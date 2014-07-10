Frühstartrente: Wie viele Eltern bei einem Vermittler abschließen würden

2.9.2025

Die Bundesregierung plant ab 2026 eine sogenannte Frühstartrente. Kinder zwischen sechs und 18 Jahren, die eine Schule oder andere Bildungseinrichtung in Deutschland besuchen, erhalten dann monatlich zehn Euro in ein persönliches Altersvorsorge-Depot. Dieses soll kapitalgedeckt sein und von privaten Anbietern verwaltet werden (VersicherungsJournal 31.7.2025).

Die Sirius Campus GmbH hat gemeinsam mit der Aeiforia GmbH im Juli 802 Eltern mit Kindern zwischen sechs und 17 Jahren zur geplanten Frühstartrente befragt. Abgefragt wurden Bekanntheit, Abschlussinteresse und Produktpräferenzen. Nach Erläuterung der Eckpunkte bewerteten 56 Prozent das Konzept als sehr gut bis ausgezeichnet, weitere 23 Prozent immerhin als gut.

41 Prozent der Eltern wollen sich nach Einführung über die Frühstartrente informieren. 31 Prozent planen sogar sicher einen Abschluss – laut Sirius Campus ein ungewöhnlich hoher Wert für ein neues Finanzprodukt. Hochgerechnet auf 9,7 Millionen Schüler zwischen sechs und 17 Jahren entspricht das einem Potenzial von rund drei Millionen Verträgen.

Beim Abschluss einer Frühstartrente setzen Eltern auf unterschiedliche Ansprechpartner. 30 Prozent würden sich zuerst an eine Bank oder Sparkasse wenden. Jeder Fünfte (20 Prozent) bevorzugt den Versicherungsvertreter, weitere zehn Prozent den Finanzanlagenvermittler und Versicherungsmakler. Vergleichsportale (zwölf Prozent) und Bausparkassenvertreter (sieben Prozent) kommen ebenfalls infrage.

Bei den Produktpräferenzen zeigt sich ein gemischtes Bild: Jeder zweite Elternteil würde ein Wertpapierdepot mit Aktien und Fonds wählen. 44 Prozent können sich eine klassische Rentenversicherung mit Garantiezins und lebenslanger Rente vorstellen, 43 Prozent eine fondsgebundene Variante. Auch Bausparverträge kommen mit 38 Prozent in Betracht (Mehrfachnennungen möglich).