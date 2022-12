Inflation: An diesen Posten wollen die Verbraucher sparen

22.12.2022 – Über die finanzielle Absicherung im Ruhestand herrscht große Unsicherheit. Die Teuerungsrate nötigt die Verbraucher insgesamt zu Einschränkungen. Einzahlungen für die Rente will nur eine Minderheit kürzen – oder nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Das belegt der Altersvorsorge-Index des Diva.

Die Inflation, getrieben von steigenden Energiekosten, frisst Teile des Haushaltseinkommens. Dennoch wollen die Deutschen nur als letzte Option bei der eigenen Vorsorge für die Rente sparen. Davor stehen für die Verbraucher andere Posten auf der Streichliste.

Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Altersvorsorge-Index des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (Diva). Zweimal im Jahr veröffentlicht es einen Geldanlage- sowie einen Altersvorsorge-Index, die Einstellungen zu Finanzfragen messen sollen.

Unsicherheit in punkto Altersvorsorge steigt

Die vorliegende Umfrage zeigt eine steigende Skepsis der Bevölkerung gegenüber der eigenen Finanzlage im Ruhestand. Seit Beginn der Erhebung vor zwei Jahren ist der halbjährlich erhobene Messwert zum vierten Mal in Folge gefallen.

Die Kennzahl startete im Herbst 2020 bei plus 3,4 Punkten und liegt mittlerweile bei minus 5,4 Punkten – ein neuer Tiefststand. Im Frühjahr wurden minus 3,2 Punkte ermittelt (VersicherungsJournal 6.10.2021).

Repräsentativen Befragung von rund 2.000 Personen

Die Kennziffer basiert auf einer nach eigenen Angaben repräsentativen Befragung von rund 2.000 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Die Erhebung wurde im September von der Insa-Consulere GmbH durchgeführt. Teilweise hat Diva die Ergebnisse der Auswertung bereits veröffentlicht (21.10.2022).

Das Institut ist eine Forschungseinrichtung des Bundesverbands Deutscher Vermögensberater e.V. (BDV) und der Fachhochschule der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen gGmbH (FHDW).

Neben dem BDV sind kürzlich als neue Mitgesellschafter der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., Bundesverband der Assekuranz-Führungskräfte e.V. (VGA) und der Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. eingestiegen (Medienspiegel 2.9.2022).

Einsparungen: Altersvorsorge steht nicht im Fokus

Mit Blick auf die Differenz zwischen Lohnsteigerungen und Inflation gehe es bei den Einsparungen der privaten Haushalte nicht mehr nur um den täglichen Bedarf. Zunehmend rückten auch langfristige Ersparnisse und die Vorsorge in den Fokus, so Diva zur Erhebung in einer Mitteilung.

Hier fragte das Institut bei den Verbrauchern konkret nach, wie sie sich in den kommenden Monaten einschränken wollen. Auf Platz eins mit 56,4 Prozent der Befragten steht der Energieverbrauch: weniger heizen, weniger Auto fahren, Stromfresser abschalten.

Danach folgen Einsparpläne bei Kleidung (52,8 Prozent), bei Kultur, Sport und Freizeit (48,5 Prozent), bei größeren Anschaffungen wie dem Autokauf (48,5 Prozent) und die Kündigung von Abos (44,6 Prozent). Für den Urlaub wollen 44,3 Prozent weniger ausgeben. Beim täglichen Konsum wollen sich 43,5 Prozent einschränken.

Als „überraschend und ermutigend zugleich“ kommentiert Diva, dass Sparen bei der privaten Altersvorsorge mit 20,5 Prozent der Angaben das Schlusslicht auf der Liste darstelle. Für knapp doppelt so viele Teilnehmer (38,1 Prozent) kommt Verzicht bei der Rücklagenbildung für den Ruhestand nur „als allerletzte Option in Frage“, wie das Institut unterstreicht.

Inflation macht mehr Rücklagen für die Rente erforderlich

Das Problem: Die Inflation verteuere auch das Leben im Alter, denn die Preise würden in den meisten Bereichen nicht wieder sinken, lässt sich Dr. Helge Lach, Vorsitzender des BDV, zitieren.

„Eigentlich müsste man deshalb sogar mehr statt weniger fürs Alter zurücklegen. Dies gilt umso mehr bei den aktuellen Inflationsraten von acht bis zehn Prozent, die allein durch die Rendite aus den Vorsorgeverträgen kaum kompensiert werden können. Da helfen auch die jüngsten Zinserhöhungen nur marginal“, so der Vermögensberater.

Sein Rat: Bei Altersvorsorgeverträgen dynamische Anpassungen vereinbaren. „Die meisten können das finanzieren, denn schließlich steigen ja im Laufe des Lebens auch die Einkommen“, ist Lach überzeugt. Zusätzlich sollten Sparer Aktien und Aktienfonds in ihre finanziellen Pläne einbeziehen.

Vorsorge: Bedeutung von Immobilien und Betriebsrenten steigen

Die Angst der Deutschen vor Altersarmut ist insgesamt deutlich gestiegen. Das belegt auch die aktuelle Studie der Continentale Versicherungen. Die geeignetste Absicherung vor dem finanziellen Absturz im Alter ist aus Sicht der Deutschen immer noch das Eigenheim (21.12.2022).

Wie wichtig die eigenen vier Wände für die Bundesbürger sind, haben auch andere Untersuchungen bestätigt (5.12.2022, 9.12.2022). Hier rangiert die Immobilie als primäres Mittel der Vorsorge bei knapp 50 bis gut 60 Prozent Zustimmungswert.

Unsicherheit und die Furcht vor einer unzureichenden Anstrengung für die Rente geben auch der betrieblichen Altersversorgung (bAV) neuen Schwung. Sie gewinnt für Beschäftigte signifikant an Bedeutung und wird mittlerweile als häufigstes Sparmotiv von Arbeitnehmern genannt, so eine Studie der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft.

Daher kommt heute kein Unternehmen ohne zusätzliche Anreize aus, wenn es um Fachkräfte buhlt. Die Beschäftigten haben hier klare Vorstellungen, worauf sich Arbeitgeber konzentrieren sollten. Vorsorgeprodukte stehen hier oben auf der Wunschliste der Mitarbeiter, wie eine Umfrage von Willis Towers Watson belegt (14.7.2022).