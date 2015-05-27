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So (un)wichtig sind Pools und Verbünde für den Geschäftsalltag von Maklern

13.3.2026 (€) – Versicherungsmakler sind im Schnitt an gut zwei Pools, Dienstleister, Haftungsdächer und/oder Verbünde angeschlossen. Sie generieren in allen Geschäftsfeldern deutlich mehr Geschäft über diese Gesellschaften als per Direktanbindung über die Versicherungsunternehmen. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2026“.

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Finanzanlagenvermittler · Haftungsdach · Versicherungsmakler · Versicherungsvermittler
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