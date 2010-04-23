Oberlandesgericht untersagt erneut einem Versicherungsmakler Werbung mit Unabhängigkeit

13.3.2026 – Das Oberlandesgericht Köln hat erneut einem Versicherungsmakler untersagt, auf der Webseite des Unternehmens mit seiner Unabhängigkeit zu werben. Dabei hob das Gericht die „strukturelle Abhängigkeit“ der Makler von den Versicherern hervor. Dem Makler fiel auch auf die Füße, dass er sehr spät auf erhaltene Provisionen hinwies.

Die UFKB GmbH warb auf ihrer Webseite mit Formulierungen wie „Ihr unabhängiger Versicherungsmakler“. Diese Aussage wurde in verschiedenen Kontexten auf der Seite wiederholt. Das war Anlass für den Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV), gegen die Aussagen auf der Webseite zu klagen und deren Unterlassung zu verlangen.

Die Darstellung, der Makler sei „unabhängig“ und berate entsprechend, sei irreführend, argumentierte der Verband. Versicherungsmakler erhielten für die Vermittlung von Verträgen in der Regel Provisionen von Versicherungsunternehmen und seien daher wirtschaftlich von ihnen abhängig.

OLG sieht Anspruch auf Unterlassung

Das Oberlandesgericht Köln (OLG) hat mit Urteil vom 20. Februar 2026 (6 U 63/25) bestätigt, dass die Verbraucherzentrale Anspruch auf Unterlassung hat und der Makler nicht mit seiner Unabhängigkeit werben darf. Eine Kopie der Urteilsbegründung hat die Verbraucherzentrale auf ihrer Webseite veröffentlicht (PDF, 7,28 MB).

Nach Auffassung des Senats steht dem klagenden Verband der Unterlassungsanspruch zu. Die beanstandete Werbung sei irreführend im Sinne von § 5 UWG. Sie sei geeignet, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Damit schließt sich das OLG Köln dem Tenor früherer Urteile an:

Das Oberlandesgericht Dresden hatte am 28. Oktober 2025 (14 U 1740/24) ebenfalls entschieden, dass die Bezeichnung „unabhängiger Versicherungsmakler“ irreführend sei (VersicherungsJournal 18.11.2025).

Auch das OLG Köln untersagte bereits am 7. Februar 2024 (6 U 103/23) einem Makler, entsprechend zu werben (Medienspiegel 2.7.2024).

WERBUNG

Versicherungsmakler „strukturell von Versicherern abhängig“

Der Versicherungsmakler wehrte sich gegen die Abmahnung mit dem Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 22. Mai 1985 (IVa ZR 190/83), nach dem Makler als treuhänderische Sachwalter der Kunden tätig seien und in deren Lager stünden.

Ein weiteres Argument für die Unabhängigkeit war, dass kein Versicherer Anteile an der Gesellschaft halte. Damit unterscheide man sich von einigen anderen Versicherungsmaklern, bei denen sich Versicherer bereits eingekauft hätten.

Das Gericht stellte klar, dass die Vorstellung, der Makler sei finanziell unabhängig von den Versicherern, unrichtig sei. Eine solche Stellung komme nach der gesetzlichen Regelung nur Versicherungsberatern nach § 34d Absatz 2 GewO zu.

Ein Versicherungsmakler stehe zwar dem Lager der Kunden näher als der Versicherungsvertreter, so führte das OLG weiter aus. Beide seien jedoch Versicherungsvermittler, würden als solche von den Versicherungsunternehmen bezahlt und seien daher „strukturell von diesen abhängig“.

Verständnis des angesprochenen Verkehrskreises ist entscheidend

Bei der Frage, ob eine geschäftliche Handlung irreführend sei, komme es allein auf das Verständnis des angesprochenen Verkehrskreises an, hob das Gericht weiter hervor – hier also auf den durchschnittlich informierten Verbraucher.

Ein nicht unerheblicher Teil dieses Personenkreises werde den Begriff „unabhängig“ so verstehen, dass ein Makler von der Versicherungswirtschaft sowohl persönlich als auch finanziell vollständig unabhängig sei.

Damit wies das OLG auch eine von der UFKB beim Meinungsforschungsinstitut Ipsos GmbH in Auftrag gegebene repräsentative Kundenumfrage zurück. Sie sollte belegen, dass Makler auch aus Sicht der Verbraucher nicht gegen Wettbewerbsrecht verstoßen.

