Versicherungsvermittler: Vertragszahl pro Kunde steigt

13.9.2023 – Knapp 2.100 Kunden mit gut drei Verträgen haben Vermittler durchschnittlich im Bestand. Ausschließlichkeits-Vertreter zählen mehr Klienten als Versicherungsmakler und Mehrfachagenten. Makler haben dafür deutlich höhere Cross-Selling-Quoten. Das zeigt die Strukturanalyse 2022/2023 des BVK.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) hat im August die Ergebnisse der Studie „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2022/2023“ veröffentlicht.

Über 1.800 Fragebögen

Sie basiert auf einer zwischen Dezember 2022 und April 2023 durchgeführten, nicht-repräsentativen Onlinebefragung von Vermittlern (VersicherungsJournal 25.1.2023, 8.3.2023). Diese hatten ein umfangreiches Fragenpaket zu ihrer persönlichen Geschäftssituation, den beruflichen Zielen sowie ihrer wirtschaftlichen Lage zu beantworten.

Dabei machten die Vermittler Angaben unter anderem zu Umsatz und Gewinn (21.8.2023), zur Wechselbereitschaft (23.8.2023) wie auch zur Zufriedenheit mit der Vertriebsunterstützung der Versicherer (28.8.2023).

Die bereinigte Stichprobengröße wird mit 1.842 Fragebögen angegeben. 89,9 Prozent der Befragten sind als Einfirmenvertreter im Vermittlerregister registriert, 6,4 Prozent als Versicherungsmakler und 3,7 Prozent als Mehrfachvertreter.

Durchschnittliche Kundenzahl: 2.093

Im Rahmen der Befragung wurden auch Daten zur Kundenzahl und zur Cross-Selling-Quote erhoben. Ergebnis: Die Befragten haben im Durchschnitt 2.093 Klienten. Das sind etwa vier Prozent weniger als vor zwei Jahren (30.8.2021), als die Mandantenzahl um rund fünf Prozent auf 2.185 gestiegen war (2.12.2019).

Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: BVK-Strukturanalyse 2022/2023)

Dabei liegen die Einfirmenvertreter im Mittel mit 2.188 (vorige Studienauflage: 2.223) Mandanten weiterhin in Front. Dahinter folgen die Mehrfachvertreter mit 1.518 (1.402). Sie zogen damit an den Versicherungsmakler vorbei (1.105 nach 1.687 in der Auflage zuvor).

Breite Spanne

Die Zahl streut erheblich. Fast 30 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben bis zu 1.000 Kunden an, ein gutes Drittel bis zu 2.000 Klienten. Ebenfalls über ein Drittel hat nach eigenem Bekunden mehr als 2.000 Mandanten. Vereinzelt haben die Finanzdienstleister unter 100 oder über 10.000 Kunden.

Am häufigsten (35,1 Prozent) genannt wurde insgesamt die Größenklasse zwischen 1.001 und 2.000 Klienten, getragen von den Vertretern (37,2 Prozent). Bei den Mehrfachvertretern ist die Gruppe von 251 bis 500 Mandanten am größten (25,8 Prozent), bei den Maklern die Riege mit 401 bis 1.000 Kunden

Zweifel an der Betreuungsfähigkeit

Die Studienautoren sehen diese Angaben kritisch: „Wenn man bedenkt, dass die große Mehrheit der Vermittlerbetriebe Kleinstbetriebe sind, ist es schwer vorstellbar, dass diese Menge an Kunden intensiv betreut werden kann. Allenfalls mit Methoden der Digitalisierung ist eine regelmäßige Kontaktaufnahme denkbar.“

Ohne einen engen Kontakt seien Bestände schwer vor Fremdeinflüssen zu schützen. Als eine mögliche Ursache dafür wird genannt, „dass gerade im Ausschließlichkeits-Vertrieb traditionell überwiegend der sogenannte Produktverkauf geschult und angewendet wurde, bei dem es auf eine hohe Absatzzahl bestimmter Produkte ankommt“.

In jüngerer Zeit werde mit neuen Verkaufskonzepten sowie entsprechender Software und anderen Hilfsmitteln versucht, einen umfassenderen oder sogar ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Der führe im Ergebnis zu einer umfassenden Abdeckung der Kunden, heißt es in der Untersuchung weiter.

Drei Verträge pro Kunde

Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: BVK-Strukturanalyse 2022/2023)

Gegenüber der vor zwei Jahren durchgeführten Befragung scheinen sich erste kleine Erfolge dieses ganzheitlichen Ansatzes zu zeigen. So hat sich die Zahl der Policen im Bestand pro Versicherungsnehmer (Cross-Selling-Quote) durchschnittlich von 2,9 auf 3,1 erhöht und liegt damit wieder auf dem Niveau von vor vier Jahren.

Ein Siebtel (vorige Studienauflage: ein Fünftel) der Betriebe liegt bei unter zwei Verträgen pro Klient, weiterhin klar über ein Drittel zwischen zwei und unter drei, erneut ein knappes Drittel zwischen drei und unter vier Kontrakten pro Mandant und etwa ein Sechstel (Siebtel) darüber. Auch dabei zeigen sich die Vermittlergruppen unterschiedlich erfolgreich.

Bei den Einfirmenvertretern liegt die Quote bei 3,0 (2,9). Bei den Mehrfachvertretern ging sie von 2,8 auf 3,0 hinauf, bei den Maklern von 3,8 auf 4,4.

Auffällig ist, dass bei Maklern fast jeder dritte Betrieb auf eine Cross-Selling-Quote von mindestens fünf kommt. Bei den beiden anderen Vermittlertypen trifft dies auf etwa jede 25. Firma (Einfirmenvertreter) beziehungsweise rund jeden zwölften Betrieb (Mehrfachvertreter) zu.

Umgekehrt liegt die Quote nur bei etwa jedem sechsten Maklerbetrieb unter drei Verträgen pro Kunde. In der Ausschließlichkeit und bei den Mehrfachvertretern fällt der Anteil mit jeweils über der Hälfte mehr als dreimal so groß aus. „Offensichtlich ist ein Makler leichter in der Lage, einen Kunden umfassend zu versichern und verschiedenste Verträge zu platzieren“, heißt es in der Studiendokumentation.