Diese Versicherer und Vermittler empfehlen Verbraucher am häufigsten weiter

26.6.2024 – Im Branchenvergleich in puncto Weiterempfehlungen muss sich die Assekuranz nicht verstecken. In den 20 Segmenten mit Versicherungsbezug gewann nur Admiraldirekt.de zweimal. Einmal gelang dies den Akteuren ADAC Versicherungen, Andsafe, Arag, Balunos, Cosmos, die Haftpflichtkasse, Ergo, GEV, Helmsauer-Gruppe, Huk24, LKH, LV 1871, Postbank Finanzberatung, R+V, Roland, Verivox, Wertgarantie und WWK.

Mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld weiterempfehlen, hat die Servicevalue GmbH in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Focus Money untersucht. Die Marktforscher weisen in den Studienunterlagen darauf hin, dass die Untersuchung „eigeninitiiert und unabhängig von den bewerteten Unternehmen“ sei.

Weit mehr als eine halbe Million Kundenurteile

Die Auswertung mit dem Titel „Von Kunden empfohlen“ basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf rund 558.000 Kundenurteilen von Verbrauchern zu 1.625 Anbietern in 85 Kategorien, darunter auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich.

Die Urteile wurden im Rahmen einer Onlinebefragung zwischen April und Mai 2024 eingeholt. Dazu wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Pro Unternehmen beziehungsweise Marke wurden mindestens 300 Kundenstimmen angestrebt.

Hintergründe zur Methodik

Als Maß der Kundenempfehlungen hat Servicevalue nicht wie bei vielen Untersuchungen üblich „die erfragte Weiterempfehlungsbereitschaft (zum Beispiel NPS) herangezogen“. Diese sei nämlich lediglich eine Intention und keine tatsächliche Handlung.

„Um zu wirken, muss eine mögliche Empfehlung auch ausgesprochen werden. Zudem wird der ‚Referenzwert‘ eines Kunden nicht nur von seiner Richtung (Zufriedenheit), sondern auch von seiner Reichweite (soziales Netzwerk) und seiner Intensität (Meinungsführerschaft) beeinflusst.

Reichweite und Intensität können wir ohne größeren Aufwand nicht für jeden Befragten in Erfahrung bringen. Eine Annäherung ist allerdings über die Häufigkeit der tatsächlichen Empfehlung möglich“, heißt es zum Hintergrund.

So wurde bewertet

Für die Auswertung und die Rankings werde somit das Antwortverhalten der Befragten hinsichtlich der folgenden Fragestellung herangezogen: „Im Folgenden sehen Sie eine Liste von Unternehmen. In Klammern dahinter ist jeweils der Branchenbezug angegeben.

Wenn Sie in den letzten 24 Monaten bei einem dieser Anbieter Kunde waren beziehungsweise noch sind, geben Sie bitte an, ob Sie diesen Anbieter bezüglich des aufgeführten Branchenbezuges in Ihrem sozialen Umfeld (privat, beruflich et cetera) tatsächlich auch weiterempfohlen haben.“

Insgesamt standen neben „kein Kunde in den letzten 24 Monaten“ vier bewertungsrelevante Antwortoptionen zur Auswahl („ja, immer wieder“, „ja, mehrmals“, „ja, mindestens einmal“ und „nein“).

Individueller Empfehlungsscore

Für die Auswertung wurde für jedes Unternehmen ein individueller Empfehlungsscore (ES) ermittelt. Dabei hat Servicevalue auf folgende Formel zurückgegriffen: „Gewichteter Summenwert aus

dem prozentualen Anteil aller Kunden mit Antwort ‚ja, immer wieder‘ (multipliziert mit dem Gewichtungsfaktor 5),

dem prozentualen Anteil aller Kunden mit Antwort ‚ja, mehrmals‘ (multipliziert mit dem Gewichtungsfaktor 3) und

dem prozentualen Anteil aller Kunden mit Antwort ‚ja, mindestens einmal‘ (multipliziert mit dem Gewichtungsfaktor 1)

geteilt durch neun (Summe der Gewichtungsfaktoren),

ausgewiesen als Prozentwert (Empfehlungsquote) in Bezug auf den maximal möglichen Summenwert von 55,6.“

