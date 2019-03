Lebensversicherer müssen Korridor für Provisionen sichern

29.3.2019 – Der Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums zu einem Provisionsdeckel in der Leben-Sparte sieht im Kern vor, dass es einen Korridor für die Provisionen bei Lebensversicherungen geben soll. In der Regel soll die Provisionsgrenze bei 2,5 Prozent der Bruttobeitragssumme liegen. Lebensversicherer können aber Qualitätskriterien festlegen, die Provisionen von bis zu vier Prozent ermöglichen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht wird ein Auge auf diese Regelungen habe.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) will mit dem „Gesetz zur Deckelung der Abschlussprovisionen von Lebensversicherungen und von Restschuld-Versicherungen“ die als mangelhaft angesehene Umsetzung des Lebensversicherungs-Reformgesetzes aus dem Jahr 2014 beheben (VersicherungsJournal 28.3.2019).

Konkret geht es um Änderungen am Versicherungsaufsichts-Gesetz, wie aus dem Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Dieser liegt dem VersicherungsJournal vor.

Vermittlervergütungen größte Kostenkomponente

Einleitend stellt der 38 Seiten umfassende Referentenentwurf fest, dass das mit dem LVRG verfolgte Ziel einer Absenkung der Abschlusskosten „zu wünschen übrig“ gelassen habe. Dabei würden die Vergütungen für Versicherungsvermittler die größte Kostenkomponente darstellen.

Auch könnten hohe Provisionen einen Anreiz für Vermittler darstellen, „anstatt einer möglichst ergebnisoffenen Beratung auf einen Vertragsabschluss hinzuwirken“. Damit könne ein Konflikt entstehen, im bestmöglichen Interesse des Kunden handeln zu sollen.

Ministerium hält Eingriffe in verfassungsmäßige Rechte für vertretbar

Der vorgeschlagene Provisionskorridor deckele in „angemessener Weise“ die Vergütungen der Vermittler, heißt es in der Begründung. „Unter Berücksichtigung dieses Zieles ist es vertretbar, wenn mittels eines gesetzlichen Provisionsdeckels in verfassungsrechtlich geschützte Positionen, die Provision als solche und die Provisionshöhe frei vereinbaren zu können, eingegriffen wird.“

Das Ministerium verweist dabei auf die anhaltende Niedrigzinsphase, den demografischen Wandel und auf das Altersvorsorgesparen der Verbraucher. Handeln sei deshalb geboten. Durch das LVRG seien die Abschlusskosten aber nur um rund fünf Prozent zurückgegangen, heißt es unter Hinweis auf den Evaluierungsbericht des Ministeriums aus dem vorigen Jahr (VersicherungsJournal 14.9.2018).

„Der Eingriff in verfassungsrechtlich geschützte Positionen ist auch verhältnismäßig, weil er im Hinblick auf die gezahlten Abschlussprovisionen und Vergütungen bei Lebensversicherungs-Verträgen ein angemessenes Maß an Flexibilität proportional zur Qualität beim Vertragsabschluss ausdrücklich zulässt.“

Versicherer sind für die Festlegung des Qualitäts-Korridors verantwortlich

Die Lebensversicherungs-Unternehmen werden dem Referentenentwurf zufolge beauftragt, über Qualitätsmerkmale einen Katalog festzulegen, der Provisionen bis zu vier Prozent ermöglichen kann. Als Merkmale werden beispielhaft eine geringe Stornoquote, eine geringe Anzahl von Beschwerden oder eine hochwertige und umfassende Beratung des Vermittlers genannt.

Die Unternehmen müssten auch nachweisen können, warum sie Abschlussprovisionen oberhalb von 2,5 Prozent gezahlt haben. „Damit ist dieses System auch einer aufsichtsrechtlichen Prüfung durch die Bafin zugänglich.“

Verfassungsrechtlich sieht sich das Ministerium auf der sicheren Seite. „Im Übrigen weist die Deckelung von Abschlussprovisionen keinen starken personalen Bezug aus, sondern ist eher der allgemeinen Wirtschaftslenkung zuzuordnen. In diesem Bereich verfügt der Gesetzgeber grundsätzlich über eine besondere Gestaltungsbefugnis.“

Bei den Restschuld-Versicherungen soll es, wie bereits berichtet (VersicherungsJournal 28.3.2019), einen starren Provisionsdeckel von 2,5 Prozent geben.