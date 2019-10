Diesel-Fahrverbote im Vertriebsalltag

21.10.2019 – Knapp neun Prozent der Vermittler war oder ist bereits von Fahrverboten für Dieselfahrzeugen betroffen. Dies ist das Ergebnis der Leserumfrage. Die komplette Auswertung findet sich im aktuellen VersicherungsJournal-Extrablatt 4|2019 „Rollende Risiken – Effizienter Verkauf von immer mehr Mobilitäts-Absicherungen“.

22 Prozent seiner Arbeitszeit verwendet der Vermittler mit Besuchen beim Kunden vor Ort. Angereist wird im Regelfall mit dem Pkw. Wenn der Vermittler ins Auto steigt, dann ist es bei 48 Prozent ein Dieselfahrzeug und bei 45 Prozent ein Benziner. Andere Antriebsformel sind Ausnahmefälle.

Eine Tendenz

Gut die Hälfte der Dieselfahrzeuge hat die Euronorm 4 oder 5 – das sind die Klassen, für die in einigen Großstädten bereits Fahrverbote verhangen worden sind beziehungsweise denen solche drohen könnten.

Knapp neun Prozent der Vermittler war bereits von einem Fahrverbot betroffen, ein Viertel fürchtet ein solches. Ihre (geplanten) Reaktionen: Der Kauf eines anderen Pkw, gefolgt von der Umrüstung. Ein Leser schreibt, dass er keine Kunden mehr in Fahrverbotszonen akquiriert.

An der Leser-Kurzumfrage zur „Mobilität im Vermittleralltag“ hatten sich zwischen dem 3. und dem 18. September online 58 Vermittler beteiligt. Die Umfrage erhebt im Hinblick auf die Beteiligungshöhe nicht den Anspruch, repräsentativ zu sein, dürfte aber sicherlich Tendenzen aufzeigen.

Weitere Aspekte der Umfrage waren die Kilometerleistung, die Kosten der Dienstreisen, verwendete Verkehrsmittel und die Frage, welche Kommunikationsform die Vermittler sich bei der Kundenberatung der Zukunft wünschen.

...und so kommt das Extrablatt zu Ihnen

Alle Ergebnisse der Leser-Kurzumfrage sowie vieles Mehr findet sich im VersicherungsJournal-Extrablatt 4|2019 „Rollende Risiken – Effizienter Verkauf von immer mehr Mobilitäts-Absicherungen“.

Das Heft ist seit dem 21. Oktober im Internet unter diesem Link abrufbar. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch zugesandt.

Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können auf die neuen Ausgaben im PDF-Format rund eine Woche früher zugreifen. Künftige Druckausgaben können über dieses Formular bestellt werden.

Das aktuelle Heft ist außerdem am Mittwoch und Donnerstag in Dortmund am Stand des VersicherungsJournals (A08 in Halle 4) auf der Messe DKM (9.10.2019) erhältlich.