Es wird hervorgehoben, dass diese Formel mit den Gewichtungsfaktoren indirekt die Reichweite und Intensität der tatsächlichen Weiterempfehlung seitens der Kunden berücksichtige. So erhielten Anbieter, die prozentual mehr Kunden aufweisen, von denen sie „immer wieder“ empfohlen werden, einen höheren Empfehlungsscore als Unternehmen (Anbieter), die prozentual mehr Kunden aufweisen, von denen sie „mehrmals“ oder lediglich „mindestens einmal“ empfohlen werden.

Erläuterungen zur Einordnung

Zum besseren Verständnis erläutern die Studienautoren: „Der Empfehlungsscore (ES) liegt zwischen 0 und 100 und liefert eine konkrete Aussage über die Empfehlungsquote für ein Unternehmen (Anbieter). Der ES liegt bei 100, wenn alle Kunden den Anbieter ‚immer wieder‘ empfehlen.

Wenn alle Kunden mit ‚ja, mehrmals‘ geantwortet hätten, würde der Empfehlungsscore gleich 60 sein und wenn alle Kunden mit ‚ja, mindestens einmal‘ geantwortet hätten, würde der Empfehlungsscore gleich 20 sein. Wenn kein Kunde den Anbieter bisher empfohlen hätte, wäre der Empfehlungsscore gleich 0.“

Für die besten Akteure jeder Kategorie wurden Auszeichnungen vergeben. Dabei erhielten Anbieter, deren ES über dem Mittelwert des Segments liegt, die Auszeichnung „hohe Weiterempfehlung“. Die jeweiligen Branchensieger bekamen das Siegel „höchste Weiterempfehlung“.

Die Branchensieger aus dem Assekuranzbereich

Unter den zehn besten Gewinnern aus den verschiedenen Branchen finden sich auch zwei Versicherungsdienstleister wieder. Die Cosmos Versicherungen (Kategorie Direktversicherer) und die Admiraldirekt.de GmbH (Segment Kfz-Versicherer) erzielten jeweils einen Score von 25,9 Prozent und teilen sich damit Rang sieben. Beide wiederholten ihren Branchensieg aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 22.6.2023).

Empfehlungsscores von über 30 bekamen unter den Branchensiegern nur der Gesamtsieger Vodafone (34,5 Prozent, Bereich Telekommunikation) sowie der E-Mail-Anbieter G-Mail (33,2 Prozent).

In den weiteren Kategorien aus dem Assekuranzbereich setzten sich folgende Akteure gegen ihre Wettbewerber durch:

Viele Akteure verloren ihren Spitzenplatz

Im Vergleich zum Vorjahr neu hinzugekommen sind die Kategorien E-Bike-, Krankenzusatz- und Tierversicherer. Neben den beiden oben genannten Anbietern konnten nur noch die ADAC Versicherungen (Unfall) ihre Führungsrolle bestätigen.

Hingegen verloren viele Produktgeber die Spitzenposition in ihrer Branche. Hierzu gehören einerseits die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG (Rechtsschutz), die Cosmos (Haftpflicht), die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG (Hausrat), die Provinzial Versicherungen (Berufsunfähigkeit) und die Allianz Lebensversicherungs-AG (Leben).

Nicht mehr Sieger in ihrem Segment sind auch die Clark Germany GmbH (digitale Versicherungsexperten), Friendsurance, eine Marke der Alecto GmbH (Elektronik), die Verti Versicherung AG (Motorrad) und die MLP SE (Finanzvertriebe). Dies gilt auch für die Inter Krankenversicherung AG (PKV), die ADAC Versicherungen (Reisekranken) sowie die Ottonova Krankenversicherung AG (Zahnzusatz).

Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.