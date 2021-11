Nach der Flut: „Versicherer geben Kunden keine Chance, bei Elementar nachzuziehen“

17.11.2021 – An Feedback zur Regulierungspraxis im Rahmen der Hochwasserkatastrophe sei nur einer von zwölf Versicherern interessiert. 80 Prozent der Anbieter von Wohngebäude-Versicherungen würden aktuell Elementarschutz aufgrund von Vorschäden ablehnen. Dies berichten die Versicherungsmakler Kim Hahn und Michael Pannasch im zweiten Teil ihres Interviews mit dem VersicherungsJournal.

In Zusammenhang mit Tief „Bernd“ geht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. derzeit von versicherten Schäden in Höhe von rund sieben Milliarden Euro aus (VersicherungsJournal 25.8.2021). Für die gesamte Branche ist die Bewältigung der Flutschäden eine Mammutaufgabe.

Die Vermittler vor Ort sind besonders gefordert. Kim Hahn, Inhaberin der Leo Forsbeck Versicherungsmaklerin Kim Hahn in Bad Münstereifel, und Michael Pannasch, Inhaber von MMP Versicherungsmakler – Michael Pannasch in Mechernich, berichten im Interview mit dem VersicherungsJournal über ihre Erfahrungen mit der Schadenregulierung und der Zusammenarbeit mit den Versicherern.

Bei Letzteren liegen Licht und Schatten dicht nebeneinander, hieß es im ersten Teil des Gesprächs (15.11.2021). Im zweiten geht es unter anderem um die sich schwierig gestaltende Versorgung mit Elementarschutz. Stellungnahmen der Versicherer zur Regulierung finden sich in einem ebenfalls gestern erschienenen Beitrag (15.11.2021).

VersicherungsJournal: Im nördlichen Rheinland-Pfalz dürfen nach einem Tagesthemen-Bericht von Ende September 34 Häuser nicht wieder aufgebaut werden, weil sie in besonders Hochwasser-gefährdeten Gebieten liegen. Sind Ihre Kunden auch von solchen behördlichen Anordnungen betroffen?

Kim Hahn: Ja, aber es sind hier in der Region mehr als 34 Häuser. Mein aktueller Stand ist, dass allein 20 Häuser in Bad Münstereifel und Umgebung betroffen sind. Dann gibt es mindestens noch zwei Hände voll im Euskirchener Umland, die nicht aufgebaut werden können oder dürfen.

Der Statiker ist durch die Straßen gegangen und hat grüne Haken an die Häuser gemacht, die stehen bleiben dürfen, und rote Kreuze an diejenigen, die abgerissen werden müssen.

Aber dann kommen noch die Häuser hinzu, bei denen sich der Wiederaufbau gar nicht lohnt oder es schwierig ist, zu entscheiden, ob ein Wiederaufbau aus Gründen der gesundheitlichen Gefährdung zu vertreten ist. Und da gehe ich von einer Vielzahl von Häusern aus.

In meinem Bestand sind es allein noch acht „schwebende“ Häuser, bei denen wir gar nicht wissen, wie es weitergeht.

Bekommen die Menschen Hilfe von Dritten?

Michael Pannasch: Ich frage mich, ehrlich gesagt, wo das ganze Geld ist, besonders, was Spenden angeht. Selbst in so stark betroffenen Orten wie Altenahr, Bernau, Schuld hat noch niemand etwas erhalten. Da sagt jeder. „Nee, außer 2.000 Euro Soforthilfe. Wir haben die 80 Prozent beantragt, weil wir nicht versichert waren, aber Geld haben wir noch keines gesehen.“ Ich bekomme ein Schleudertraum vom Kopfschütteln.

Hahn: Ich arbeite mit vielen Versicherern zusammen. Ich habe jedem angeboten: Ruft an, ihr bekommt ein ehrliches Feedback, wie ihr in dieser Katastrophensituation gearbeitet habt. Für mich als Mensch, als Unternehmer, als Aktiengesellschaft wäre es interessant, von außen ein Feedback zu bekommen.

