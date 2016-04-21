Was Boomer-Kunden so interessant macht

20.11.2025 – Um den Ruhestand ihrer Kunden zu planen, müssen Finanzberater nicht nur die Altersvorsorge der mehrheitlich vermögenden Senioren hierzulande gestalten. Auch die Absicherung bei Pflegebedürftigkeit und der Hinterbliebenen für den eigenen Todesfall spielt für sie eine Rolle. Außerdem wollen die meisten Immobilienbesitzer in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Was hierbei für den Vertrieb wichtig ist, erläutert das VersicherungsJournal Extrablatt 4|2025.

Versicherungsvermittler altern mit ihren Bestandskunden. Für das Neugeschäft aber schielen sie in der Regel verstärkt auf jüngere Zielgruppen (VersicherungsJournal 6.3.2025).

Denn in jungen Jahren werden wichtige Weichen gestellt – auch finanziell, beispielsweise in der Altersvorsorge und Arbeitskraftabsicherung sowie gegebenenfalls bei der privaten Krankenversicherung (PKV).

Doch auch die derzeit medial viel beachteten Geburtsjahrgänge 1957 bis 1968 (3.9.2025) sind mehr als einen Blick wert. Nicht erst seit den Diskussionen um Boomer-Soli (16.7.2025) und -Pflichtjahr (10.8.2022) sowie die Aktivrente (15.10.2025).

Netzwerk an Kooperationspartnern

Denn der Versicherungsbedarf der heute 57 bis 68 Jahre alten sogenannten Babyboomer betrifft große Lebensfragen zur Ausgestaltung der Geldanlage und Privatrentenzahlung sowie der Absicherung bei Pflegebedürftigkeit und der Hinterbliebenen für den eigenen Todesfall.

Neben den Versicherungen hierzu können Vermittler Kunden auch ergänzende Services zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, Testament und Immobilienrente anbieten. Bei der Umsetzung hilft ein Netzwerk an Kooperationspartnern.

Attraktive Zielgruppe der „neuen Alten“

Eine enorme Chance für Vermittler sind die „neuen Alten“, weil sie in der Mehrheit finanziell stark aufgestellt sind. Ein entscheidender Gesprächsanlass für den Versicherungsvertrieb ist die Wiederanlage freiwerdender Gelder aus einer Lebenspolice.

Zum Laufzeitende droht nämlich das Abwerben des Kunden samt Vermögen durch einen Mitbewerber. Ebenfalls vor dem Renteneintritt sollte die private Unfallversicherung überprüft werden, weil das Sturzrisiko mit den Jahren wächst. Neben der privaten Unfallversicherung sind eventuell weitere Kompositpolicen wie die Kfz-Versicherung altersgerecht umzustellen.

Die „BU-Versicherung im Alter“

Drängender wird für die Generation 65plus auch der Gedanke an den finanziellen Schutz der Angehörigen vor Bestattungskosten per Sterbegeld und Pflegevorsorge.

Letztere ist die „Berufsunfähigkeitsversicherung im Alter“, sagt Birger Mählmann, Vertriebsmanager der Ideal Versicherungen, zu Recht. Denn mit einer privaten Pflegezusatzversicherung schützt der Kunde nicht nur sein eigenes Vermögen, beispielsweise für seine Erben, sondern auch das seines Partners.

Außerdem werden die laufenden Einkünfte der beiden im Alter in diesem Fall nicht für den Eigenanteil im Pflegeheim herangezogen, der im Bundesdurchschnitt heute bei 3.108 Euro pro Monat startet (24.7.2025). Stattdessen werden die Angehörigen der Versicherten durch zusätzliche Leistungen der Pflegedienste körperlich und psychisch entlastet.

Pflegevorsorge schont Vermögen

Dass der Versicherungsfall Pflegebedürftigkeit eintritt, ist überaus wahrscheinlich: Laut Barmer-Pflegereport 2024 (26.5.2025) hatten knapp drei Viertel der 2022 bundesweit etwa eine Million Verstorbenen einen anerkannten Pflegegrad.

Laut Statistik werden 62 Prozent der Männer und 88 Prozent der Frauen im Laufe ihres Lebens pflegebedürftig. Viele Babyboomer trifft der Ernstfall Pflege schlecht vorbereitet, womit sich ein enormes Beratungspotenzial für Versicherungsvermittler eröffnet.

Eine private Police kann zwar nicht die biometrischen Risiken vermeiden, aber deren finanzielle Folgen für den Betroffenen und seine Familie abmildern und ihr Vermögen schonen.

Im Alter zu Hause wohnen bleiben

Bei den konkreten Produkten hierzu dominiert am deutschen Markt das Tagegeld nach Art der Krankenversicherung. Die teurere Pflegerente nach Art der Lebensversicherung hingegen eignet sich für Kunden, die auf eine Beitragsrückgewähr bei Tod vor Eintritt der Pflegebedürftigkeit Wert legen und einen Rückkaufswert bei Vertragskündigung wünschen.

Gemeinsam richten sich diese Policen an Kunden, die auch im Pflegefall Privatpatient sein wollen und professionell versorgt zu Hause wohnen bleiben möchten. Letzteres ist ein Hauptwunsch vieler Babyboomer.

Zwei Drittel der über 70-Jährigen hierzulande möchten in jedem Fall in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben – auch wenn die Betreuung durch eine Pflegekraft erforderlich wäre. Das ergab eine Umfrage der Allianz Lebensversicherungs-AG unter bundesweit mehr als 1.100 Immobilienbesitzern.

