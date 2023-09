Unterirdisches Vertreterimage schlägt hohe Wellen

4.9.2023 – Der Versicherungsvertreter ist laut der „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2023“ des DBB das Berufsbild mit dem schlechtesten Ansehen. Die Umfrageergebnisse haben ein großes Leserecho hervorgerufen.

Das Ansehen des Berufsstands der Versicherungsvertreter ist tief im Keller. Dies zeigt die jährlich seit 2007 vom DBB Beamtenbund und Tarifunion durchgeführte „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst“. In dieser wird unter anderem auch das Ansehen bestimmter Berufsgruppen in der Bevölkerung ermittelt.

Traditionell liegen Versicherungsvertreter auf dem letzten Platz. Dies ist auch in der aktuellen Auflage nicht anders. Dabei erzielte der Berufsstand aktuell das zweitschlechteste Ergebnis in der DBB-Erhebung. Nur etwa jeder 13. der über 2.000 befragten Bundesbürger bringt dem Versicherungsvertreter ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen.

Der Artikel „Lieber Müllmann als Versicherungsvertreter“ (VersicherungsJournal 16.8.2023) hat unter den VersicherungsJournal-Lesern für große Aufregung gesorgt und diese zu zahlreichen Zuschriften animiert.

Kein Grund zur Sorge

So meint etwa der Leser Kristian Müllenholz, dass die Umfrage stochachstisch gesehen schief hänge und Vertreter keinen Grund zur Sorge hätten. Als Beispiel führt er in seiner Zuschrift an: „Von den Leistungen eines „Müllwerkenden” hat jeder jeden Tag einen positiven Effekt. Die Leistungen der Alten-, Krankenpflegenden, Ärztinnen und Ärzten werden jeden Tag positiv wahrgenommen, und wenn es einen selber erwischt, ist es offensichtlich besser, welche zu haben“.

Beim Vertreter komme es hingegen darauf an, wen man frage. Müllenholz: „Als ich einem Kollegen 2021 bei der Betreuung seiner vom Hochwasser betroffenen Kunden unterstützt habe, haben wir mehr als einmal gehört: ‚Wenn Du mich nicht von der Elementardingens überzeugt hättest, könnt ich mir jetzt einen Strick nehmen!‘ Ich könnte mir vorstellen, dass der bei seinen Betroffenen noch vor Politikern rangiert!“.

Als weiteres Praxisbeispiel nennt er eine durch Burn-out berufsunfähige Anwältin aus seinem Kundenstamm, deren Existenz für die nächsten 20 Jahre durch eine monatliche Rente von circa 3.400 Euro unterstützt werde. „Die findet meine berufliche Tätigkeit auch gar nicht so schlecht.

Und dann gibt es die Millionen Kunden, bei denen der wesentliche Effekt bisher der regelmäßige Abruf der Versicherungs-Prämie war. Woher sollen die wissen, welche Bedeutung die Tätigkeit eines ‚Vertreters‘ hat?”

Selbstbildproblem der Vermittler

Ähnlich äußerte sich der Leser Michael Jahn: „Und wieder die immer gleiche Leier von den ach so angesehenen Berufen, deren Aufzählung an die Berufswünsche von Vorschulkindern erinnert. So ein Zufall. Und natürlich der Kontrast zum minderwertigen Versicherungsvertreter.“

In seinem Leserbrief bezeichnet er sowohl Sinnhaftigkeit als auch Methodik dieser Untersuchung als „fraglich, wenn reale Bewertungen zum Beispiel von Ärzten bei Google oder Jameda und anderen Portalen zeigen, dass das Ansehen dieses Berufsstandes bei den eigenen Kunden (Patienten) tatsächlich wohl doch nicht so goldig ist, wie es in dieser Auswertung suggeriert wird“.

Dass nahezu jeder Feuerwehreinsatz auch eine Leistung irgendeiner Versicherung nach sich zieht, die vorher ein Vermittler verkauft hat, wird daran auch in Zukunft nichts ändern. Leider. Michael Jahn

Bei den Antworten scheint es aus seiner Sicht eher um die gefühlte Bedeutung der Berufe für das Gemeinwesen zu gehen als um deren Ansehen. Zudem sei das Problem des Berufsstandes Versicherungsvermittler insbesondere ein Selbstbildproblem, das in der Wahrnehmung durch die Kunden lediglich reflektiert werde. Die Branche habe einfach nach wie vor eine bescheidene PR.

