Erpressung abwehren: Anwalt klärt zu Datenschutz-Urteilen auf

3.2.2023 – Es war ein kurzes, aber wichtiges Thema beim Vermittler-Kongress der Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte: Der sichere Umgang mit den Daten von Dritten. Denn daraus resultierte im vergangenen Jahr eine Welle an Abmahnungen, die viele Vermittler traf. Da die Erpresser jedoch selbst nicht legal arbeiteten, rät Rechtsanwalt Thorben M. Jöhnke eventuell Betroffenen, die Füße stillzuhalten.

Dass Datenschutzbestimmungen im Zeitalter digitaler Vermittlung eine zusätzliche Pflicht für Versicherungsvermittler ist, hat Thorben M. Jöhnke, Rechtsanwalt bei der Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB, beim Vermittler-Kongress am Donnerstag hervorgehoben.

Gerade das Thema der Google-Fonts-Abmahner, die bei vielen Vermittlern für eine illegale Erpressungswelle sorgten, macht das Problem deutlich. Denn: Bei vielen Internetauftritten der Vermittler sei es tatsächlich zu Datenschutzlecks gekommen. Die Erpressungsversuche seien dadurch aber nicht zu rechtfertigen.

Hintergrund: Google-Fonts-Erpressung Im vergangenen Jahr mahnten Erpresser eine Vielzahl von Webseiten-Bertreibern, darunter Makler, ab. Sie beriefen sich darauf, dass die abgemahnten Betreiber die IP-Adressen (sogenannte dynamische IP-Adresse) von Besuchern ihrer Webseite automatisch und ohne deren Freigabe an Google weitergegeben haben. Die betroffenen IP-Adressen sei also nicht nur den Besuchern und der besuchten Webseite bekannt, sondern sei an Dritte – Google – weitergereicht worden. Das stelle eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nach § 823 Absatz 1 BGB dar. Dem folgte ein Erpressungsversuch, bei dem Zahlungen erzwungen werden sollten.

Gerichte haben unterschiedliche Auffassungen

Während die Polizei laut Medienberichten gegen Erpresser vorgeht, haben verschiedene Gerichte verschiedene Urteile zu den Datenschutzlecks gefällt.

So entschied das Landgericht München am 20. Januar 2022 (3 O 17493/20), dass es zu einer „Verletzung des Rechts auf informelle Selbstbestimmung und des Persönlichkeitsrechts“ komme, wenn eine Webseite – beispielsweise die eines Vermittlers – die IP-Adresse des Besuchers automatisch und ohne dessen Zustimmung an Google weiterleitet.

Am selben Tag (10 O 14/21) wurde beim Landgericht Wiesbaden ein gegensätzliches Urteil gefällt. Hier widersprach das Gericht der Ansicht des Klägers, die Betreiberin der Webseite habe sich der rechtswidrigen Datenverarbeitung schuldig gemacht. Das Prinzip war dasselbe wie bei der Klage am Landgericht München.

Es herrsche also noch keine Einstimmigkeit, wie mit dem Datenschutz und der Datenschutz-Grundverordnung umgegangen werden solle, so Jöhnke.

Einige Makler zahlten, Rechtsanwalt rät zum „Füße stillhalten“

Björn Thorben M. Jöhnke (Bild: Jöhnke & Reichow)

Bisher haben laut Jöhnke rund 2.000 Vermittler bezahlt. Damit sei das Problem dann zwar gelöst, da die Forderungen aber „rechtlich nicht sauber“ seien, rät der Anwalt dazu, nicht auf die Erpressungsversuche zu reagieren.

„Wenn tatsächlich eine Klage ins Haus kommt, besteht natürlich Handlungsbedarf“, so Jöhnke, der in der Kanzlei dem Thema Datenschutz verhaftet ist.

Webseite rechtlich sicher halten

Die eigene Webseite bedarf regelmäßiger Prüfung. Ein Beispiel, dass Makler und Vermittler selber tätig werden müssen, ist beispielsweise die Umwandlung der Deutschen Industrie- und Handelskammer in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dadurch müssen Vermittler auf ihrer eigenen Webseite Angaben korrigieren und das ursprünglich verwendete „e.V.“ löschen.

Auf solche Feinheiten müsse ein Vermittler achten, um die eigene Webseite unter juristischen Gesichtspunkten nicht angreifbar zu machen, beschreibt Jöhnke.