Private Pflegezusatzversicherung: An wen Makler das meiste Geschäft liefern

18.2.2026 – Die Allianz erzielt im Maklermarkt weiterhin den größten Geschäftsanteil in der Pflegezusatzversicherung. Sie hielt die Ideal und die Hallesche, die erneut die Plätze tauschten, deutlich auf Distanz. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“.

Auch in diesem Jahr hat die BBG Betriebsberatungs GmbH wieder die Bedeutung der Produktgeber in der Krankenversicherung im Versicherungsmaklermarkt untersucht.

Neben der privaten Krankenvoll- (VersicherungsJournal 10.2.2026, 10.2.2026, 3.2.2026) und der privaten Krankenzusatzversicherung (6.2.2026) stand auch die private Pflegezusatzversicherung auf dem Prüfstand.

Grundlagen und Methodik der Asscompact-Studie

Grundlage der Asscompact-„Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“ ist eine im November und Dezember 2025 unter Versicherungsmaklern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 260 Personen angegeben.

Rund 89 Prozent der Befragten waren männlich, knapp elf Prozent weiblich. Sie haben 30,1 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 57,6 Jahren und wollen im Schnitt mit 68,3 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Allianz deutlich in Front

Im Geschäftsfeld Pflege, in dem keine Trennung nach Kranken- und Lebensversicherung vorgenommen wird, verteidigten die Allianz Versicherungen erneut (20.3.2025, 23.2.2024) die Spitzenposition. Der Konzern kommt weiterhin auf einen doppelt so großen Geschäftsanteil wie der ärgste Verfolger.

Dies sind aktuell die Ideal Versicherungen, die sich den Silberrang von der nun wieder drittplatzierten Halleschen Krankenversicherung a.G. zurückholte. Während die Berliner, die vor fünf Jahren noch an der Spitze gelegen hatten (16.4.2021), ihren relativen Anteil leicht ausbauten, hatte die Hallesche kräftige Einbußen von weit über einem Drittel zu verzeichnen.

Dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge die Hansemerkur Versicherungen und die DKV Deutsche Krankenversicherung AG. Die Hamburger haben allerdings nur einen minimalen Vorsprung von 0,3 Punkten. Von sieben auf sechs nach oben ging es für die Signal Iduna-Gruppe.

Nicht mehr zu den Testkandidaten gehören die im Vorjahr sechstplatzierten Münchener Verein Versicherungen.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Konkrete Gründe für die zum Teil deutlichen Veränderungen werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die 345-seitige „Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Vollversicherung auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurde zudem neben der Krankenzusatz- und der Pflegezusatz- auch die betriebliche Krankenversicherung (bKV).

Der Berichtsband kann ab 2.975 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

