Welche Kfz-Versicherer die Wechselsaison 2025/26 dominiert haben

21.1.2026 – Die Wechselaktivität im Kfz-Versicherungsgeschäft ist zum Jahresende 2025 gegenüber dem Vorjahr deutlich eingebrochen: Die Zahl der Vertragswechsel sank laut einer Sirius-Campus-Studie von rund 3,2 Millionen auf etwa 1,7 Millionen. Gleichzeitig nimmt die Konzentration auf wenige Anbieter weiter zu – die fünf größten Versicherer vereinen inzwischen fast die Hälfte des Wechselgeschäfts auf sich.

Die Sirius Campus GmbH hat in ihrer Studie „Wechselaktivität bei Kfz-Versicherungen im Jahresendgeschäft 2025“ erneut untersucht, wie viele Fahrzeughalter in der aktuellen Wechselsaison ihre Kfz-Versicherung gewechselt haben – und welche Versicherer davon am stärksten profitierten.

Befragt wurden 2.048 Versicherungsnehmer ab 18 Jahren im Zeitraum vom 1. bis 11. Dezember. Die Ergebnisse werden auf die Gesamtheit der Kfz-Versicherten hochgerechnet.

Deutlicher Rückgang der Vertragswechsel in der Kfz-Versicherung

Ein Kernergebnis der Umfrage: Die Fahrzeughalter waren aktuell deutlich weniger wechselfreudig als im Vorjahr.

Während zum Jahresende 2024 noch rund 2,9 Millionen Versicherte im Durchschnitt 1,1 Verträge kündigten und zu einem neuen Anbieter wechselten (VersicherungsJournal 16.1.2025), waren es zum Jahresende 2025 nur noch rund 1,5 Millionen Kfz-Versicherungsnehmer mit durchschnittlich 1,1 gekündigten Verträgen.

Damit ging die Zahl der Vertragswechsel um fast die Hälfte zurück – von etwa 3,2 Millionen auf 1,7 Millionen. Ein Grund hierfür dürfte sein, dass die Versicherer die Beiträge weniger stark erhöhten als im Vorjahr. Die Branche rechnete vor der aktuellen Wechselsaison mit Beitragsanpassungen von fünf bis sieben Prozent.

Vor einem Jahr hingegen hatten die Anbieter aufgrund hoher Schadenkosten die Beiträge oft im zweistelligen Bereich angehoben. Im September 2025 mussten Verbraucher für ihre Kfz-Versicherung 10,9 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor, wie der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts zeigt (5.11.2025).

Persönliche Beratung führt am häufigsten zum Vertragswechsel

Die Vertragswechsler sollten zudem angeben, auf welchem Weg sie zu ihrem neuen Anbieter gekommen sind. 44 Prozent schlossen ihren Neuvertrag nach einer persönlichen Beratung bei einem Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler oder Bankberater ab – der am häufigsten genannte Vertriebsweg.

Weitere 28 Prozent entschieden sich für einen Abschluss über einen Direktversicherer und 27 Prozent nutzten ein Vergleichsportal, um zu ihrem neuen Vertrag zu gelangen.

Ein Wechsel der Kfz-Versicherung bedeutet dabei fast immer auch den Abschied vom bisherigen Anbieter. Nur 1,8 Prozent der Versicherungsnehmer, die einen Neuvertrag abschlossen, nutzten ein alternatives Angebot ihres bisherigen Versicherers.

Viele Kunden hatten bereits […] mit einem Beitragsanstieg gerechnet, was die Wechselquote halbiert. Oliver Gaedeke

Wer auf Preissteigerungen vorbereitet ist, bleibt seinem Versicherer eher treu

Oliver Gaedeke

(Bild: Stefan Wernz)

Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer von Sirius Campus, weist auf einen Faktor hin, der die Kundenbindung positiv beeinflussen kann: Kommunikation. Versicherungsnehmer zeigen sich weniger wechselwillig, wenn sie bereits im Vorfeld über mögliche Preisanstiege transparent informiert werden.

„Viele Kunden hatten bereits durch Vorinformationen ihrer Vermittler oder Versicherer mit einem Beitragsanstieg gerechnet, was die Wechselquote halbiert“, so Gaedeke.

Die befragten Kunden sollten demnach auch angeben, ob sie den Jahresbeitragsbrief ihres Versicherers gelesen haben, in dem Prämienanpassungen kommuniziert werden. Zwei Fünftel der Kfz-Versicherungsnehmer beziehungsweise 42 Prozent haben ihren Jahresbeitragsbrief genau oder sogar intensiv gelesen.

