Vermittlerzahl sinkt auf neuen Tiefststand

3.4.2019 – Die Zahl der bei den Industrie- und Handelskammern registrierten Versicherungsvermittler ist zwischen Januar und April 2019 weiter zurückgegangen. Dies betraf alle Vermittlertypen bis auf die produktakzessorischen Vermittler, wie aktuelle DIHK-Zahlen zeigen.

Die Zahl der im Vermittlerregister eingetragenen Versicherungsvermittler hat sich im Startquartal des Jahres ein weiteres Mal verringert. Sie ist erstmals wieder unter die Marke von 200.000 gesunken. Dies zeigen am Mittwoch vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) veröffentlichte Zahlen.

Nicht einmal mehr 200.000 Registrierungen

Zum Stichtag 3. Januar 2019 waren dort mit nur noch 199.961 fast 1.700 weniger Versicherungsvermittler verzeichnet als Anfang Januar 2019. Das entspricht einem Rückgang um 0,8 Prozent. Zum Vergleich: Zwischen Januar und April des Vorjahres war das Minus mit 4,2 Prozent in etwa fünf Mal so hoch ausgefallen (VersicherungsJournal 9.4.2018).

Im Vergleich zu Anfang 2011, als es noch fast 263.500 Registrierungen im Versicherungsvermittler-Register gab, beträgt die Verminderung fast 63.500 Registrierungen. Prozentual gesehen beläuft sich das Minus auf über 24 Prozent.

Deutliches Minus bei Versicherungsberatern und Vertretern

Am stärksten abwärts ging es mit minus 1,7 Prozent bei den Versicherungsberatern (§ 34d Absatz 2 GewO). Nach absoluten Zahlen verminderte sich diese Gruppe allerdings nur um sieben auf 337 im Register Verzeichnete.

Die Zahl der gebundenen erlaubnisfreien Versicherungsvertreter (nach § 34d Absatz 4 GewO) schrumpfte um 1,1 Prozent (minus 1.338 auf 119.978 Registrierungen). Die Gruppe der Vertreter mit Erlaubnis (§ 34d Absatz 1 GewO) verkleinerte sich um 1,0 Prozent auf 28.655.

Zu letztgenanntem Vermittlertyp gehören auch die Mehrfachvertreter, deren genaue Zahl sich aus dem Register allerdings nicht ablesen lässt.

Rückläufige Entwicklung bei Maklern und Versicherungsberatern

Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) waren per Anfang April 2019 über 150 weniger verzeichnet (minus 0,3 Prozent) als noch zu Jahresbeginn. Dies war bereits der vierte Rückgang in Folge. Zwischen Anfang Januar und Anfang April des Vorjahres hatte die Zahl der Makler letztmalig leicht zugenommen.

Einzig für die Gruppe der produktakzessorischen Vermittler wird ein Plus gemeldet. Dieses fiel mit knapp über zwei Prozent (auf 4.603 Registrierungen) allerdings nur in etwa halb so groß aus wie im Vorquartal (VersicherungsJournal 11.1.2019). Zwischen Juli und September des Vorjahres hatte der Zuwachs sogar rund 14 Prozent betragen (VersicherungsJournal 11.10.2018).

Gründe für diese Entwicklungen sind aus der DIHK-Statistik nicht abzuleiten.

Assekuranz beschäftigt immer weniger Personal

Auch hinsichtlich der Gesamtbeschäftigung in der Assekuranz ist ein negativer Trend zu beobachten. So hat die Zahl der Versicherungs-Mitarbeiter nach Daten des europäischen Versichererverbands Insurance Europe zwischen 2008 und 2017 kontinental gesehen um fast zehn Prozent abgenommen (VersicherungsJournal 1.4.2019)

In der Bundesrepublik gab es im vergangenen Jahr nach Daten des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) ein Minus von fast eineinhalb Prozent auf unter 202.000 Arbeitnehmer in der Versicherungswirtschaft. Dabei schrumpfte insbesondere die Zahl der angestellten Außendienstmitarbeiter (VersicherungsJournal 25.3.2019).