Fonds- und Indexpolicen: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

16.4.2024 – Die Stuttgarter liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste bei Fondspolicen ohne und mit Garantie. Dahinter folgen LV 1871 und Volkswohl Bund (mit Garantie) beziehungsweise Volkswohl Bund und Barmenia (ohne Garantie). Bei den Indexpolicen lautete die Reihenfolge Volkswohl Bund, Stuttgarter und Nürnberger. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Vema unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der privaten Rentenversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen rund 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 13.12.2023) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen und deren Qualität in vier Serviceaspekten bewerten. Dabei wurden neben dem Segment (Neue) Klassik (22.2.2024) auch die Produktkategorien indexgebundene sowie fondsgebundene Rentenversicherungen (mit und ohne Garantien) abgefragt.

Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Erhebung gingen für Indexpolicen 281 Nennungen ein. Bei den Fondspolicen waren es 574 (mit Garantien) beziehungsweise 641 Nennungen (ohne Garantien).

Allianz in Sachen Qualität nur „unter ferner liefen“

In den drei letztgenannten Segmenten hatten in Sachen Neugeschäft die Allianz Lebensversicherungs-AG (Index- und Fondspolicen mit Garantie) und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (Fondspolicen ohne Garantie) die Nase vorn (27.2.2024).

In den Qualitätsranglisten kam die Allianz allerdings nicht auf die vorderen Plätze. Zur Bewertung (Schulnotenskala) standen dafür die Produktqualität, die Antrags- und die Leistungsbearbeitung sowie die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

Bestenfalls reichte es für die drittletzte Position (Indexpolicen). Bei den Fondspolicen mit und ohne Garantie sehen die befragten Vermittler den Marktführer gar nur an vorletzter Stelle. Besonders groß fallen die Rückstände zu den führenden Akteuren mit bis zu 0,6 Notenpunkten bei der Erreichbarkeit und mit bis zu 0,5 Notenpunkten beim Verhalten im Leistungsfall aus.

Fondspolicen ohne Garantie: Stuttgarter an der Spitze

Die Alte Leipziger findet sich als Gewinner der Neugeschäftswertung im Bereich Fondspolicen ohne Garantie erst an fünfter Stelle in der Qualitätsrangliste wieder. In allen vier Serviceaspekten erzielte der Anbieter nur durchschnittliche Beurteilungen.

Am besten in Sachen Qualität (und damit vier Ränge besser als beim Neugeschäft) schnitt die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. ab (Mittelwert der Vermittlernoten: 1,53). Dies ist vor allem auf die mit Abstand beste Erreichbarkeit und das beste Verhalten im Leistungsfall zurückzuführen.

Den Silber- (Neugeschäft: Bronze-) Rang sicherte sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (1,62). Dort landete das Unternehmen auch bei der Erreichbarkeit und der Leistungsfallbearbeitung. Bei der Policierung sehen die Interviewten den Volkswohl Bund gleichauf mit der Stuttgarter an erster Stelle.

Mit einer Gesamtnote von 1,67 schaffte es die Barmenia Lebensversicherung a.G. (Neugeschäft: Rang zehn) auf Platz drei der Qualitätswertung. Die Wuppertaler konnten vor allem mit der besten Produktqualität punkten, aber auch mit dem drittbesten Verhalten im Leistungsfall. In den beiden anderen Bewertungspunkten reichte es nur zu durchschnittlichen Bewertungen.

Stuttgarter auch bei Fondspolicen mit Garantie in Front

In der Kategorie „fondsgebunden mit Garantie“ landete ebenfalls die Stuttgarter, die beim Neugeschäft Rang neun erreichte, an der Spitze der Qualitätswertung (1,58). In zwei Aspekten schaffte sie die Topbewertung, wobei der Abstand bei der Erreichbarkeit besonders groß war. Bei der Policierung liegt der Akteur nicht an erster Stelle. Hier reichte es hauchdünn hinter dem gleichauf liegenden Spitzenduo nur für Platz drei.

In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871; 1,65) gegen den Volkswohl Bund (1,67) durch. In Sachen Produktqualität (Platz vier) und Policierung (Rang eins) wurden beide Wettbewerber exakt gleich bewertet. In Sachen Leistungsbearbeitung und Erreichbarkeit schnitt die LV 1871 jeweils leicht besser ab.

Den Bereichssieg bei der Produktqualität holte sich die Continentale Lebensversicherung AG mit der Teilnote 1,54. Insbesondere die bestenfalls durchschnittliche Erreichbarkeit verhinderte eine bessere Platzierung als Gesamtposition vier. Diese teilt sich die Continentale mit der Nürnberger Lebensversicherung AG. Zum Bronzerang fehlten beiden jeweils nur 0,01 Notenpunkte.

Indexpolicen: Volkswohl Bund gewinnt Qualitätswertung

Im Geschäftsfeld Indexpolicen holte sich unter den Marktteilnehmern mit mindestens 20 Bewertungsstimmen der Volkswohl Bund den Sieg in der Qualitätsrangliste (1,73). Bis auf Rang zwei bei der Leistungsbearbeitung schaffte das Unternehmen jeweils die beste Teilnote.

In letztgenanntem Aspekt musste der Volkswohl Bund nur der Stuttgarter den Vortritt lassen, die Position zwei in der Qualitätswertung erreichte (1,77). Die Abstände zwischen den beiden Topplatzierten betrugen zwischen 0,04 Notenpunkten (Produktqualität sowie Verhalten im Leistungsfall) und 0,09 Notenpunkten (Antragsbearbeitung).

Den Bronzerang erreichte die Nürnberger (1,87). In unmittelbarer Schlagdistanz zum jeweiligen Bereichsspitzenreiter liegt der Anbieter nur bei der Produktqualität, während in Sachen Erreichbarkeit der Rückstand zur Spitze bei mehr als 0,3 Notenpunkten lag.

