 20.9.2019, 25.9.2018, 4.10.2017).

Jeweils achtmal gelang dies der Huk24 (nicht 2017) und der Provinzial (nicht 2025), sechsmal der VGH (von 2019 bis 2024) und je fünfmal der DEVK (2020 bis 2024), der Ergo (seit 2021), der Württembergischen (2017 bis 2020 und 2025) und der WWK (2018 bis 2021 und 2023).

Weitere Informationen zu Inhalt, Bezugsmöglichkeiten und Preis des 354-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Privat-Haftpflichtversicherern 2025“ können in diesem Studienflyer (PDF, 481 KB) nachgelesen werden.