Versicherer forcieren heimlich weiter Provisionsdeckel

25.10.2019 – Die Assekuranzen spielen in Sachen Begrenzung der Provisionen für Lebensversicherungen nicht fair, war der Tenor auf einer Veranstaltung der diesjährigen DKM. Während sich die Versicherungslobby offiziell gegen einen sogenannten Provisionsdeckel ausspreche, würden einzelne Versicherer „hinter den Kulissen“ weiterhin eine Gesetzesinitiative forcieren, die tief in die Vergütungsautonomie der Vermittler eingreift.

Alle Vermittlerverbände für Versicherungen haben sich aktuell getroffen und dabei vereinbart, dass sie den Provisionsdeckel gegenüber der Politik deutlich ablehnen werden. Das berichtete Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) auf einer Podiumsdiskussion anlässlich der diesjährigen Fachmesse DKM (VersicherungsJournal 24.10.2019).

Michael H. Heinz (Bild: Schmidt-Kasparek)

Assekuranzen nicht genannt

„Eine solche einheitliche Position gelingt den Versicherern hingegen nicht“, kritisierte Heinz. Es gebe weiterhin Versicherer und Rückversicherer, die sich „hinter den Kulissen“ deutlich für einen Provisionsdeckel aussprechen. „Ich werde aber hier und heute nicht Ross und Reiter nennen“, so der BVK-Präsident weiter.

Er wies gleichzeitig daraufhin, dass der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) offiziell gegen eine Begrenzung der Lebensversicherungs-Provisionen sei.

Experten machten nochmals deutlich, dass die vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) vorgeschlagene Senkung der Provisionen auf maximal 2,5 Prozent des Bruttobeitragsvolumens (16.4.2019) unter dem Strich nicht viel bringen würde.

Deckel bringt nichts

„Selbst, wenn alle Provisionen in Höhe von rund sieben Milliarden Euro wegfallen, würde dies für die gesamten Kosten in der Lebensversicherungs-Branche nur eine Reduzierung von 0,07 Prozent bedeuten“, rechnete Dr. Reiner Will vor. Er ist Geschäftsführer der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH.

Daher wirft der BVK-Chef Heinz der Politik vor, mit der Einführung des Provisionsdeckels lediglich den Berufsstand der Versicherungsvermittler diskreditieren zu wollen. Derzeit würden die Vermittler im Schnitt 2,7 Prozent Provision erhalten. Versicherungsmakler, die im Schnitt über 3,0 Prozent Provision erhalten, wären von einer Begrenzung daher besonders stark betroffen. Im Gegensatz zu Einfirmenvermittlern müssen sie aber ihre gesamte Büroorganisation selbst finanzieren.

Kleine Makler verlieren Unabhängigkeit

Carlos Reiss (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Versicherungsmakler brauchen derzeit jeden Cent Provision, denn wir müssen hohe Investitionen in die Digitalisierung stemmen“, sagte Carlos Reiss, Inhaber der Hoesch & Partner GmbH. Den Umsatz aus Produkten für die Altersvorsorge bezifferte Reiss für sein Unternehmen mit rund 15 Prozent.

Größere Makler könnten Einbußen durch einen Provisionsdeckel noch stemmen, wenn sie noch kostenbewusster arbeiten würden. Kleinere Makler dagegen müssten dann wohl ihre Unabhängigkeit aufgeben.

Vielfach müssten sie sich dann einem Pool anschließen, um beispielsweise die Kosten für das Backoffice zu sparen. Reiss warf der Branche aber vor, dass das Thema Provisionen auch ein selbstgemachtes Problem sei. Die Branche schade sich durch sehr hohe Provisionen bei Restschuld-Versicherungen.

Demgegenüber sieht Heinz eher die Europäische Union als Treiber gegen das deutsche Provisionsmodell. So habe die Urfassung der aktuellen IDD sogar noch ein Provisionsverbot enthalten.

„Es gibt ein Restrisiko“

Ralf Berndt (Bild: Schmidt-Kasparek)

Ein positives Signal hinsichtlich einer nachhaltigen Vergütung setzt seit 2015 die Stuttgarter Lebensversicherung AG, die die Frontendprovision teilweise in die laufende Vergütung umgebaut hat. „Unsere Kreativität wurde vom Markt sehr zurückhaltend aufgenommen“ sagte Ralf Berndt, Vorstand Marketing und Vertrieb der Stuttgarter Versicherungsgruppe.

Dabei gebe es deutliche Signale aus der Politik, dass man eigentlich gar nicht die Einkommen der Vermittler kürzen wolle, sondern eine andere Verteilung favorisiert. Berndt ist angesichts der Marktentwicklung daher skeptisch, ob die Politik nicht doch noch einen Provisionsdeckel verabschiedet. „Es gibt ein Restrisiko“, so Berndt.

Deckel durch die Hintertür

Nicht ausgeschlossen ist es nach Meinung von Makler Reiss, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) über Prüfungen bei den Versicherern über „die Hintertür“ eine Provisionsbegrenzung einführt.

Einig waren sich die Experten, dass die für Vermittler mögliche Erhöhung der Provision um 1,5 Prozentpunkte durch den „atmenden“ Provisionsdeckel (24.4.2019) zu einem hohen Verwaltungsaufwand führt. Denn die Versicherer sollen hierfür Testkäufe machen und müssen die besondere Qualität des Versicherungsmaklers nachweisen.

Solche Anforderungen bewertete BVK-Präsident Heinz als vollkommen wirklichkeitsfremd. In Abwandlung eines aktuellen Bauernprotest sagte Heinz: „Politiker haben noch nie eine Versicherungsagentur gesehen, mussten noch nie verkaufen und wissen alles besser.“