Wir arbeiten mit ungefähr zwölf Wohngebäude-Versicherern zusammen, bei denen ganz viel versichert ist. Wie viele davon haben um Feedback gebeten? Einer! Die Bayerische. Und in der Hausratversicherung gibt es sieben Versicherer, bei denen wir sehr viele Fälle haben. Da kann man nicht nur von Einzelfällen ausgehen, sondern auch allgemeine Schlüsse ziehen. Und auch da kommt eher nichts.

Wie haben Ihre Kunden auf die Regulierungspraxis der Versicherer reagiert?

Pannasch: Die eine Hälfte, die ihr Geld schnell bekommen hat, ist super zufrieden, und die andere, bei der es etwas länger gedauert hat oder es jetzt noch andauert…

Hahn: Die Bindung zwischen mir und meinem Kunden, die ist so viel größer, so viel ehrlicher, so viel persönlicher geworden. In dieser Situation sagen sie zu mir: „Hey Kim, du hast versprochen, du hilfst uns, auch im Schadenfall. Und jetzt bist du da. Du bist einer der wenigen verlässlichen Punkte, die es hier gerade gibt.“ Und das ziehe ich so positiv aus dieser Situation.

Und wenn dann mal etwas schlecht läuft und der Kunde vielleicht 2.000 Euro weniger bekommt und ich sage: „Ich versteh das auch nicht, ich gehe noch einmal in Verhandlungen, aber ich habe wahrscheinlich gar keine Chance.“ Dann sagt der Kunde: „Weißt du was, die 2.000 Euro sind mir so was von egal, ich bin froh, dass du an meiner Seite bist.“ Ich sage immer: Für mich ist das eine Berufung, was ich da tue. Dieses Konzept geht auf.

Dann haben Sie auch keine Kunden verloren?

Hahn: Nein.

Pannasch: Ganz im Gegenteil.

Hahn: Ich habe mehr Verträge.

Pannasch: Ich auch.

Wo kommen die Neukunden her?

Pannasch: Ausschließlichkeit und Check24. Der Klassiker: „Ich habe das Häkchen bei Elementar nicht gemacht, kannst du mir mal helfen.“ Ein Kunde, der jetzt so eine Erfahrung gemacht hat, wird sich online nie wieder versichern.

Hahn: Bei mir sind die Kunden tatsächlich über Empfehlung gekommen. Also: „Die Schadenabwicklung ist gut gelaufen, geh da mal hin.“ Dadurch bin ich auch bis zum Jahresende voll. Jetzt muss ich wirklich alles unter einen Hut bekommen.

Ich habe noch viel mit Schadenbearbeitung zu tun, jetzt kommt das Jahresendgeschäft mit Kfz hinzu, was ich immer sehr aktiv betreibe. Und da ist es tatsächlich schon so, dass wir Termine in den Januar gelegt haben. Und die Leute warten gerne, das finde ich toll.

Es wäre schön, wenn sich die Versicherer etwas mehr über den Service voneinander abheben würden. Michael Pannasch, Versicherungsmakler

Haben Sie das Gefühl, dass durch die Regulierungspraxis nach der Flutkatastrophe das Image der Branche gelitten hat?

Hahn: Wir holen das Eisen aus dem Feuer. Wenn es die Vermittler hier in der Region nicht geben würde, die so viel versuchen und so viel Arbeit reinstecken, dann wäre das mit Sicherheit richtig schlecht für die Branche. Aber dadurch, dass es uns als Mittelsmänner noch gibt und zum Glück viele, die das mit Herz und Leidenschaft machen, wird die Versicherungswirtschaft da nicht so viel Negatives mit rausnehmen.

Haben Sie Ideen wie die Problemfälle gelöst werden können?

Hahn: Die Bürokratie ist das Kernproblem. Ein bisschen mehr mit Verstand und Herz entscheiden, dass würde sehr gut tun.

Pannasch: Ich glaube nicht, dass sich da groß etwas ändern wird. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass die Versicherer merken, okay, wir müssen da jetzt etwas anders reagieren. Es wäre schön, wenn sich die Versicherer etwas mehr über den Service voneinander abheben würden. Am langen Ende geht es nach wie vor um Gewinnoptimierung, schlanke Prozesse, wenig Mitarbeiter einstellen, alles die Künstliche Intelligenz erledigen lassen, das war es. Und dann fehlt genau das, was Kim Hahn gesagt hat: Leidenschaft, Herz, Mitdenken.

