Warum Gewerbekunden Versicherer als nervige Zeitfresser fürchten

11.10.2023 – Die Kundenbindung ist im Gewerbekundenmarkt gering, die Missverständnisse sind groß. Bindung und Vertrauen bestehen nur zum Versicherungsvermittler. Versicherer sorgen bei KMU eher für Unsicherheit, wie eine aktuelle Studie von Heute und Morgen zeigt.

Kleinere und mittlere Firmenkunden betrachten die Absicherung von Risiken als Zeitfresser im Betriebsalltag, nicht aber als sinnvolle und notwendige Existenzsicherung. Ähnlich werden die Produktgeber eingestuft. Die Kundenbindung ist im Gewerbekundenmarkt gering. Eine Vertrauensposition haben lediglich die Versicherungsmakler inne, die das Beziehungsgefüge maßgeblich prägen.

Inhaber und leitende Angestellte von KMU befragt

Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Studie „Firmenkunden verstehen und begeistern“ der Heute und Morgen GmbH. Die Marktforscher gehen hier folgenden Fragen nach: Welche Einstellung kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zur Assekuranz haben, wo es in der Praxis hapert, welche Mehrwerte gefragt sind und von welchen Fragen und Aufgaben die Klientel überfordert ist.

Für die Auswertung wurden Inhaber und leitende Angestellte von KMU befragt. Jeweils 25 Prozent der Interviewpartner kommen aus den Branchen Bau/Handwerk, Dienstleistung, Handel, produzierendes Gewerbe. Und jeweils ein Drittel der Teilnehmer gehört Betrieben mit zehn, elf bis 50 Beschäftigten und über 50 Mitarbeitern an.

In der Praxis sehen Firmenkunden viel Luft für Verbesserungen

Gerade im normalen Alltag und ohne die speziellen Herausforderungen der Schadenabwicklung gibt es eine lange Liste von Punkten, bei denen Gewerbekunden von den Versicherern Optimierung fordern, um Zeit und Nerven zu sparen. Die genannten Punkte der Entscheider sind unter anderem:

Formulararbeiten wie Jahresmeldungen (stärkeres Vorausfüllen von Formularen oder Unterstützung beim Ausfüllen gewünscht),

Prämienrechnungen (Wunsch nach mehr Übersichtlichkeit, Einheitlichkeit, Zusammenfassung spartenspezifischer Einzelrechnungen)

sowie die Kontakte mit dem Servicecenter (Vermeidung von Mehrfachkommunikation, Verbesserung der Weitergabe/ Integration von Kundeninformationen) und

eine tiefergehende Branchenexpertise.

Makler verbessern das Verhältnis zwischen Versicherern und Kunden

In Versicherungsfragen wird der Makler oder Vertreter von den Entscheidern im Gewerbemarkt als Rettungsanker gesehen. „Die Bindung ist häufig ausschließlich auf den Vermittler beschränkt. Der Versicherer spielt eine untergeordnete Rolle“, heißt es in den Studienunterlagen.

In den Interviews und Fokusgruppen der Marktforscher nannten die Teilnehmer konkrete Gründe, warum die Beziehung mit dem Versicherer nicht funktioniert:

fehlender Ansprechpartner beim Versicherer,

keine proaktiven Informationen,

kein Vertrauen in die Kundenbeziehung,

Nachteile im Schadenfall beim Versicherer (Versicherungsmakler wird hier als „Anwalt“ gesehen) und

fehlende Wertschätzung der KMU-Klientel.

bAV ist für KMU zu komplex

Diese Aussagen der Befragten beeinflussen auch die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Kleinere Gewerbekunden fordern Erleichterungen beim Verwaltungsaufwand und mehr Betreuungsservice von den Versicherern.

„In der Praxis führen der befürchtete Arbeitsaufwand, neben Unsicherheiten in der Umsetzung der bAV (zum Beispiel Haftungsfragen), insbesondere in kleinen Betrieben unter zehn Mitarbeitern – teils aber auch in größeren KMU – dazu, dass die bAV gar nicht aktiv angeboten wird und damit weit unter ihrem Potenzial bleibt“, schreibt Heute und Morgen.

Versicherer sollten hier die Service-Betreuung von KMU deutlich verbessern, damit könnten sie erhebliches Vertriebspotenzial heben.

Der Schadenfall ist für Kunden der Tag der Entscheidung

Als „Moment der Wahrheit“ bezeichnen die Marktforscher für die befragten Firmenkunden den Schadenfall. Nur, wenn im erwarteten Maße und in der erwarteten Geschwindigkeit geleistet werde, löse sich jenes zunächst diffus positive Gefühl als Zufriedenheit oder Freude auf.

„Zahlt der Versicherer nicht oder zu wenig oder zu langsam, entsteht Enttäuschung oder echte Wut“, heißt es in den Unterlagen.

Weitere Informationen und einen Studienflyer stellt Heute und Morgen auf der Webseite zur Verfügung.