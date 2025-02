Hochwertiger Hausrat erfordert Erbsenzählerei in der Wertermittlung

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Bereitschaft, eine Empfehlung für einen Produktgeber auszusprechen, fällt höchst unterschiedlich aus. Die zwei Neugeschäftsschwergewichte schafften es auch an die Spitze bei der Weiterempfehlung, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Bei wem die Fürsprecher die Kritiker deutlich überwiegen. (Bild: Wichert) mehr ...

Der Verbund hat nach den Neugeschäftsfavoriten gefragt und ermittelt, wer in vier Serviceaspekten am besten abliefert. Dem neuen Absatzspitzenreiter ist ein fast kometenhafter Aufstieg von null auf eins gelungen. In der Qualitätsrangliste musste er aber zwei Wettbewerbern den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...

22.5.2024 –

Der Verbund hat die Neugeschäftsfavoriten ermittelt und wer in vier Serviceaspekten am besten abliefert. Der neue Absatzspitzenreiter schaffte es nicht unter die Top Fünf in der Qualitätswertung. Dort liegen zwei „kleinere“ Wettbewerber in Führung. (Bild: Wichert) mehr ...