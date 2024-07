Oldtimer: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

8.7.2024 – Die OCC ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft der große Neugeschäftsfavorit der Partnerbetriebe, wenn es um die Absicherung von Oldtimerrisiken geht. Dahinter folgt die Württembergische, die nur den neunten Rang in der Qualitätswertung schaffte. In dieser musste sich OCC nur der Concordia geschlagen gegeben.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den letzten Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Kraftfahrtversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen über 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 24.4.2024) durchgeführt.

Dabei wurde dem Flottensegment (24.6.2024) und den Einzelrisiken im Privatkundegeschäft (14.6.2024) auch der Bereich Oldtimer abgefragt. Im Rahmen der Umfrage sollten die interviewten Versicherungsmakler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Für das Oldtimergeschäft wurden insgesamt 1.077 Stimmen abgegeben.

OCC führt im Neugeschäft der Oldtimer-Versicherungen

In der Rangliste setzte sich wie bei der vorangegangenen Umfrage (6.10.2022) die OCC Assekuradeur GmbH gegen die Wettbewerber durch. Sie konnte ihren Anteil auf über ein Drittel steigern und den Vorsprung auf den ärgsten Verfolger ausbauen.

Dies ist nach wie vor die Württembergische Versicherung AG, die leicht auf unter ein Fünftel verlor. In einem engen Rennen um den Bronzerang behielt die Allianz Versicherungs-AG erneut die Oberhand. Nur eine Stimme dahinter folgen die Helvetia Versicherungen. Für die beiden letztgenannten Akteure votierte jeweils mehr als jeder 13. Befragte.

Die Positionen dahinter belegen mit Anteilen zwischen gut fünf und knapp drei Prozent die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland (von sieben auf fünf), die Mannheimer Versicherung AG (von fünf auf sechs), die Axa Versicherung AG (von sechs auf sieben), die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. (von neun auf acht) und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG (von acht auf neun).

OCC in der Qualitätswertung an zweiter Stelle

In einem weiteren Schritt sollten die Versicherungsvermittler verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Dazu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenbearbeitung sowie die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

In Sachen Qualität landete die OCC an zweiter Stelle (Mittelwert: 1,94). In Sachen Produktqualität erzielte das Unternehmen die beste Bewertung. Hinzu kam neben einem zweiten Rang bei der Erreichbarkeit der sechste Platz bei der Policierung und Position vier bei der Schadenbearbeitung. In den drei letztgenannten Aspekten betrug der Rückstand zu Spitze jeweils rund 0,2 Notenpunkte.

Concordia auf Rang eins

Qualitätssieger ist aus Sicht der Vema-Makler die Concordia, die damit sieben Positionen besser abschnitt als beim Neugeschäft. Sie liegt in allen Kriterien bis auf die Produktqualität (Platz fünf) an der Spitze.

Zusammen mit der OCC den Silberrang belegt die Allianz. Sie konnte vor allem mit der zweitbesten Antrags- wie auch Schadenbearbeitung punkten. In den beiden anderen Aspekten sehen die Umfrageteilnehmer das Unternehmen jeweils an vierter Stelle.