In der Umfrage hielt eine deutliche Mehrheit der Befragten einen Versicherungsvermittler für unabhängig, wenn er nicht zu einem bestimmten Unternehmen gehört, weisungsfrei arbeitet und Angebote verschiedener Versicherer vermitteln kann – selbst wenn er über Provisionen aus den Versicherungsprämien vergütet wird.

„Trennungsprinzip zwischen Vermittlung und Beratung“ überschritten

Wie das Gericht weiter feststellte, erweckte die beanstandete Werbung im Gesamtkontext den Eindruck, der Makler sei zunächst als Versicherungsberater tätig und wechsle anschließend in die Rolle eines provisionsbasierten Vermittlers. Demnach bot die GmbH auf ihrer Webseite an, zunächst eine kostenlose Voranfrage bei Versicherern einzuholen.

Damit weiche die Beklagte in ihrer Außendarstellung das gesetzlich vorgegebene Trennungsprinzip zwischen Versicherungsvermittlung und Versicherungsberatung auf. Ein Versicherungsmakler dürfe nicht als Versicherungsberater tätig werden und umgekehrt.

Nach den vorliegenden Auszügen ging das Gericht nicht darauf ein, dass Makler grundsätzlich auch ein Honorar von ihren Kunden verlangen dürfen (8.3.2018). Die Begründung stützt sich auf § 34d Absatz 3 GewO.

Hinweis auf erhaltene Provisionen reicht nicht aus

Zugunsten des verklagten Maklers stellte das OLG fest, dass er sehr wohl seine Kunden auf der Webseite darüber aufklärte, eine Provision von den Versicherern zu erhalten. Die Vorinstanz hatte diese Tatsache noch verkannt. Dennoch reicht dieser Hinweis nach Auffassung des Gerichts nicht aus, um die Irreführung zu beseitigen.

Das Gericht stellte klar, dass die Beklagte ihre Unabhängigkeit zu prominent bewarb, während die Hinweise auf Provisionen klein und am Ende des Abschnitts „freier Versicherungsmakler“ ohne Hervorhebung platziert waren. Eine Fußnote oder ein Sternchenhinweis am Anfang des Abschnitts, der die tatsächlich provisionsbasierte Vergütung transparent gemacht hätte, fehlte.

Die Angabe zur Provisionszahlung sei im Text nicht durch Fettdruck hervorgehoben und der gesamte Abschnitt weitaus weniger auffallend gestaltet als die blickfangmäßig hervorgehobene Werbeaussage „unabhängiger Versicherungsmakler deutschlandweit“ gleich zu Beginn des Internetauftritts, so rügte das OLG.

Verbraucher erwarten sofortige Klarstellung bei Besuch der Webseite

Das Gericht betonte, dass Verbraucher bereits beim ersten Besuch der Webseite eine klare Information darüber erwarten, was mit der beworbenen Unabhängigkeit konkret gemeint ist.

Sobald der Verbraucher durch die hervorgehobene Unabhängigkeit auf das Angebot aufmerksam werde und sich konkret damit auseinandersetze, sei die Irreführung bereits wirksam, so das OLG. Ein nachträglicher Hinweis auf Provisionen könne diesen ersten Eindruck nicht mehr rückgängig machen.

Der Makler könne sich daher auch nicht auf die Pflichtinformationen über die Entgegennahme von Provisionen gemäß § 15 VersVermV berufen. Zum Zeitpunkt des ersten Geschäftskontaktes habe die Irreführung längst Wirkung gezeigt.

Noch kein Urteil in höchster Instanz

Die UFKB GmbH bestätigte telefonisch, dass sie nicht gegen das Urteil in Berufung gehen werde. Eine Anfechtung sei für sie nur auf dem Weg einer Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) möglich. Dabei handelt es sich um ein eigenständiges, formal aufwendiges Verfahren. Die Angaben auf der Webseite wolle man zeitnah ändern.

Aktuell wurde die Frage, ob Versicherungsmakler ihre Unabhängigkeit bewerben dürfen, nur auf der Ebene der Oberlandesgerichte entschieden. Eine höchstrichterliche Entscheidung liegt bislang nicht vor.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) bestätigte bei seiner Jahrespressekonferenz 2025, dass man weiterhin dafür eintreten wolle, dass sich Makler als unabhängig bezeichnen dürfen (10.10.2025).

Auch der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) und der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. bewerteten die zuvor ergangenen Urteile kritisch (20.11.2025). Noch immer werben viele Makler mit der beanstandeten Formulierung: Die Google-Suchanfrage „unabhängiger Versicherungsmakler“ weist aktuell 762.000 Treffer aus.