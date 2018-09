Sind Fondspolicen in der bAV unverkäuflich?

26.9.2018 – Fondsgebundene Produkte haben einen schweren Stand in der betrieblichen Altersversorgung. Garantie-Modelle werden nach wie vor bevorzugt, schreibt Anne-Katrin Heger von der Boston Consulting Group in ihrem Gastbeitrag. Ein Grund hierfür liege in der typischen Beratungssituation, in der aufwendig zu beratende Produkte zu kurz kommen. Ändern kann sich dies durch das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz, so die Juristin. Doch dies erfordere einen sozialpartnerschaftlichen Kraftakt.

Klassische Garantieprodukte machen in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) immer noch 73 Prozent des Neugeschäfts aus. Die Dominanz dieser Produktgruppe ist eines der auffälligsten Ergebnisse einer Studie, die die Boston Consulting Group 2017 zum Thema bAV durchgeführt hat.

Hierfür wurden bAV-relevante Daten aus dem Jahr 2016 von zehn teilnehmenden Versicherungsgruppen mit bAV-Geschäft in Deutschland erhoben. Die Teilnehmer decken 43 Prozent des Vorsorgemarktes ab (Lebensversicherer, Pensionskassen, Pensionsfonds). Ergänzt wurden die Studienergebnisse durch Informationen aus den Geschäftsberichten und Schätzungen auf Basis eigener Marktkenntnis der Versicherer.

Unterschiedliche Trends

Immerhin haben sich neue Garantien und hybride Produkte prozentual im Neugeschäft verdoppelt, von acht Prozent in 2015 auf 16 Prozent in 2016. Ein Trend ist damit durchaus erkennbar. Bliebe es bei dieser Ausbaugeschwindigkeit, würde es allerdings noch Jahre dauern, bis die teuren und hinsichtlich der Zinszusatzreserve für Versicherer unattraktiven Garantieprodukte ganz vom Markt verschwinden.

Es ist aber anzunehmen, dass dieser vielleicht überlebenswichtige Trend im Privatkundengeschäft – wenn auch bei Weitem nicht in demselben Tempo – im bAV-Geschäft ebenfalls Fahrt aufnimmt.

Schwerer Stand für Fondspolicen

Reine fondsgebundene Produkte, die mit dem Betriebsrenten-Stärkungsgesetz weiter gefördert werden sollen, haben im Neugeschäft seit 2013 in der Tat einen leichten Rückgang verzeichnet. Das bekräftigt zum einen die Notwendigkeit der neuen Gesetzgebung.

Die Tatsache aber, dass einzelne Teilnehmer sogar bis zu 70 Prozent des bAV-Neugeschäfts in fondsgebundenen Produkten verkaufen, zeigt zum anderen, dass auf Kundenseite durchaus Interesse an renditeorientierten Modellen haben. Das zeigt, dass es nicht ein ausgesprochener Garantiewunsch des Kunden – sei es auf Arbeitgeber- oder auf Arbeitnehmerseite – ist, der fondsgebundenes Geschäft als unverkäuflich deklassiert.

Die Ignoranz gegenüber Fondspolicen in der bAV innerhalb bestimmter Vertriebseinheiten könnte verschiedene Gründe haben:

Arbeitgeber wollen weiterhin Garantien,

Arbeitnehmer wollen weiterhin Garantien,

Vermittler wollen weiterhin Garantien.

Haftungsrisiko für den Arbeitgeber

In der betrieblichen Altersversorgung findet zunächst die Beratung des Arbeitgebers statt. Ein wesentlicher Grund für das bisherige Festhalten an klassischen Produkten könnte also mit dessen Produktauswahl zusammenhängen.

Nach § 1 Abs.1 S. 3 BetrAVG haftet der Arbeitgeber für die von ihm ausgesprochenen Versorgungszusagen, auch wenn er sich für die Durchführung eines externen Versorgungsträgers bedient. Sollte also zwischen der Höhe der zugesagten Versorgung und deren tatsächlichem Wert eine – wodurch auch immer – verursachte Lücke entstehen, ist der Arbeitgeber verpflichtet, diese zu schließen.

Wenn der Versorgungsträger jedoch eine Garantie für die zugesagte Höhe ausspricht, ist das Haftungsrisiko des Arbeitgebers minimiert. Das klingt überzeugend und könnte den Arbeitgeber veranlassen, sich für ein Garantieprodukt auszusprechen. Dass diese Garantie und deren Kosten zulasten der Performance beim Aufbau von Altersvorsorgekapital des Arbeitnehmers gehen können, mag für den Arbeitgeber eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Beratung des Arbeitnehmers stößt auf Einschränkungen, die den Vermittler motivieren, eher auf einfachere Produkte zurückzugreifen.

