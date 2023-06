Onlinemarketing: Die vier Gewinner der OMGV Agentur Awards 2023

21.6.2023

Die Onlinemarketing Gesellschaft für Versicherungsvermittler (OMGV) hat gemeinsam mit der Versicherungsforen Leipzig GmbH wieder Versicherungsagenturen für ihr Onlinemarketing ausgezeichnet. Der „OMGV Agentur Award 2023“ wurde am Dienstag im Rahmen des Messekongresses „Kundenmanagement in Versicherungen“ verliehen.

Wie im Vorjahr (22.6.2022), konnte die Branche über die Preisträger mitentscheiden. An der Online-Umfrage beteiligten sich in diesem Jahr knapp 2.400 (Vorjahr: 2.000) Personen. Nominiert waren 30 (24) Vermittler beziehungsweise Agenturen in vier Kategorien. In das Gesamtergebnis gingen die Wertung der sechsköpfigen Jury zu zwei Dritteln und die Branchenabstimmung zu einem Drittel ein.

In der Kategorie „Social Media/Content Marketing“ siegten Kevin Matjuza und Marvin Rieger (LVM Versicherungen) mit ihrem Instagram-Account „Safeandsimple“ und zielgruppengerechtem Video-Content. In der Kategorie „Zielgruppenstrategie“ gewann Doris Greinert (Provinzial Versicherungen) mit dem Fokus auf Absicherung von Frauen. Sie ist Initiatorin der #Selbstversorgerin-Kampagne und gibt insbesondere auf Linkedin wichtige Tipps.

OMGV- Award, Verleihung 2023 (Bild: Versicherungsforen Leipzig)

Artur Blehm und Viktor Neb (LVM) erreichten in der Kategorie „Kundenbewertungen“ mit mehr als 1.000 überdurchschnittlichen Bewertungen in den sozialen Medien den ersten Platz. In der Kategorie „Neue Wege. Neue Medien.“ setzten sich Domenique Döpke und Karin Gattum-Schwarz (Allianz Versicherungen) durch. Sie betreiben 120 Facebook-Gruppen, die zusammen eine Million Tierliebhaber als Mitglieder haben.