Zum Abschluss seiner Zuschrift führt er an: „Und so schließt sich der Kreis, die eigene Bedeutungslosigkeit mündet in der gefühlten Wahrnehmung als unnütze Berufsbilder, die keiner wirklich braucht. Dass nahezu jeder Feuerwehreinsatz auch eine Leistung irgendeiner Versicherung nach sich zieht, die vorher ein Vermittler verkauft hat, wird daran auch in Zukunft nichts ändern. Leider.“

Auch hausgemachte Ursachen für das schlechte Image

In die gleiche Richtung geht der Kommentar der Leserin Gabriele Fenner. Sie hebt in ihrem Kommentar hervor, dass der Deutsche Beamtenbund wohl dringend Berufsbilder benötige, die einen noch schlechteren Ruf als das Beamtentum haben. Hierzu eigneten sich Versicherungsvertreter offenbar besonders gut. „Vergessen wird dabei, dass durch gute Versicherungs-Beratung jährlich tausende Existenzen gerettet werden“, so die Maklerin.

Sie führt auf der anderen Seite aber auch hausgemachte Ursachen für das schlechte Image der Vertreter an: „Solange es in Ausschließlichkeits- und Strukturvertrieben immer noch Ranglisten und Bonifikationen für den Verkauf bestimmter Produkte gibt, müssen wir uns nicht wundern, wenn es immer wieder Menschen gibt, die die allgemeinen Vorurteile gegen die Versicherungsbranche bestätigen.“

Differenziertere Betrachtung nötig

In die gleiche Kerbe schlägt der Leser Reinhard Röder in seinem Leserbrief. Er meint, dass der Beruf Versicherungsvertreter differenzierter betrachtet werden sollte. Röder ist überzeugt: „Solange die Gesellschaften in der Ausschließlichkeit gerne den Verkäufer und nicht den Berater, wie er eher bei den unabhängigen Vermittlern zu finden ist, unter Vertrag nehmen, wird sich an dem Image nichts ändern.

Die Verantwortlichen in den oberen Etagen haben noch nicht verstanden, dass die Kunden von heute sich keine Versicherungen mehr verkaufen lassen, sondern sich vielseitig informieren. Das hat zur Folge, dass der reine Verkäufer als solcher auch erkannt wird und auf Ablehnung stößt.“

Aktionäre und Vorstände bekommen die Verachtung nicht zu spüren. Warum sollte dann auf eine seriöse, kundenorientierte Vertriebsweise umgestellt werden? Volker Arians

Der Leser Volker Arians führt aus, dass es nicht weiter abwärts gehen könne, wenn der Vertreter seit Jahren oder sogar Jahrzehnten in der Wertschätzung auf dem letzten Platz stehe. Er fragt in seinem Kommentar: „Aber wo ist das Problem, wenn Bilanzen und Aktienkurse im grünen Bereich sind?

Aktionäre und Vorstände bekommen die Verachtung nicht zu spüren. Warum sollte dann auf eine seriöse, kundenorientierte Vertriebsweise umgestellt werden? Die Kunden machen ja auch so mit und lassen sich weiter kostenlos ‚beraten‘.“

Verunsicherung auch durch Verbraucherschützer

Für den Leser Siegfried Hartmann ist das schlechte Vermittlerimage „kein Wunder“. Zum Hintergrund führt er in seiner Zuschrift an, dass einerseits der Verbraucherschutz seit Jahrzehnten „bemüht [ist], die Bevölkerung durch Warnrufe und unrichtige Aussagen zum Berufsbild des Versicherungskaufmanns/ -fachmanns negativ zu beeinflussen. […] Sprüche wie zum Beispiel ‚Lebensversicherungen seien ein legaler Betrug‘, tragen ebenfalls zur Verunsicherung der Verbraucher bei. […]

Aussagen wie die Provisionen für den Abschluss von Lebensversicherungen sind, trotz des enormen Haftungsrisikos, unsittlich hoch, weshalb sie abgeschafft werden sollten, vermitteln ebenfalls den Eindruck einer unseriösen Tätigkeit beim Bürger.“