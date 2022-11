Komposit: Diese Akteure bieten den besten Maklerservice

18.11.2022 – In der Schaden-/Unfallversicherung bieten aus Sicht von unabhängigen Vermittlern der Assekuradeur Konzept & Marketing und die Rhion den besten Maklerservice. Den Bronzerang teilen sich die Haftpflichtkasse und die Itzehoer. Dahinter folgen gleichauf die Baloise und die VHV. Dies zeigt die „Marktstudie Maklerservice 2022“, die auf einer Befragung von 530 Maklern und Mehrfachvertretern beruht.

Die BBG Betriebsberatungs GmbH hat ein weiteres Mal untersucht, welche Anbieter in verschiedenen Sparten den besten Maklerservice bieten. Dazu gehörte neben der betrieblichen Altersversorgung (bAV) (VersicherungsJournal 4.11.2022) und dem Segment „private Altersvorsorge/ Biometrie“ (14.11.2022) auch die Schaden-/Unfallversicherung.

Die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2022“ beruht auf einer zwischen Ende August und Anfang September durchgeführten Onlineumfrage. Die Nettostichprobengröße wird mit 530 Versicherungsmaklern und Finanzanlagen-Vermittlern angegeben. Diese sind im Schnitt 55,3 Jahre alt und haben 26,4 Jahre Branchenerfahrung.

So wurde bewertet

Die Vermittler sollten die Versicherer auf einer Skala von null bis hundert bewerten, wird zur Methodik ausgeführt. Dazu gab es insgesamt zwölf auf Basis einer Regressionsanalyse gewichtete Leistungskriterien in den vier Dimensionen

zentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale; Qualität der digitalen Vertriebsunterstützung/ Weiterbildung; Umgang mit Problemfällen/ Beschwerden; Qualität der Courtagegestaltung),

dezentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Maklerbetreuer),

Software und Tools (Qualität der Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner; Qualität des Vermittlerportals; Qualität der digitalen Unterstützung/ Prozesse/ Tools),

Materialien und Unterlagen (Qualität der Marketingmaterialien; Qualität der kundenbezogenen Unterlagen).

„Die Durchschnitts-Bewertungen je Anbieter und Leistungskriterium werden mit diesen Relevanzfaktoren gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheit aggregiert“, heißt es weiter zum methodischen Vorgehen.

Als zentrale Einflussgrößen für eine positive Beurteilung der Vertriebsunterstützung wurden aktuell, wie bereits im Vorjahr (28.10.2021, 5.11.2020), in erster Linie die Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale sowie der Umgang mit Problemfällen/ Beschwerden ermittelt. An dritter (Vorjahr: siebter) Stelle liegt die Qualität der Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner.

WERBUNG

K&M und Rhion teilen sich den Spitzenrang

Im Bereich Schaden-/Unfallversicherung setzten sich die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K&M) und die Rhion Versicherung AG mit jeweils 87 Punkten gegen die Wettbewerber durch. K&M verteidigte die Führung, obwohl der Assekuradeur drei Zähler weniger erhielt als im Jahr zuvor. Die Rhion verbesserte sich um vier Punkte und fünf Plätze.

K&M schaffte es in sechs der zwölf Kriterien unter die drei besten Akteure. Darunter waren auch die beiden für die Maklerzufriedenheit wichtigsten Aspekte „Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale“ und „Umgang mit Problemfällen/ Beschwerden“. Bei der Courtageausgestaltung hielt der Deckungskonzeptanbieter sogar die gesamte Konkurrenz deutlich auf Distanz (vier Zähler Vorsprung).

Die Rhion punktete insbesondere mit den Top-Bewertungen bei der Kompetenz der Maklerbetreuer und den kundenbezogenen Unterlagen sowie in den Segmenten „digitale Vertriebsunterstützung/ Weiterbildung“ sowie Vermittlerportal. Hinzu kamen zwei weitere Top-Drei-Platzierungen. Deutlich Luft nach oben sehen die Vermittler nur beim Umgang mit Problemfällen und Beschwerden (zehn Zähler Rückstand auf die Spitze).

Haftpflichtkasse und Itzehoer gleichauf an dritter Stelle

Den Bronzerang teilen sich die Haftpflichtkasse VVaG und die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG mit jeweils 86 Punkten. Die Haftpflichtkasse bestätigte ihre Position aus dem Vorjahr trotz leichter Einbußen. Die Itzehoer schnitt vier Punkte und Plätze besser ab.

Beide besitzen aus Vermittlersicht die besten Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner. Die Haftpflichtkasse landete zudem beim Vermittlerportal sowie im Aspekt „digitale Vertriebsunterstützung/ Weiterbildung“ an jeweils zweiter Stelle.

Der Itzehoer gelangen insgesamt sechs Top-Drei-Platzierungen. Jeweils die Spitzenposition belegen die Nordlichter in Sachen Umgang mit Problemfällen und Beschwerden, Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner sowie Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale.

Ihre schlechteste Beurteilung erhielt die Gesellschaft im Kriterium „digitale Vertriebsunterstützung/ Weiterbildung“. Mit sieben Zählern Rückstand auf den Spitzenreiter reichte es nur zu einer Position im unteren Mittelfeld.

Baloise und VHV gemeinsam auf Platz fünf

Mit jeweils 85 Punkten belegen die Baloise Sachversicherung AG Deutschland und die VHV Allgemeine Versicherung AG gemeinsam den fünften Rang. Die VHV, im Vorjahr mit 88 Zählern an zweiter Stelle, kam bei den Marketingmaterialien mit Rang zwei am besten weg. In den meisten anderen Aspekten ist das Spitzentrio nur wenige Zähler entfernt.

Die Baloise hingegen gewann vier Punkte hinzu und schob sich fünf Plätze nach oben. Sie punktete insbesondere mit dem drittbesten Vermittlerportal und der zweitbesten Bewertung in Sachen „digitale Vertriebsunterstützung/ Weiterbildung“.

In den drei wichtigsten Kriterien liegt das Unternehmen mit höchstens vier Zählern Rückstand in Schlagdistanz zum jeweiligen Spitzentrio. Deutliches Verbesserungspotenzial haben die Vermittler nur beim Engagement der Maklerbetreuer gemacht (zehn Punkte Rückstand auf das führende Unternehmen).

Weitere Studiendetails

Die 449-seitige „Marktstudie Maklerservice 2022“ enthält grafische Darstellungen zu den besten Anbietern in den Geschäftsbereichen insgesamt sowie in den zwölf einzelnen Leistungskriterien und darüber hinaus ein Stärken-Schwächen-Profil der Gesellschaften.

Der Berichtsband kann für 2.610 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.