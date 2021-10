Versicherungsmakler zwischen Machtinteressen und Unabhängigkeit

29.10.2021 – Nicht jeder Verkauf eines Versicherungsmakler-Unternehmens nimmt ein gutes Ende. Wer das Geschäft nicht kennt, kann schnell den gekauften Bestand verlieren, so das Fazit einer Expertenrunde. Kleinstmakler verlieren immer mehr ihre Unabhängigkeit.

Die Konsolidierung im Markt der unabhängigen Versicherungsvermittler wird weitergehen. Das war der eindeutige Tenor einer Expertendiskussion am Donnerstag auf der diesjährigen Vermittlermesse DKM.

Von links: Hermann Hübner, Thomas Haukje, Moderatorin Brigitte Horn, Tobias Warweg, Michael H. Heinz

(Bild: Meyer)

Zum einen würden immer mehr Versicherungsmakler aufgrund mangelnder Nachfolge ihre Unternehmen an Konkurrenten verkaufen. Gleichzeitig gäbe es einen starken Druck durch die Digitalisierung. Größere Einheiten könnten die notwendigen Investitionen besser stemmen.

Dienstleister bestimmen Preise

Michael H. Heinz (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

„Sehr kleine Versicherungsmakler schließen sich immer öfter mit Haut- und Haaren Dienstleistern an“, sagte Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK).

Er hält diese Entwicklung für problematisch. „Die Dienstleister sind immer dominanter, bestimmen die Preise und machen das Geschäft richtig teuer“, warnte Heinz. Die abhängigen Vermittler würden schon fast den Status von Ausschließlichkeit-Agenten annehmen.

Mittlerweile gäbe es aber wieder eine gewisse Gegenbewegung. Einige Versicherer hätten erkannt, dass sie besser auf ihre Kunden, die Makler, setzen sollten. Dennoch gehen die Experten davon aus, dass sogenannte Intermediäre – also Verbünde und Maklerpools – auch künftig noch stärker werden.

„Versicherer erzielen durch den Niedrigzins und einen scharfen Wettbewerb, immer geringere Margen und versuchen daher Standardgeschäft dunkel zu verarbeiten“, erläuterte Hermann Hübner, Vorsitzender des Vorstands der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. „Ich sehe aber auch Chancen für individuelles Geschäft“, sagte er.

Viele Probleme entständen tatsächlich daraus, dass alle in der Branche tätigen Unternehmen extrem Personalprobleme haben. Neben dem Verkauf von Maklergesellschaften, um den Ruhestand zu finanzieren, gäbe es aber mittlerweile auch Investoren, die im deutschen Markt aktiv sind.

Personalknappheit ist Vehikel

Thomas Haukje (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Laut Thomas Haukje, Geschäftsführer der Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) würden die Investoren nicht nur aus angelsächsischen Regionen, sondern auch aus Frankreich und Skandinavien ihre Fühler in den deutschen Markt ausstrecken.

Die Aktivitäten hätten extrem zugenommen. „Es vergeht keine Woche, in der wir nicht angesprochen werden, ob wir unser Unternehmen verkaufen möchten“, so Haukje.

Grundsätzlich zeige die Entwicklung aber, dass solide geführte mittelständische Versicherungsmakler für Investoren interessant sind.

Wer aber das „Nasengeschäft“, vor allem im Gewerbebereich nicht verstehe, könne schnell eine Fehlinvestition tätigen.

Konzept für ein Höchstmaß an Autonomie der Makler

Tobias Warweg (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

„Dann ist nach dem Verkauf der Geschäftsführer weg, es gibt immer neue, der Standort wird aufgelöst und die Marke“, beschrieb Dr. Tobias Warweg, Geschäftsführender Gesellschafter der GGW Holding GmbH solche Fehlentwicklungen.

Warweg hatte nach seinem Ausscheiden als Vorstand bei der HDI Versicherung AG die Warweg Gruppe, einen Zusammenschluss von inhabergeführten Versicherungsmaklern mit Kundenfokus auf den Mittelstand gegründet und Anfang 2021 mit dem Industrieversicherungs-Makler Gossler, Gobert & Wolters verschmolzen (VersicherungsJournal 20.1.2021).

Er sieht das eigene Geschäftsmodell als besonders zielführend für Konsolidierungen an. „Bei unserem Konzept ist sichergestellt, dass die Unternehmer ein Höchstmaß an Autonomie behalten“, so der Manager. In einem solchen Verbund, bei dem alle an allem beteiligt wären, könnten Branchenspezialisten gedeihen.

Spezialisten erhalten

Hermann Hübner (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Auch für die Zukunft rechnen die Experten, dass der Versicherungsmakler-Markt sehr bunt und vielfältig bleiben wird und auch in fünf Jahren noch viele sehr unterschiedliche Berufsträger hat. „Nach meiner Ansicht ist es absolut ideal, wenn ein Mittelständler von einem Mittelständler beraten wird. Der kennt die Sorgen und die Nöte seines Kunden“, so BVK-Chef Heinz.

Er ist sich sicher, dass das persönliche Geschäft auch in Zukunft dominieren wird. Der BVK-Präsident rät Versicherungsmaklern sich nicht Dienstleistern anzuschließen, sondern Maklerverbünden.

Ob diesen Rat tatsächlich jeder Kleinmakler folgen kann, ist aber fraglich. So hat laut Vema-Chef Hübner in seinem Verbund das Maklerunternehmen im Schnitt sechs Mitarbeiter und erzielt einen durchschnittlichen Gewinn von 150.000 Euro.

Ein-Personen-Makler dürften es auch künftig immer schwerer haben, ihre Selbstständigkeit zu erhalten. Der Markt steuert daher auch auf eine kopfmäßige Konsolidierung zu.