Unfallversicherung: Diese Anbieter empfehlen Makler am ehesten weiter

16.8.2021 – Der Haftpflichtkasse bringen unabhängige Vermittler laut der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/ Unfallgeschäft 2021“ die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in Sachen Unfallversicherung entgegen. Dahinter folgen Konzept & Marketing und Basler.

In der Unfallversicherung vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das meiste Geschäft an die Haftpflichtkasse VVaG (VersicherungsJournal 28.7.2021). Hacker hatten im Juli die technische Infrastruktur des Anbieters aus Roßdorf lahmgelegt (VersicherungsJournal 13.7.2021, 16.7.2021). Nach und nach wurden die IT-Systeme wieder hochgefahren (22.7.2021, 29.7.2021). Anfang August konnte das Unternehmen zum normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren (5.8.2021).

Die Geschäftsanteile wurden in der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/ Unfallgeschäft 2021“ gemessen. Diese wurde von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH erstellt.

Grundlage der Studie ist eine im Mai unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 427 unabhängigen Vermittlern angegeben. Gut 85 Prozent der Befragten waren männlich, knapp 15 Prozent weiblich. Sie haben gut 26 Jahre Berufserfahrungen bei einem Durchschnittsalter von 55,5 Jahren.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Anbieter von Unfallversicherungen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Ergebnis: Mit dem höchsten Anteil an Fürsprechern von fast vier Fünfteln und dem zweitniedrigsten Anteil an Kritikern von unter einem Zwanzigstel sicherte sich die Haftpflichtkasse auch hier die Spitzenposition. Der NPS-Wert beläuft sich auf rund 75.

Platz zwei belegt die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K&M). Nur jeder 20. Befragte gehört zu den Detraktoren der Gesellschaft, die beim Geschäftsanteil an sechster Stelle landete. Dem stand der zweitbeste Promotorenanteil von drei Vierteln gegenüber. Daraus errechnet sich ein NPS-Wert von 70.

Auf Position drei in Sachen Weiterempfehlungs-Bereitschaft und damit einen Rang besser als beim Geschäftsanteil liegt die Basler Sachversicherungs-AG. In etwa zwei von drei Befragten gehören zu den Fürsprechern, nur fast rund jeder 13. zu den Kritikern (NPS: knapp 60).

Dema und Waldenburger auf geteiltem vierten Platz

Gleichauf an vierter Stelle liegen die Dema Deutsche Versicherungsmakler AG und die Waldenburger Versicherung AG (NPS: jeweils knapp 54). Die Dema (Position zehn beim Geschäftsanteil) ist der einzige Akteur ohne Kritiker. Dafür ist der Anteil der Fürsprecher mit nur knapp mehr als die Hälfte vergleichsweise niedrig ausgeprägt.

Bei der Waldenburger, die beim Geschäftsanteil Platz 16 belegt, steht ein Promotorenanteil von knapp zwei Dritteln einem Detraktorenanteil von einem Dreizehntel gegenüber. Die Werte für die zwei vorgenannten Akteure sollten nicht überinterpretiert werden, da beide nur jeweils 13 Bewertungsstimmen erhielten. In der Spitze waren es 67 (bei der Haftpflichtkasse).

Auf Rang sechs findet sich mit haudünnem Rückstand auf Dema und Waldenburger die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group wieder. Aus dem vierthöchsten Fürsprecheranteil von fast zwei Dritteln und dem sechstniedrigsten Kritikeranteil von einem Achtel errechnet sich ein NPS von 52. Beim Geschäftsanteil erreichte das Unternehmen den Bronzerang.

Bei vier Akteuren überwogen die Kritiker gegenüber den Fürsprechern. Zu dieser Gruppe gehören die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, die Allianz Versicherungs-AG, die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. Das Abschneiden dieser vier Anbieter sollte wegen geringer Fallzahlen (zwischen zehn und 14 Bewertungen) ebenfalls nicht überinterpretiert werden.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Marktteilnehmer, die ebenfalls Gegenstand der Studie war, einen Erklärungsansatz für die NPS-Werte.

So sind die Makler und Mehrfachvertreter mit den vier letztgenannten Gesellschaften insgesamt weniger zufrieden als mit den Spitzenreitern. Bei der Gesamtzufriedenheit beträgt der Rückstand mindestens sechs, in der Spitze sogar 23 Punkte – maximal sind 100 Zähler möglich. Die Akteure gehören in bis zu zwölf der 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den schlechtesten Anbietern.

Die Stärken der Spitzenreiter in der Zufriedenheitswertung

Andererseits landeten die Unternehmen mit hohen Weiterempfehlungs-Werten auch in der Zufriedenheitswertung auf den vorderen Plätzen. Die Haftpflichtkasse als Spitzenreiter bekam dabei sogar 93 von 100 möglichen Punkten.

Die Roßdorfer belegen in den vier wichtigsten Kriterien Produktqualität, Schadenregulierung, Preis-Leistungs-Verhältnis und Neugeschäftsabwicklung jeweils den (geteilten) Spitzenplatz. In fünf weiteren Aspekten vergaben die Makler die Bestnote an das Unternehmen, das in keinem Bereich schlechter als Position drei abschnitt.

Die Basler erzielte mit 89 nur vier Zufriedenheitspunkte weniger als die Haftpflichtkasse. Die Gesellschaft punktete insbesondere mit dem zweitbesten Preis-Leistungs-Verhältnis und dem drittbesten Digitalisierungsgrad. In den drei anderen der vier wichtigsten Aspekte liegt der Anbieter in unmittelbarer Schlagdistanz zum Spitzenreiter.

K&M landete in der Zufriedenheitswertung hauchdünn hinter der Basler. Stärken sehen die Vermittler vor allem in der besten Courtageausgestaltung und der zweitbesten dezentralen Vertriebsunterstützung. In Sachen Produktqualität, Schadenregulierung, Neugeschäftsabwicklung und Angebotsunterlagen verpasste der Assekuradeur nur denkbar knapp eine Top-Drei-Platzierung.

Weitere Studiendetails

Die 662-seitige „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2021“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.