Wenig Interesse für Details beim Arbeitnehmer

Nach der Beratung des Arbeitgebers erfolgt die Beratung des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer ist sich verschiedenen Studien zufolge (VersicherungsJournal 23.3.2016, 12.6.2017) zwar der Notwendigkeit einer zusätzlichen Versorgung bewusst. Oft besteht allerdings aus den oben genannten Gründen mangels entsprechender Gestaltungs-Möglichkeiten und aufgrund der Komplexität der Rahmenbedingungen nur bedingt Interesse an den Details.

In der Regel findet die Beratung im Unternehmen beziehungsweise in der Betriebsstätte während der Arbeitszeit statt. Nicht selten gibt der Arbeitgeber vor, eine maximale Beratungsdauer nicht zu überschreiten. Eine begrenzte Beratungszeit lässt jedoch auch nur eine begrenzte Produktauswahl für den Arbeitnehmer zu. Produkte, die einfacher zu erklären sind, haben dadurch eine größere Kaufwahrscheinlichkeit.

Komplexere fondsbasierte Produkte können in der vorgegebenen Zeit nicht sach- und kundengerecht vorgestellt werden. Auch setzt die Beratung eines fondsbasierten Produktes eine sehr viel weitergehende Produkt- und Kapitalmarktkenntnis des Beraters voraus. Diese Einschränkungen motivierenden Vermittler, in seiner Beratung eher auf einfachere Produkte zurückzugreifen.

Je einfacher das Produkt und die Ansprache, desto kürzer die Dauer der Beratung und desto höher die Erfolgsquote.

Vermittler schaut auf Erfolgsquote

Der Vermittler beeinflusst also die betriebliche Altersversorgung eines Unternehmens erheblich. Immerhin spricht er gegenüber dem Arbeitgeber eine Empfehlung aus. In vielen Fällen wird der Vermittler sowohl vom Arbeitgeber als auch von seinem Versicherer an der sogenannten Durchdringung gemessen, das heißt daran, wie viele Arbeitnehmer er vom Abschluss einer betrieblichen Altersversorgung überzeugen konnte.

Dabei gilt wiederum: Je einfacher das Produkt und je einfacher die Ansprache, desto kürzer die Dauer der Beratung des Arbeitnehmers und desto höher die Erfolgsquote.

„Neue Klassik“-Produkte sind komplexer und damit aufwendiger zu erklären. Im eng limitierten Zeitfenster einer Arbeitnehmerberatung (während der Arbeitszeit) ist der damit verbundene Aufwand vom Arbeitgeber oft nicht gewünscht oder schlichtweg im Sinne einer kundengerechten Beratung nicht darstellbar. Steuerliche Besonderheiten der bAV und Zusammenhänge der Kapitalmärkte und Mechanismen einer Fondspolice in 30 Minuten zu erläutern, erscheint daher schwer.

Das alles hört sich nach einem sozialpartnerschaftlichen Kraftakt an.

Mehr Auftrieb durch das BRSG

Wie soll in dieser Gemengelage eine betriebliche Altersversorgung im Sinne des Arbeitnehmers zustande kommen? Dazu wurde das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz entwickelt, welches den Sozialpartnern den Auftrag erteilt, die betriebliche Altersversorgung auch bei Kleinunternehmern und Geringverdienern zukünftig ohne Anspar- oder Auszahlungsgarantien zu etablieren.

Es bleibt also die Hoffnung, dass die Sozialpartner über ihren gesetzlichen Auftrag, sich einzubringen, für mehr Auftrieb im Geschäft der fondsgebundenen Altersvorsorgeprodukte sorgen. Das ist ein hoher mehrdimensionaler Anspruch, wenn man bedenkt, dass gleichzeitig

die Kosten minimiert werden sollen,

ein fondsgebundenes Produkt durch Kapitalanlagekosten aufwendiger sein wird,

der Beratungsaufwand steigt, weil kleinere Arbeitgeber oftmals weniger informiert sind und mehr Beratung benötigen,

der Ziel-Arbeitnehmer, laut Gesetz vorzugsweise Geringverdiener, über wenig Sparpotenzial verfügt, und

Provisionen für Vermittler trotz hohen Beratungsaufwands eher sinken werden.

Das hört sich nach einem sozialpartnerschaftlichen Kraftakt an.