61 Prozent der Leser stellten dabei eine Beitragssteigerung fest – im Jahr 2024 waren es mit 58 Prozent noch etwas weniger. Besonders wechselwillig zeigen sich jene Kunden, die von der Höhe oder dem Anstieg der Prämie überrascht werden:

Von denjenigen, die einen höheren Anstieg ihres Versicherungsbeitrags erwartet hatten, als der Versicherer für 2026 festgesetzt hatte, wechselten 3,3 Prozent zu einem neuen Anbieter.

Von denjenigen, die den Anstieg ihres Versicherungsbeitrags in etwa in der Höhe erwarteten, wie ihn der Versicherer für 2026 festsetzte, wechselten 3,7 Prozent zu einem neuen Anbieter.

Die meisten Vertragswechsel gab es in der Gruppe, die zwar einen höheren Beitrag für ihren Vertrag erwartet hatte, aber von der tatsächlichen Höhe der Anpassung überrascht wurde: 16,7 Prozent suchten sich einen neuen Vertrag.

Auch unter jenen, die gar nicht mit einer Erhöhung gerechnet hatten, waren 15,4 Prozent wechselfreudig, sobald sie mit einem höheren Beitrag konfrontiert wurden.

Wer mit einem Beitragsanstieg gerechnet hat (Bild: Sirius Campus). Zum Vergrößern Bild klicken.

Wenige Versicherer dominieren die Wechselsaison

Die aktuelle Auswertung zeigt erneut eine sehr hohe Marktkonzentration auf wenige Anbieter. Fast die Hälfte aller Neuabschlüsse (48 Prozent) konzentriert sich auf die Top-5-Anbieter im Kfz-Versicherungsmarkt, wie Gaedeke berichtet.

Damit hat die Marktkonzentration sogar noch zugenommen: Im Vorjahr entfielen 42 Prozent des Neugeschäfts auf die fünf erfolgreichsten Unternehmen, 2024 waren es noch 36 Prozent.

Die konkreten Neugeschäftsanteile werden dabei in der Studie nicht detailliert ausgewiesen. Stattdessen werden die Versicherer mit dem meisten Vertragszugang in alphabetischer Reihenfolge genannt:

Neu in der Spitzengruppe ist die Axa, die sich im Vorjahr noch nicht platzieren konnte. Die Allianz Direct Versicherungs-AG verliert hingegen Neugeschäftsanteile und fällt zurück.

Weitere fünf Versicherer mit überdurchschnittlichem Neugeschäft

Darüber hinaus nennt die Marktstudie fünf weitere Versicherer, die überdurchschnittlich viele Neugeschäftsanteile auf sich vereinen konnten. Sie erhalten immerhin noch ein Fünftel des Neugeschäftes (20 Prozent). Auch sie werden in alphabetischer Reihenfolge genannt:

Erstaunlich ist eine gestiegene Nutzungsquote von KI-Suchmaschinen wie ChatGPT bei jungen Leuten. Oliver Gaedeke

Beeinflusst KI-Nutzung zunehmend Wechselverhalten?

Gesellschaften mit hauptsächlichem Direkt- beziehungsweise Onlinevertrieb gewinnen rund ein Drittel (30 Prozent) des Neugeschäfts, berichtet Gaedeke. Ein Grund für den hohen Anteil könnte auch der vermehrte Rückgriff auf künstliche Intelligenz sein:

„Erstaunlich ist eine gestiegene Nutzungsquote von KI-Suchmaschinen wie ChatGPT bei jungen Leuten. Nutzer sind häufig positiv beeindruckt von der Beratungsleistung der künstlichen Intelligenz und finden darüber neue Tarife und Anbieter“, sagt der Marktforscher.

Unter allen Wechslern waren es insgesamt sieben Prozent, die auf der Suche nach einem neuen Vertrag KI genutzt haben, berichtet Gaedeke. In der Altersgruppe bis 30 Jahre griffen bereits 26 Prozent auf entsprechende Tools zurück – ein Anstieg um 13 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Im vergangenen Jahr hatte Sirius Campus noch nicht ausgewiesen, welcher Anteil des Wechselgeschäfts auf das Direktversicherungsgeschäft entfiel. Inzwischen sind jedoch vier Direktanbieter unter den Top Ten der Versicherer vertreten – im Vorjahr waren es drei, 2024 sogar nur zwei (5.2.2024).