Komposit: Diese Anbieter sind top in Sachen Maklerservice

12.11.2021 – Den besten Maklerservice in der Schaden-/ Unfallversicherung bietet aus Sicht von unabhängigen Vermittlern Konzept & Marketing. Dahinter folgen die VHV und die Haftpflichtkasse vor der Allianz, die um 20 Positionen nach oben kletterte. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2021“.

Die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH haben erneut ermittelt, welche Anbieter in verschiedenen Sparten den besten Maklerservice bieten. Neben der Lebensversicherung (28.10.2021) war auch die Schaden-/ Unfallversicherung Gegenstand der Untersuchung.

Die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2021“ beruht auf einer zwischen Ende August und Mitte September durchgeführten Onlineumfrage. Die Nettostichprobengröße wird mit 505 unabhängigen Versicherungs-Vermittlern angegeben. Diese sind im Schnitt 55,5 Jahre alt und haben 27,2 Jahre Branchenerfahrung.

So wurde bewertet

Die Vermittler sollten die Versicherer auf einer Skala von null bis hundert bewerten, wird zur Methodik ausgeführt. Dazu gab es insgesamt zwölf auf Basis einer Regressionsanalyse gewichtete Leistungskriterien in den vier Dimensionen

zentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale; Qualität der digitalen Vertriebsunterstützung/ Weiterbildung; Umgang mit Problemfällen/ Beschwerden; Qualität der Courtagegestaltung),

dezentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Maklerbetreuer),

Software und Tools (Qualität der Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner; Qualität des Vermittlerportals; Qualität der digitalen Unterstützung/ Prozesse/ Tools),

Materialien und Unterlagen (Qualität der Marketingmaterialien; Qualität der kundenbezogenen Unterlagen).

„Die Durchschnitts-Bewertungen je Anbieter und Leistungskriterium werden mit diesen Relevanzfaktoren gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheit aggregiert“, heißt es weiter zum methodischen Vorgehen.

Knackpunkt Kompetenz

Die zentrale Einflussgröße für eine positive Beurteilung der Vertriebsunterstützung ist der aktuellen Studienauflage zufolge, wie in den Vorjahren (VersicherungsJournal 9.11.2020), in erster Linie die Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale. An zweiter (Vorjahr: fünfter) Stelle liegt der Umgang mit Problemfällen beziehungsweise Beschwerden.

Wenn die Bewertung der Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale um eine Einheit verbessert werden könne, dann verbessere sich auch die Gesamtbewertung der Anbieter um 0,192 Einheiten, heißt es in der Studie erläuternd zur Relevanz. Hierdurch ergäben sich direkte Managementimplikationen, da aufgezeigt werde, an welchen „Qualitätsschrauben“ angesetzt werden müsse.

Konzept & Marketing an der Spitze

In der Kompositversicherung verteidigte die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K&M) ihre Spitzenposition mit unverändert 90 von 100 möglichen Punkten. Im schlechtesten Fall landete der Assekuradeur an vierter Stelle, und zwar im drittwichtigsten Bereich „Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale“. Der Rückstand zur Top Drei beträgt allerdings nur einen Punkt.

In acht der elf verbleibenden Leistungskriterien erzielte das Unternehmen die höchste Punktzahl. Darunter ist auch der wichtigste Aspekt „Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale“. In Sachen Courtageausgestaltung distanziert K&M den ärgsten Verfolger auf satte sieben Zähler.

VHV vor Haftpflichtkasse

Den Silberrang sicherte sich die VHV Allgemeine Versicherung AG, die sich um zwei auf 88 Zähler verbesserte und eine Position nach oben rückte. Die Hannoveraner kommen in den Kriterien „Kompetenz der Maklerbetreuer“, „Marketingmaterialien“ und „Vermittlerportal“ jeweils am besten weg. Hinzu gesellen sich fünf weitere Top-Drei-Platzierungen.

Leichte Schwächen sehen die Umfrageteilnehmer nur beim viertwichtigsten Aspekt „Courtageausgestaltung“. Hier ist die Top Drei vier Punkte und der führende Anbieter sogar 13 Zähler entfernt.

Erneut an dritter Stelle liegt die Haftpflichtkasse VVaG, die vor zwei und vor drei Jahren noch die Spitzenposition inne hatte (15.11.2019, 8.11.2018). Sie verbesserte sich um einen auf 87 Zähler und schnitt beim „Umgang mit Problemfällen/ Beschwerden“ und beim „Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale“, dem zweit- und drittwichtigsten Kriterium, am besten ab.

