Kunden greifen eher zu teuren Bruttotarifen als zum günstigeren Honorartarif

25.3.2025 – Eine aktuelle Studie der Fachhochschule Dortmund bestätigt: Die Möglichkeit der Wahl zwischen zwei Varianten steigert die Abschlussbereitschaft in der Lebens- und Rentenversicherung deutlich. Während 69 Prozent der Befragten das Angebot eines Bruttotarifs ablehnten, waren es in der Gruppe mit Alternativangebot nur noch 28 Prozent. Rund 70 Prozent der Befragten hielten es für grundsätzlich attraktiver, wenn in einem Versicherungsangebot alle Kosten einkalkuliert sind. Mehr als die Hälfte, die das niedrigste Honorar angeboten bekam, entschieden sich trotzdem für den teureren Bruttotarif.

Eine aktuelle Studie der Fachhochschule Dortmund bestätigt: Die Politik wird nachteilige Interessenkonflikte in der Beratung zu und Vermittlung von kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherungen durch den Zwang zur Honorarberatung nicht vermeiden. Die Mehrzahl der Kunden bevorzugt Angebote inklusive Beratungs- und Vermittlungskosten.

Alternativen wirken positiv

Die über 2.000 Teilnehmer wurden von einem mit künstlicher Intelligenz (KI) generierten Avatar beraten und erhielten das Angebot, wahlweise eine Rentenversicherung mit eingerechneten Provisionen („Bruttotarif“) oder eine günstigere Variante ohne solche Kosten („Nettotarif“) zuzüglich eines Honorars abzuschließen. Die Prämienersparnis über 20 Jahre wurde als Summe genannt.

Eine Kontrollgruppe erhielt nur das Angebot eines „Bruttotarifs“, um die generelle Abschlussbereitschaft für eine Rentenversicherung festzustellen. Das erste Ergebnis: Allein die Möglichkeit der Wahl zwischen zwei Varianten – Brutto- und Nettotarif – steigert die Abschlussbereitschaft deutlich.

Während in der Kontrollgruppe 69 Prozent das Angebot eines Bruttotarifs ablehnten, waren es in den Experimentalgruppen mit Alternativangebot nur noch 28 Prozent. „Für den Versicherungsvertrieb kann es eine Chance sein, Alternativangebote zu machen“, resümiert Professor Dr. Lukas Linnenbrink, Stiftungsprofessor für Versicherungs- und Risikomanagement an der Fachhochschule Dortmund.

WERBUNG

Das Honorar mit Beratungsaufwand zu begründen, ist wenig zielführend

Ein zweites Ergebnis: Wird das Honorar mit dem Beratungsaufwand begründet, ist die Akzeptanz bei der Kundschaft auch nicht höher als ohne entsprechende Erläuterungen. „Den meisten Verbrauchern fällt es schwer, den Wert einer unabhängigen Beratung zu erkennen“, fasst Professor Dr. Matthias Beenken, der an der Fachhochschule Dortmund Versicherungswirtschaft lehrt, zusammen.

71 Prozent der Befragten hielten es für grundsätzlich attraktiver, wenn in einem Versicherungsangebot alle Kosten einkalkuliert sind. Zudem finden 65 Prozent aller Teilnehmer die ihnen angebotenen Honorare nicht angemessen. „Die in der Verbraucherpolitik gern verwendete Annahme, Entscheidungen würden rational getroffen, hält der Realität nicht stand“, so Beenken.

Teurerer Bruttotarif schlägt selbst niedriges Honorar

In der Studie wurden zudem drei Gruppen gebildet: Eine erhielt ein Honorarangebot, das deutlich günstiger war als die Ersparnis, die man mit dem Nettotarif gegenüber dem Bruttotarif erzielen würde. Bei der zweiten Gruppe war das Honorar gleichwertig, bei der dritten höher.

Das Ergebnis: 54 Prozent der Teilnehmenden, die das niedrigste Honorar angeboten bekamen, entschieden sich trotzdem für den teureren Bruttotarif. Umgekehrt entschieden sich immer noch 21 Prozent derjenigen, die das zu teure, höchste Honorar angeboten bekamen, gegen den günstigeren Bruttotarif.

Auf Nachfrage begründeten die Teilnehmer, sie hätten für ihre Entscheidung die Prämienersparnis über in diesem Fall 20 Jahre mit dem sofort fälligen Honorar verglichen. Die Zeitdifferenz zwischen Honorarzahlung und dem Eintreten der Vorteile scheint den Vergleich zwischen einem Bruttotarif und einem Nettotarif mit Honorar zu erschweren.

Studienergebnisse sprechen gegen Provisionsverbot

Nach Meinung der Autoren sprechen die Ergebnisse gegen ein Provisionsverbot und gegen einen Zwang zur Honorarberatung. „Als Ökonomen halten wir es für richtig, wenn die Kundschaft selbst entscheidet, welche Vergütungsform sie wählt“, argumentiert Linnenbrink.

„Allerdings sollte es dabei gleiche Wettbewerbsbedingungen geben“, fordert Beenken. „In der Vergangenheit wurden Maßnahmen gegen nachteilige Provisionsgestaltungen ergriffen, aber keine gegen nachteilige Honorargestaltungen. Hier wäre mehr Ausgewogenheit zum Schutz derjenigen Verbraucher nötig, die leicht zu übervorteilen sind.“

Die Studie „Wert unabhängiger Versicherungsberatung“ der Autoren und Professoren der Fachhochschule Dortmund Matthias Beenken und Lukas Linnenbrink ist digital unter diesem Link kostenfrei verfügbar.