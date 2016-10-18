Welche Autoversicherer ihre Kunden am fairsten behandeln

6.3.2026 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Autoversicherungskunden wissen, welche Gesellschaften sie als am fairsten bewerten. Ein „sehr gut“ erhielten die elf Serviceversicherer ADAC Autoversicherung, Allianz, Ergo, Generali, Gothaer, Huk-Coburg, LVM, Provinzial, R+V, Signal Iduna und Württembergische. Neu zur Spitzengruppe gehören Gothaer und Provinzial. Bei den Direktversicherern besteht die Spitzengruppe weiterhin aus Allianz Direct, Cosmos, Huk24 sowie neuerdings Admiraldirekt.de.

Auch in diesem Jahr hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money untersucht, von welchen Kfz-Versicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im Januar durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern. Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren.

Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 4.205 Urteile von 3.381 Kunden zu 38 Unternehmen zusammen. 2.929 Stimmen entfielen auf 28 Serviceversicherer. Zudem wurden 1.276 Urteile zu zehn Direktversicherern abgegeben. Dabei handelt es sich laut Servicevalue jeweils um die nach Beitragseinnahmen größten Anbieter am Markt.

So wurde die Fairness der Kfz-Versicherer ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in der Studie die von den Kunden als Metabegriff empfundene Fairness durch die folgenden sechs Teildimensionen mit insgesamt 23 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faires Produktangebot (Angebotsvielfalt, Transparenz der Produkte und Leistungen, Deckungs-/Leistungserweiterungen, Bonusmöglichkeiten, Flexibilität der Produkte);

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Beitragsstabilität);

fairer Kundenservice (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Reaktion bei Problemen (schnell und zuverlässig), Kulanz, proaktiv bessere Angebote, Belohnung von Kundentreue);

faire Kundenkommunikation (Verbindlichkeit von Aussagen, Verständlichkeit der Kommunikation, angemessener Informationsumfang, Orientierung auf der Website);

faire Kundenberatung (Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Auskunftsbereitschaft und -fähigkeit, Fachkompetenz, Dokumentation/Beratungsprotokolle);

faire Schadenregulierung (Reaktionszeit im Schadenfall, Schadenabwicklung, Regulierungsumfang).

Vierstufige Skala zur Bewertung

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1) über „trifft eher zu“ (2) und „trifft eher nicht zu“ (3) bis zu „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Kfz-Serviceversicherer aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die sechs Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten elf Gesellschaften (Vorjahr: neun) (VersicherungsJournal 7.3.2025) die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Dabei schafften die Gothaer und die Provinzial den Aufstieg in die Spitzengruppe. Absteiger gab es keine.

Sieben Autoversicherer sind zum achten Mal in Folge „sehr gut“

In allen sechs Dimensionen „sehr gut“ sind die ADAC Autoversicherung, die Allianz, die Generali, die Huk-Coburg, der LVM, die Provinzial, die Signal Iduna und die Württembergische. Fünfmal gelang dies der Württembergischen (nicht Kundenkommunikation)

Immerhin sieben Anbieter schafften zum achten Mal in Folge (9.3.2023, 11.3.2021, 17.5.2019) die Topplatzierung unter den fairsten Autoversicherern. Dies sind ADAC Versicherung, Allianz, Generali, Huk-Coburg, LVM, Signal Iduna und Württembergische. Fünfmal gelang dies der Provinzial (2026 und 2019 bis 2023) und fünfmal der Ergo (seit 2022).

Vier Kfz-Direktversicherer sind „sehr gut“

Bei den Direktversicherern wurden erneut vier Anbieter als „sehr gut“ beurteilt. Hierzu gehören weiterhin die Allianz Direct Versicherungs-AG, die Cosmos Versicherung AG, die Huk24 AG sowie neuerdings die Admiraldirkt.de GmbH. Dafür musste sich Bavariadirekt Versicherung AG aus der Spitzengruppe verabschieden.

In allen sechs Dimensionen zu den Topanbietern zählen nur Allianz Direct und Cosmos. Fünfmal gelang dies der Huk24 (bis auf Kundenservice). Dreimal zur Spitzengruppe gehört Admiraldirekt (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice und Schadenregulierung).

Allianz Direct, Cosmos und Huk24 erhielten zum achten Mal in Folge die Bestnote in der Fairnesswertung. Die Bavariadirekt schaffte dies viermal (2019 bis 2021 und 2025).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 430-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Kfz-Versicherern 2026“ können in diesem Studienflyer (PDF, 511 KB) nachgelesen werden.