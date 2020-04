So hoch ist die Nachfrage nach 34f-, 34h- und 34i-Lizenzen

3.4.2020

Am Donnerstag hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) aktuelle Zahlen aus dem Vermittlerregister veröffentlicht. Zum 1. April waren demnach mit 37.940 rund 0,6 Prozent weniger Finanzanlagen-Vermittler (§ 34f GewO) registriert als zu Jahresbeginn. Auch in der Dreimonatsperiode zuvor hatte es einen Rückgang in etwa gleicher Größenordnung gegeben (VersicherungsJournal 22.1.2020).

WERBUNG

Offenbar haben also weder die Coronakrise (VersicherungsJournal-Archiv) noch die anstehende Übertragung der Aufsicht auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) (12.3.2020, 16.12.2019, 25.7.2019, 8.3.2019) zu einer beschleunigten Verminderung geführt.

Deutlich gewachsen – wenn auch von sehr niedrigem Niveau aus – ist die Gruppe der Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34h GewO). Zum Stichtag 1. April 2020 zählte das Register 211 Meldungen. Das sind 14 mehr als zu Jahresbeginn 2020 und 20 mehr als Anfang Januar des Vorjahres (8.1.2019).

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Immobiliardarlehens-Vermittlern (§ 34i GewO). Über diese führt der DIHK seit gut drei Jahren ebenfalls ein Register (12.10.2016). Zwischen Anfang Januar und Anfang April ging es zum vierten Mal in Folge aufwärts – auf 53.475 Registrierte.

Aktuell beläuft sich das Plus auf rund 0,6 Prozent beziehungsweise 363 Verzeichnete. Von diesen traten 671 (minus eins) als Honorar-Immobiliardarlehens-Vermittler auf.