Mit diesen Anbietern sichern Makler am liebsten gewerbliche Cyberrisiken ab

4.10.2024 – Bei unabhängigen Vermittlern hat das Cybergeschäft mit Firmenkunden zuletzt an Stellenwert eingebüßt. Neuer Favorit der Makler und Mehrfachvertreter ist Markel, Dahinter folgen jeweils eine Position schlechter als zuvor Hiscox und Cogitanda. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2024.

Im vergangenen Jahr sind deutschen Unternehmen laut der Studie „Wirtschaftsschutz 2023“ des Branchenverbands der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom e.V. Schäden durch Cyberattacken in Höhe von 148,2 Milliarden Euro entstanden.

Basis der Untersuchung ist eine den Angaben zufolge repräsentative Befragung bei über 1.000 Unternehmen mit Sitz in Deutschland sowie mindestens zehn Beschäftigten und einem Jahresumsatz ab einer Million Euro (VersicherungsJournal 10.7.2024).

Prämienvolumen bei Cyberpolicen deutlich gestiegen

Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen in der Cyberrisikoversicherung (inländisches Direktgeschäft) stiegen 2023 um etwa ein Viertel auf 309 Millionen Euro. Dies geht aus dem Statistischen Taschenbuch hervor, das der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Ende September veröffentlicht hat.

Die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres erhöhten sich fast doppelt so stark (plus etwa die Hälfte auf 180 Millionen Euro. Daraus ergibt sich eine Schadenquote von 58,2 Prozent. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) gibt der Verband mit 97,0 (2022: 77,7) Prozent an.

Abnehmende Relevanz im Maklermarkt

Im unabhängigen Vermittlermarkt gehört die Absicherung von gewerblichen Cyberrisiken derzeit allerdings nicht zu den Produktgruppen, in denen das Geschäft besonders gut läuft. Dies zeigt die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe Asscompact Trends der BBG Betriebsberatungs GmbH.

Die Untersuchungen beruhen jeweils auf einer Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von mehreren hundert unabhängigen Vermittlern. In den letzten drei Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends fiel die Cyberversicherung vom 15. über den 23. auf den 33. Platz zurück (3.9.2024).

Zuletzt beurteilten gerade einmal 22,2 Prozent der Interviewten das Geschäft als „(sehr) gut“. Der Anteil der „(sehr) schlechten“ Bewertungen fiel mit 38,9 Prozent fast doppelt so groß aus.

Markel überholt Hiscox und Cogitanda

Im Rahmen der Befragung sollten die Teilnehmer nicht nur den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten, sondern auch die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Dabei konnten sie über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Im Cyber-Segment, in dem 159 Stimmen abgegeben wurden, setzte sich die zuvor dreimal auf Platz drei positionierte Markel Insurance SE gegen die Wettbewerber durch. Das Unternehmen konnte mehr als jede fünfte Favoritennennung auf sich vereinen.

Dahinter folgt der zuvor dreimalige Spitzenreiter Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland mit einem Anteil von einem guten Sechstel. Vom Silber auf den Bronzerang nach unten ging es für den Assekuradeur Cogitanda Dataprotect AG, für den etwa jeder siebte Umfrageteilnehmer votierte.

Letztgenanntes Unternehmen hatte Mitte Juli mit einer veränderten Zeichnungspolitik und einer Courtageabsenkung für Irritationen bei der Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V. (IGVM) gesorgt (19.7.2024, 22.7.2024).

Auf den weiteren Plätzen bei Cyberversicherungen

An vierter (Vorquartale: fünfter) Stelle liegt die VHV Allgemeine Versicherung AG, die jeder 13. Befragte als seinen Favoriten nannte. Dahinter folgen gleich auf die Allianz Versicherungs-AG (von vier auf fünf) und die Ergo Versicherung AG (von neun auf fünf).

Auf Position sieben (Vorquartal: fünf) findet sich die HDI Versicherung AG wieder. Den achten Platz teilen sich die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die Württembergische Versicherung AG. Für die fünf letztgenannten Anbieter votierten zwischen 4,4 und 2,5 Prozent der Umfrageteilnehmer. Während die Gothaer bereits im Vorquartal von 20 auf 14 nach oben geklettert war, gehörte die Württembergische nicht zu den Maklerfavoriten.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage III/2024 wird mit 374 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung in der ersten Julihälfte 2024.

Der 180-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2024 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.