Höchste Kundenzufriedenheit: die Sieger unter den Versicherern, Vertrieben und Maklern

16.3.2026 – In einer Untersuchung von Servicevalue zur Mandantenzufriedenheit in rund 20 Versicherungskategorien haben die Allianz Versicherungen viermal und die Debeka Versicherungen zweimal am besten abgeschnitten. Jeweils einmal Branchensieger wurden neben den ADAC Versicherungen auch Allianz Direct, Agila, Andsafe, Clark, Cosmos, DA Direkt, Deurag, Ergo, Formaxx, Generali, GEV, Helmsauer, Interrisk, LVM und Tierdirekt. Unter die Lupe genommen wurden mehr als 1.600 Unternehmen aus gut 73 Branchen.

Die Servicevalue GmbH hat im Auftrag der Zeitschrift Focus Money auch in diesem Jahr wieder eine Untersuchung zur Kundenzufriedenheit durchgeführt. Bewertet wurden in einer Onlinebefragung 1.632 Unternehmen aus 73 Branchen. Die Gesamtzahl der Verbraucherurteile wird mit 269.448 angegeben.

Zu den Interviews wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl an Unternehmen zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Firma wurden den Angaben zufolge „grundsätzlich mindestens 150 Kundenstimmen eingeholt.

In einzelnen Branchen kann die Stichprobengröße bei Unternehmen in Abhängigkeit von Inzidenzrate und Kundenzahl auch darunter liegen“, heißt es weiter.

So wurden die Versicherer und Finanzdienstleister bewertet

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Wie beurteilen Sie die folgenden Anbieter insgesamt? Bitte geben Sie Ihr Zufriedenheitsurteil zu den Anbietern in Bezug auf die in Klammern angegebene Branche ab.“ Zur Auswahl standen neben „kein Kunde des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten“ die fünf bewertungsrelevanten Antwortoptionen „ausgezeichnet“, „sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“ und „schlecht“.

Im Ergebnis erhält man den „Kunden-Zufriedenheits-Index“ (KZI), der für jedes Unternehmen aus dem individuellen Mittelwert der auf einer Skala von eins bis fünf indizierten Antworten berechnet wird. „Ein KZI von 1 bedeutet, dass alle Befragten diesen Anbieter als ‚ausgezeichnet‘ bewerten, ein KZI von 5 hingegen besagt, dass die Zufriedenheit mit dem Anbieter übergreifend ‚schlecht‘ ausgeprägt ist.

Servicevalue weist weiter darauf hin, dass diese Frage auf den ersten Blick vielleicht zu einfach wirke. Jedoch müsse man sich hier noch einmal die Zielsetzung des KZI verdeutlichen: „Der KZI soll ausschließlich als Gesamt-Gradmesser der erfahrensbezogenen Bewertung der Kundenzufriedenheit dienen. Die Bewertung der einzelnen Aspekte oder die Suche nach Ursachen ist selbstverständlich tiefergehenden Untersuchungen vorbehalten.“

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„Höchste“ und „hohe“ Kundenzufriedenheit

In den folgenden Branchenrankings wurden diejenigen Unternehmen ausgezeichnet, die besser als der Branchenschnitt bewertet wurden. Dabei gilt: Je niedriger der Wert, desto besser das Ergebnis.

Wer unter dem Durchschnitt des Branchenmittelwertes lag, bekam die Auszeichnung „hohe Kundenzufriedenheit“. Wer wiederum unter dem Durchschnitt der Gesellschaften mit „hoher Kundenzufriedenheit“ lag, erhielt das Siegel „höchste Kundenzufriedenheit“, heißt es in den Studienunterlagen.

Die Mehrfach-Branchensieger unter den Versicherern

Nur wenigen Marktteilnehmern aus der Assekuranz gelang es, in mehreren Kategorien die Spitzenposition einzunehmen. Viermal schafften dies die Allianz Versicherungen, und zwar erneut bei den Hausrat- (KZI: 2,52), den Lebens- (2,59) sowie den privaten Renten- (2,58) und neuerdings bei den privaten Krankenzusatzversicherern (2,58).

Zweimal Branchensieger wurden die Debeka Versicherungen. Die Koblenzer hatten bei den privaten Krankenversicherern mit einem KZI von 2,61 und bei den Pflegezusatzversicherern mit 2,65 die Nase vorn.

Weitere ausgezeichnete Versicherer und Vertriebe

Zu den weiteren Siegern unter den Versicherungsdienstleistern gehören die

Ihre Spitzenplätze verteidigen konnten von den aufgelisteten Marktteilnehmern neben Allianz (Hausrat, Leben und Rente) und Debeka (PKV und Pflegezusatz) unter anderem auch Andsafe (E-Bike) und ADAC (Kfz). Eine Titelverteidigung gelang auch der DA Direkt (Motorrad), der Allianz Direct (Reise), der Agila (Tierhalterhaftpflicht), der GEV (Wohngebäude), der Ergo (Zahnzusatz) und Helmsauer (Makler).

Wer seine Spitzenposition aus dem Vorjahr verlor

Ihre Spitzenposition aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 24.2.2025) verloren zum einen die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (BU), die LVM Versicherungen (Privathaftpflicht) und die Arag Krankenversicherungs-AG (Krankenzusatz).

Als Spitzenreiter abgelöst wurden auch die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG (Rechtsschutz), die Helvetia Versicherungen (Tierkranken), der ADAC (Unfall), die Allvest GmbH (digitale Versicherungsexperten) und die Swiss Life Select Deutschland GmbH (Finanzvertriebe).

Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.