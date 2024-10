Unternehmer-Ass 2024: Das sind die Gewinner in der Kategorie Exklusivorganisationen

29.10.2024 – Versicherungsagenturen der R+V, der Öffentlichen Versicherungen Braunschweig, der Allianz und des HDI konnten in diesem Jahr bei dem Award Unternehmer-Ass 2024 in der Kategorie Exklusivorganisationen überzeugen. Die Trophäe wird seit 19 Jahren vergeben und soll zur Professionalisierung der Branche beitragen.

Wer sind die besten Versicherungsvermittler Deutschlands? Um Unternehmen auszuzeichnen, die in der Branche vorbildhaft agieren, haben das Beratungsinstitut Institut Ritter GmbH, der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) sowie die Branchenmagazine Asscompact und Versicherungsmagazin den „Award Unternehmer-Ass“ ins Leben gerufen.

2024 werden die besten Kandidaten der Exklusivorganisationen und Versicherungsmakler erneut getrennt prämiert. Bereits zum 19. Mal wird der Preis vergeben.

Bronzerang gleich zweimal vergeben

Das Institut Ritter gab am Montag in einer Pressemitteilung die diesjährigen Gewinner in der Kategorie Exklusivorganisationen bekannt.

Insgesamt seien in diesem Jahr 84 Bewerbungen eingegangen, berichten die Organisatoren. Eine „Vielzahl innovativer und zukunftsorientierter Unternehmen“ habe hierbei „mit modernen Strategien und Arbeitsweisen überzeugt“.

Aufgrund der knappen Entscheidungen vergab die Jury den Bronzerang zweimal. Die Preisverleihung fand am 24. Oktober auf dem „Zukunftstag deutscher Agenturen“ in Fulda statt, der ebenfalls vom Institut Ritter organisiert wurde.

Die ausgezeichneten Versicherungsvertreter

In der Kategorie Exklusivorganisationen wurden folgende Unternehmen ausgezeichnet:

Ausschlaggebend für die Platzierungen auf dem Treppchen seien die systematische Entwicklung des eigenen Vermittlerbetriebs sowie das hochmoderne Handeln der Unternehmen gewesen, heißt es im Pressetext der Organisatoren.

Stefan Böttchner, Julia Reusch, Dominic Bach, André Marinesse und Steffen Ritter (v.li.n.re.) (Bild: Institut Ritter)

Unternehmensführung und betriebswirtschaftlicher Erfolg berücksichtigt

Neben der Unternehmensführung sei auch der betriebswirtschaftliche Erfolg berücksichtigt worden. Dabei habe man nicht nur auf die Kennzahlen der Agenturen geschaut, sondern auch auf die Integration von Standards und Prozessen, die Mitarbeiterführung sowie die Strategien und Ziele für die kommenden Jahre.

Wer sich bei den Versicherungsmaklern durchsetzen konnte, werden die Organisatoren des Awards gesondert kommunizieren. Der „Award Unternehmer-Ass 2024“ in der Kategorie Makler wird am 30. Oktober 2024 im Rahmen der Branchenmesse DKM vergeben. Ort der Preisverleihung ist die Speakers Corner in der Westfalenhalle Dortmund.