Versicherer geben dem Kunden gar keine Chance, jetzt bei Elementar nachzuziehen. Kim Hahn, Versicherungsmaklerin

Hahn: Wir haben aktuell viele Kunden, die abgesoffen sind und kein Elementarschutz hatten, jetzt aber sagen: „Bräuchte ich doch vielleicht“. Wie viele Versicherer gibt es jetzt gerade aktuell, die sagen: „Okay, wir geben dem Kunden eine Chance“?

Pannasch: Einen. Asspario, die Bayerische.

Hahn: Genau. Dann hat man hier und da noch einmal die Chance, dass vielleicht auch fünf, sechs andere sagen: „Okay, wir gucken uns die Situation an“. Alle anderen Versicherer geben dem Kunden gar keine Chance, jetzt nachzuziehen.

Ihre Kunden haben also eine Wohngebäudeversicherung und möchten jetzt zusätzlich eine Elementarschaden-Versicherung abschließen, die Versicherer verweigern das aber?

Pannasch: Ja, diesen Fall habe ich gerade bei der Gothaer. Der Kunde ist komplett bei der Gothaer versichert, möchte jetzt Elementar mit einschließen, hatte einen Schaden gemeldet. Am langen Ende ist einfach nur etwas Wasser einen Schacht heruntergeflossen. Er wusste aber nicht, ob das ein Großschaden wird.

Und jetzt sagt die Gothaer: Nein, den Kunden wollen wir nicht, der hatte ja einen Vorschaden, zwar nicht einen versicherten, aber wir wollen ihn nicht mehr. Das heißt, ich muss einen wirklich guten Vertrag auflösen, muss ihn da komplett wegholen. Die verlieren einen 2.000-Euro-Sach-Kunden, der zehn Jahre schadenfrei ist, und der ist Zürs-Zone 1. Das ist lächerlich! Zu Anfang der Flutkatastrophe haben die Gesellschaften gesagt: „Wir werden Tief Bernd nicht als Vorschaden werten“ – und sie tun es doch!

80 Prozent lehnen einfach ab aufgrund von Vorschäden. Kim Hahn, Versicherungsmaklerin

Hahn: Wir haben ein Spezialkonzept bei der Gothaer. Die sagt, das Tief Bernd wird genullt, und daran hält sie sich auch. Es kommt also auch darauf an, was man für Konditionen und Sonderkonzepte hat. Aber im Vergleich würde ich sagen, 20 Prozent des Marktes halten sich an diese Aussage und 80 Prozent lehnen einfach ab aufgrund von Vorschäden.

Wie werden Ihre Erfahrungen mit Flut und Schadenregulierung in die zukünftige Zusammenarbeit mit den Versicherern einfließen?

Hahn: Am Ende sind wir unabhängige Versicherungsmakler und müssen erst einmal fachlich und qualitativ einen ordentlichen Vergleich machen. Wir werden also nicht die Bayerische verkaufen, nur weil sie toll ist, aber vielleicht ein schlechteres Bedingungswerk hat oder 500 Euro teurer ist.

Aber wenn man natürlich in minimalen Nuancen die Wahl hat und sieht, da sind drei Versicherer auf Platz eins, darunter die Bayerische oder die Gothaer, mit denen du gut zusammenarbeitest, natürlich würdest du das auch dem Kunden mitteilen. Das ist gar keine Frage.

Pannasch: Ich für meinen Fall hatte jetzt schon ein paar Mal in Kundengesprächen die Frage: Wie haben sich denn die Versicherer in der Flutkatastrophe verhalten? Ich hatte gestern einen neuen Kunden und habe beim Vergleich von drei Anbietern zuerst auf die Haftpflichtkasse gezeigt und gesagt, die haben innerhalb von einer Woche gezahlt, mit den zweiten bin ich immer noch in Verhandlungen und hier sind 50 Prozent der Schäden gut gelaufen, 50 Prozent nicht.

Wenn der Kunde weiß, da funktioniert es besser, greift er auch gerne tiefer in die Tasche. Ich hoffe nur, dass sich das dann auch in der nächsten Katastrophe so bewahrheitet.