Beim wichtigsten Aspekt „Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale“ ist der Spitzenreiter nur einen Punkt entfernt. Eine bessere Platzierung verhinderten insbesondere die nur durchschnittlichen Bewertungen der Kriterien „Marketingmaterialien“ sowie „Digitale Vertriebsunterstützung/ Weiterbildung“ (jeweils elf Zähler Rückstand auf den führenden Akteur).

Allianz springt um 20 Positionen nach oben

Ein eindrucksvolles Comeback schaffte die Allianz Versicherungs-AG, die im Vorjahr vom zehnten auf den 24. Rang abgestürzt war. Das Unternehmen legte um acht auf 84 Punkte zu und findet sich aktuell an vierter Stelle wieder.

Dabei ging es in allen Aspekten ausnahmslos nach oben. Besonders stark verbessert hat sich die Allianz in den Kriterien „Kompetenz der Maklerbetreuer“ (plus 16 auf 84 Punkte) sowie „Digitale Vertriebsunterstützung/ Weiterbildung“ (plus 13 auf 82 Zähler). In beiden Bereichen hatte die Gesellschaft im Vorjahr zu den schlechtesten Marktteilnehmern gehört.

Die besten Platzierungen sind aktuell die zweite Position im viertwichtigsten Kriterium „Courtageausgestaltung“ (plus acht Punkte) sowie der Bronzerang im drittwichtigsten Aspekt „Umgang mit Problemfällen/ Beschwerden“ (plus sechs Zähler).

BA die Bayerische klettert, Rhion fällt im Ranking

Gleichauf mit der Allianz liegt die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, die sich um einen Punkt und vier Plätze verbesserte. Die Stärken sehen die Interviewten vor allem in den Bereichen „Digitale Vertriebsunterstützung/ Weiterbildung“, „Marketingmaterialien“, „Vermittlerportal“ sowie „Engagement der Maklerbetreuer“. In letztgenanntem Kriterium gab es sogar die Spitzenbewertung.

Ausbaufähig ist aus Vermittlersicht neben der Kompetenz und dem Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale (elf beziehungsweise zwölf Punkte Rückstand zum Spitzenreiter) vor allem die Courtageausgestaltung (16 Zähler Rückstand).

Vom geteilten ersten auf den sechsten Rang abwärts ging es andererseits für die Rhion Versicherung AG, die mit 83 Zählern um sieben Punkte schlechter abschnitt als im Vorjahr. Das Unternehmen verlor sieben ihrer neun im Vorjahr gehaltenen Top-Drei-Platzierungen.

Nach zuvor sieben Spitzenpositionen reichte es aktuell nur noch zu zwei dritten Plätzen („Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale“ und „Digitale Unterstützung/ Prozesse/ Tools“). Im Kriterium „Kompetenz der Maklerbetreuer“ fiel die Bewertung mit 84 um zehn Zähler schlechter aus als im Vorjahr.

Weitere Studiendetails

Rang sieben teilen sich mit jeweils 82 Punkten die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG und die R+V Allgemeine Versicherung AG. Dabei machte die Interrisk zwei, die Itzehoer drei und die R+V sogar acht Position gut. Noch stärker nach oben zeigt die Kurve bei den Helvetia Versicherungen (von 23 auf zwölf) sowie bei der Continentalen Sachversicherung (von 29 auf 13).

Zu den Verlierern zählen andererseits die Axa Versicherung AG (von 15 auf 22), die Signal Iduna Gruppe (von 15 auf 24), die Alte Leipziger Versicherung AG (von 13 auf 24), die Volkswohl Bund Sachversicherung AG (von sechs auf 18) sowie die Arag Versicherungen (von 15 auf 31).

Die 467-seitige „Marktstudie Maklerservice 2021“ enthält grafische Darstellungen zu den besten Anbietern in den Geschäftsbereichen insgesamt sowie in den zwölf einzelnen Leistungskriterien. Darüber hinaus gibt es ein Stärken-Schwächen-Profil der jeweils besten Gesellschaften.

Neben der Komposit- und der Lebensversicherung wurden auch das Segment private Kranken- und Pflegeversicherung untersucht. Die Studie kann für 3.570 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.