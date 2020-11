Transportversicherung: Die Favoriten der Vema-Makler

13.11.2020

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat unter den Vermittlern ihrer rund 3.600 Partnerbetriebe eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Transportversicherung durchgeführt.

Unter anderem sollten die befragten Makler die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Für das Segment Werkverkehr wurden 376 Stimmen abgegeben, für den Bereich Warentransport 334 und für das Feld Frachtführer 239.

In jedem der drei Gebiete setzte sich ein anderer Anbieter gegen die Wettbewerber durch. Beim Werkverkehr liegt die AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland an der Spitze. In Sachen Warentransport gewann die Mannheimer Versicherung AG, bei den Frachtführern die R+V-Gruppe.

Die Favoriten der Vema-Makler im Segment Werkverkehr.

Die Favoriten der Vema-Makler im Segment Warentransport.

Die Favoriten der Vema-Makler im Segment Frachtführer.

Letztgenannter Marktteilnehmer belegt auch in der Kategorie Warentransport einen Podiumsplatz (Position drei). Die Mannheimer landete in den Segmenten Werkverkehr und Frachtführer jeweils an zweiter Stelle. In diesen Bereichen sicherten sich die Helvetia Versicherungen jeweils den Bronzerang sowie im Feld Frachtführer Position zwei.